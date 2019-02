Honor s průstřelem displeje má zázračný 3D foťák a nebude drahý

Honor View 20 je nový špičkový smartphone čínské značky. Je to vlastně Honor V20, který už firma koncem roku představila v Číně, a v Evropě a USA jen dostane jiné jméno. Výbava a funkce zůstávají.

Jediným otázníkem pro chystanou evropskou premiéru v Paříži zůstává cena. Jisté je, že i když to bude nejdražší u nás dostupný smartphone této značky, drahý nebude. Předchůdce View 10 začínal na částce 12 790 korun a i když bude View 20 asi o něco dražší, dramaticky víc to nebude.

Za to uživatel opět dostane smartphone se špičkovými parametry, který v mnohém dovede udávat trendy. View 20 především bude jedním z prvních telefonů na trhu, který dostane displej s „průstřelem“. Většinu čelní plochy kryje displej, rámečky jsou vcelku malé a tentokrát se tedy konečně obejdeme bez výřezu. Je tu jen malá kruhová dírka pro fotoaparát v levém horním rohu, která bude v praxi asi méně rušivá než výřez. Alespoň nám se řešení docela líbí.

Uvnitř bude špičkový hardware: procesor Kirin 980, který tepe třeba v Huaweii Mate 20 Pro. K dispozici bude provedení se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti nebo s 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti.

Jde tedy o další model Honoru, který má za úkol útočit atraktivní cenou na ostatní vlajkové lodě různých značek. Pro tento útok ovšem tentokrát čínská značka zvolila hodně specifický design, který nemusí být po chuti každému.

Vpředu je vlastně vše v pořádku: onen displej s průstřelem působí velmi dobře a ostatních designových prvků tu vlastně moc není. Mimochodem, displej má úhlopříčku 6,4 palce a je typu IPS s rozlišením 1 080 x 2 310 pixelů. Záda telefonu jsou hodně specifická. Honor zvolil extrémně lesklé provedení se šípovitým motivem, který postupuje přes celá záda. Vypadá to originálně, ale na druhou stranu se to nemusí líbit každému.

Takto extrémně lesklé bude ovšem jen výkonnější provedení s větší pamětí, levnější varianta by měla mít trochu konzervativnější pojetí, to jsme si však zatím nemohli prohlédnout. Onen motiv zůstává nicméně i u této varianty.

Ale v zadní části smartphonu nalezneme i další prvek, který si zaslouží pozornost. Je jím samozřejmě fotoaparát. Ten je podle aktuální módy pochopitelně duální, ale tentokrát docela specifický. Namísto zoomu či širokoúhlého snímače je druhá kamera typu TOF, umí tedy snímat scénu s 3D vnímáním a rozlišuje umístění objektů ve scéně.

To má pomoci nejen při klasických portrétních snímcích, kdy dovede foťák opravdu dobře pracovat s hloubkou ostrosti, ale také při některých dalších tricích. Honor se chlubí třeba tím, že postavu na obrázku půjde z obrazu oddělit a upravit zvlášť – třeba ji nechat trochu zhubnout. Uvidíme, jak to bude fungovat v praxi.

Velmi zajímavou funkcí 3D kamery je ovšem schopnost vnímat pohyb podobně, jako to umí třeba zařízení Kinect od Microsoftu, čehož View 20 využívá v některých hrách: telefon lze propojit třeba s televizí, telefon umístit pod ni a namířit kameru směrem k uživateli. Kamera pak snímá pohyb, zahrát si takto půjde zatím třeba šipky nebo jednu lyžařskou hru. Postupně by měly přibývat i další tituly.

Fotoaparát by měl samozřejmě také umět vytvářet špičkové snímky. Honor View 20 za tímto účelem dostal nový 48megapixelový čip od Sony a má několik chytrých režimů, které se snaží z daného hardwaru dostat maximum. Je tu speciální režim Ultra Clarity, který v maximálním rozlišení pořídí sérii snímků a z nich pak složí jeden obrázek se špičkovými detaily. Na první pohled to funguje, opět si to později ověříme v praxi.

Pro špičkovou kvalitu nočních snímků pak slouží režim AI Super Night Shot, který využívá kombinace obrazových dat ze čtyř pixelů do jednoho: výsledkem by tedy měly být dvanáctimegapixelové snímky, opět s parádními detaily.

To jsou velká lákadla novinky Honoru, otázkou je, jestli zájemcům přeci jen nebude chybět zoom či širokoúhlý snímač. Každopádně View 20 je atraktivní novinkou, na kterou se brzy podíváme detailněji. Pro Evropu ji společnost uvede na tiskové konferenci v Paříži 22. ledna, tedy už zanedlouho.