Nezávislý Honor ukáže první smartphone po rozchodu s Huaweiem

Ve světě skvěle rozjeté značky Huawei a Honor zastavilo americké embargo, které je od poloviny roku 2018 v podstatě připravilo o prodeje mimo domácí čínský trh. Samotný Huawei s tím moc dělat nemůže, sice chystá vlastní operační systém Harmony a novinky představuje i na světových trzích, ale absence služeb Googlu je činní obtížně prodejnými.

Honor na tom byl logicky stejně. Oběma značkám sice rostly prodeje na domácím čínském trhu – dohromady se dostaly zhruba na 40procentní podíl –, ale ve světě prodeje klesly na minimum. Koncem loňského roku se pak potvrdily dřívější spekulace a Huawei svojí dceřinou značku prodal konsorciu čínských distributorů Honoru a vládě čínské provincie Šen-čen.

Huawei podle oficiálních informací nebude mít s Honorem už nic společného, ale je jasné, že minimálně půl roku až rok budou nové modely stále vycházet ze společného vývoje. Jak to bude dál, jasné není, ale pokud se Honor chce z embarga vymanit, bude zřejmě muset být co nejsamostatnější.

První model, který bude představený už pod novými majiteli Honoru, bude Honor V40 5G. Premiéru bude mít 18. ledna na čínském trhu. Jestli se dostane i do světa, zatím známo není, ani není jasné, jestli už bude moci opět používat služby Googlu. Je totiž zjevné, že to stále bude přístroj s výrazným podílem vývoje ještě pod společnou střechou Huaweie.

Honor už na telefon vypustil v Číně upoutávky a vlastně spustil i předobjednávky, i když zákazníci zatím neví, co budou kupovat. Respektive, z jednoho obrázku a videa je zjevný vzhled přední části přístroje a z úniků lze vydedukovat i základní parametry.

Telefon bude mít do boků zahnutý displej s dvojitým průstřelem v levé horní části. Samotný panel by měl být OLED s FHD+ rozlišením, podporou 120Hz obnovovací frekvence a úhlopříčkou 6,7 palce. Design navazuje na starší modely Huaweie, ale to není na škodu, zpředu mu to sluší. Zadní partie budeme moci hodnotit až po premiéře.

V telefonu bude použitý procesor MediaTek Dimensity 1000+, což je velmi slušný čip. Výhodou je, že 5G podporuje na obou SIM, což je zatím výjimečná vlastnost. Disponují jí ještě další procesory řady Dimensity, konkurence takové nemá. Kapacita baterie známá není, ale nabíjení by mělo být velmi rychlé, a to jak přes kabel, tak bezdrátové.

Zatím není jasné, jaká bude sestava fotoaparátů. Podle úniku krytů na telefon bude rozvržení čoček hlavního fotoaparátu odpovídat aktuálně představenému Huaweii Nova 8 Pro. Což jen dokazuje, že vývoj tohoto modelu ještě probíhal pod taktovkou Huaweie.

Huawei Nova 8 Pro má hlavní snímač s rozlišením 64 Mpix, 8Mpix širokoúhlý objektiv a pak dva do počtu pro hloubku ostrosti a makro. Oba s rozlišením 2 Mpix. Lze očekávat, že Honor V40 5G na tom bude stejně nebo velmi podobně.