Neuvěřitelné, Honor dostal tloušťku skládačky na úroveň obyčejného mobilu

Honor se rozhodl, že tloušťku skládaček výrazně sníží. Pod centimetr se dostal už začátkem září, kdy na veletrhu IFA v Berlíně představil model Magic V2. Ten má tloušťku jen 9,9 milimetru a je to klasicky koncipovaná skládačka typu knížka. Zároveň Honor v Berlíně ukázal i koncept modelu V Purse. A právě ten sourozence v tloušťce ještě překonává.

Honor V Purse se tedy z konceptu, kde ho modelky nosily jako kabelku, přeměnil na produkční přístroj. V Číně začal předprodej, do světa se asi nepodívá, na rozdíl od modelu Magic V2, který se v Evropě i v Česku prodávat bude. Honor V Purse navíc není překvapivě šíleně drahý, čínská cena je v přepočtu necelých 21 000 korun. Připomínáme však, že čínské ceny jsou výrazně nižší než ceny pro zbytek světa.

Honor V Purse má tloušťku jen 8,6 mm. To je opravdu neuvěřitelně málo, je to v podstatě běžná tloušťka obyčejných smartphonů. Po rozevření je tloušťka jen 4,3 mm. Aby to bylo možné, tak Honor musel použít dvě finty. Telefon se nerozkládá na dvě stejně velké půlky, jedna je kratší, protože na té druhé je pruh s plnou tloušťkou přístroje. Proto i údaj o tloušťce v rozevřeném stavu je relativní. Ano, většina má 4,3 mm, ale pruh je tlustý jako zavřený telefon (8,6 mm).

Telefon má sice koncept knížky, ale vlastně je tak trochu retro. Nemá totiž vnitřní ohebný displej, ale vnější – otvírá se tedy opačně, hřbetem k sobě. A logicky mu chybí druhý displej. Tak vypadaly první ohebné smartphony a před rokem se k tomuto stylu vrátil na chvíli Huawei s modelem Mate Xs 2, ale jinak se ho už nikdo nedrží. Pro stylovku proč ne, ale praktické to logicky není. Displej vlastně kryje tělo telefonu, což je hodně rizikové.

Honor V Purse je stylovka, nikoliv top model, co se parametrů týče. Třeba procesor je vyloženě středotřídní Snapdragon 778G. Paměť je však docela štědrá, zákazník či spíš zákaznice dostane vždy 16 GB operační paměti. Uživatelského místa bude na výběr 256 nebo 512 GB.

Displej je typu OLED a má úhlopříčku 7,71 palce, v zavřeném stavu pak 6,45 palce. Sestava fotoaparátů ukazuje, že telefon opravdu nemá ambice se vyrovnat nejlepším modelům. Hlavní čip má rozlišení 50 Mpix a sekunduje mu 12Mpix širokoúhlý snímač. O optické stabilizaci se výrobce v parametrech nezmiňuje. Vpředu je pak 8Mpix kamerka.

Baterie má kapacitu 4 500 mAh a k dispozici je 35W nabíjení. Celkově platí, že V Purse je primárně stylový telefon, který s ohledem na konstrukci šokuje extrémně malou tloušťkou. Výbava je tomu plně podřízená a kompromisy jsou i v konstrukci s vnějším displejem.