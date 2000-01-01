náhledy
Při představení nové vlajkové lodi Honor ukázal i koncept Robot Phone. Prapodivný smartphone by se měl na veřejnosti ukázat příští rok na jaře v rámci veletrhu MWC v Barceloně. Ten startuje druhého března 2026.
Autor: Honor
Nejprve první pohled v pohotovostním režimu: vcelku obyčejný smartphone s velkým fotomodulem, což je však u čínských značek věc velmi obvyklá.
Autor: Honor
Na zádech, které designem trochu připomínají nové iPhony 17 Pro, je znak α, který znamená iniciativu Honoru pro jeho implementaci umělé inteligence.
Autor: Honor
Znak α se začíná objevovat i na čínských značkových obchodech Honoru. Umělá inteligence je v současném světě mobilů velmi důležitá věc a Honor chce být v tomto směru na špičce vývoje.
Autor: Honor
Na první pohled obyčejný fotomodul však skrývá překvapení. Zřejmě na stisk tlačítka nebo na hlasový povel se levá část krytu fotomodulu odsune doprava.
Autor: Honor
A pod tímto krytem se skrývá úhledně složené rameno s fotoaparátem. V podstatě je to foťák na gimbalu, trochu podobný modelu Osmo Pocket od DJI.
Autor: Honor
Následně se z pouzdra pod krytem vysune hlavní fotoaparát telefonu, který je uložený na rameni. Pod krytem je však složený tak, že se s ním dá fotit i bez vytažení.
Autor: Honor
Z tohoto obrázku je dobře patrné, že celá konstrukce dělá z telefonu opak moderních supertenkých smartphonů. V místech fotomodulu, kde je rameno s fotoaparátem uložené, je telefon dost tlustý. Ale podrobné údaje výrobce zatím vůbec neuvádí.
Autor: Honor
Ve videu si telefon trůní v kapsičce saka zády ven a kamerka na gimbalu hledá zajímavé objekty, které by mohla natočit. Chová se jako šmírák, ale spíš vidíme problém v tloušťce a celkové velikosti telefonu na straně jedné a velikosti kapsy na straně druhé.
Autor: Honor
Foťák na rameni se podle všeho bude schopen řídit sám právě v kontextu umělé inteligence. Takže Honor ukazuje několik možných využití. Zde třeba při zkoušení virtuálního oblečení.
Autor: Honor
Kamerka si ve videu žije svým vlastním životem, jako robot. Proto i to jméno.
Autor: Honor
Další možností využití je podle Honoru natáčení videí parašutistů.
Autor: Honor
Nebo vůbec fotit nemusí, ale poslouží jako hračka, která zabaví plačící miminko. Z foťáku se stane zábavná postavička, což asi budou doprovázet i různé zvuky.
Autor: Honor
Další tip Honoru: s robotím telefonem se bude báječně fotit noční obloha. Bez stativu, stačí položit telefon na zem.
Autor: Honor
Na začátku března příštího roku se ukáže, co s tímto vynálezem Honor sleduje a zda něco takového myslí vážně jako produkt pro zákazníky. Jako hračka to vypadá zajímavě či spíš zábavně. Především pro pobavení okolí by to posloužilo parádně.
Autor: Honor
Jako pravděpodobnější se však jeví, že Robot Phone zůstane konceptem. Což neznamená, že si ho rádi nevyzkoušíme.
Autor: Honor