Mobil vystrkuje foťák na rameni. Prapodivný Robot Phone má existovat

Jan Matura
Při představení nové vlajkové lodi Honor ukázal i koncept Robot Phone. Prapodivný smartphone by se měl na veřejnosti ukázat příští rok na jaře v rámci veletrhu MWC v Barceloně. Ten startuje druhého března 2026.
Honor Robot Phone koncept Honor Robot Phone koncept Honor Robot Phone koncept Honor Robot Phone koncept Honor Robot Phone koncept Honor Robot Phone koncept Honor Robot Phone koncept Honor Robot Phone koncept Honor Robot Phone koncept Honor Robot Phone koncept Honor Robot Phone koncept Honor Robot Phone koncept

Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Máte pádlo, periskop nebo píchátko? Tyto slangové výrazy musíte znát

Mobilovou hantýrku či různé slangové výrazy potkáváme prakticky pořád. Je to totiž věc, kterou používají prakticky všichni a denně. Jak následujícím výrazům rozumíte vy?

Tak odolné chytré hodinky jste ještě neviděli. Mají zabudovaný i sonar

Společnost Huawei se opět pustila do kategorie luxusních chytrých hodinek s modelem Watch Ultimate 2. Je to robustní, vysoce odolný model s nadstandardními funkcemi, přitom jeho cena sice je vysoká,...

To není obvyklé. Skvěle padnou do ruky a navíc si vyberete i podle ceny

Jeden z mála výrobců, který nadále nabízí špičkové kompaktní smartphony, je Google. U modelů Pixel řady 10 dá uživatelům vybrat hned ze dvou kompaktních kousků: standardního modelu Pixel 10 a...

To netrvalo dlouho. Na trhu už je konkurent supertenkého iPhonu za šest tisíc

Značka Nubia se po dlouhé době vrací na český trh. Jejím hlavním tahákem je model Nubia Air, který, jak už z názvu tušíte, chce být dostupnou alternativou pro ty, které zaujal supertenký iPhone Air....

Operátoři tlačí ceny tarifů i hluboko pod pětistovku. Slevy jsou lákavé

Na říjen si tuzemští mobilní operátoři nachystali řadu atraktivních slev na vybrané tarify. Určené jsou jako obvykle pro nové zákazníky. Ti, kteří touží po neomezených datech, díky tomu nemusejí...

Nové, nebo starší? Které iPhony zajistily Applu největší tržní podíl a které nejmenší

Premium

Dorazila zajímavá data k iPhonům: jak se jim daří v jednotlivých kvartálech roku, jak se celkově dařilo všem modelům a také jak na tom jsou iPhony v síti jednoho z tuzemských operátorů. Některá...

18. října 2025

Mobil vystrkuje foťák na rameni. Prapodivný Robot Phone má existovat

Při představení nové vlajkové lodi Honor ukázal i koncept Robot Phone. Prapodivný smartphone by se měl na veřejnosti ukázat příští rok na jaře v rámci veletrhu MWC v Barceloně. Ten startuje druhého...

18. října 2025

Vodafone má nové tarify. Výhodnější jsou však díky slevám ty starší

Vodafone představil novou tarifní nabídku. Ve srovnání s tou předchozí mírně podražila, přináší však až dvojnásobně rychlejší mobilní data. Zákazníci si navíc mohou nově přikoupit i výhody navíc....

17. října 2025  7:02

Tak odolné chytré hodinky jste ještě neviděli. Mají zabudovaný i sonar

Společnost Huawei se opět pustila do kategorie luxusních chytrých hodinek s modelem Watch Ultimate 2. Je to robustní, vysoce odolný model s nadstandardními funkcemi, přitom jeho cena sice je vysoká,...

17. října 2025

Vlastnost, kterou Apple nezamýšlel. Jeden nový iPhone umí i měnit barvu

Internet se baví případem nového iPhonu v zajímavé barevné variantě, který však majiteli začal používáním blednout. Z oranžového modelu se tak stal růžový.

16. října 2025  7:02

První tip na vánoční dárek? Zkoušíme adepta na nejlepší fotomobil

Čínská značka Vivo představila nový špičkový smartphone X300 Pro. Ten na první pohled nepřináší oproti předchůdci X200 Pro tak zásadní novinky, jak se dalo očekávat. Jenže pod pokličkou je vylepšení...

16. října 2025

KVÍZ: Máte pádlo, periskop nebo píchátko? Tyto slangové výrazy musíte znát

Mobilovou hantýrku či různé slangové výrazy potkáváme prakticky pořád. Je to totiž věc, kterou používají prakticky všichni a denně. Jak následujícím výrazům rozumíte vy?

vydáno 15. října 2025

Zákazníci Vodafonu budou Happy. Operátor připravil novinky

Vodafone spustil zcela novou mobilní samoobsluhu. V jejím názvu přibylo znaménko plus, figuruje i v nově pojaté ikonce aplikace. Vodafone slibuje, že Můj Vodafone+ bude rychlejší, intuitivnější a...

14. října 2025  7:02

Operátoři tlačí ceny tarifů i hluboko pod pětistovku. Slevy jsou lákavé

Na říjen si tuzemští mobilní operátoři nachystali řadu atraktivních slev na vybrané tarify. Určené jsou jako obvykle pro nové zákazníky. Ti, kteří touží po neomezených datech, díky tomu nemusejí...

14. října 2025

To není obvyklé. Skvěle padnou do ruky a navíc si vyberete i podle ceny

Jeden z mála výrobců, který nadále nabízí špičkové kompaktní smartphony, je Google. U modelů Pixel řady 10 dá uživatelům vybrat hned ze dvou kompaktních kousků: standardního modelu Pixel 10 a...

13. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Povedený smartphone se slevou. Test Samsungu S25 FE

Fanouškovská edice letošní špičkové série Galaxy S25 se Samsungu celkem povedla. Top model s pár odlehčenými prvky je v současné slevové akci překvapivě atraktivní telefon, jen je zde poměrně málo...

12. října 2025

To netrvalo dlouho. Na trhu už je konkurent supertenkého iPhonu za šest tisíc

Značka Nubia se po dlouhé době vrací na český trh. Jejím hlavním tahákem je model Nubia Air, který, jak už z názvu tušíte, chce být dostupnou alternativou pro ty, které zaujal supertenký iPhone Air....

11. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.