Nic lepšího na machrování s mobilem dnes neexistuje. Jen se to špatně shání

K hardwaru telefonu máme jen drobné připomínky, krytka zasunutého foťáku má chránit mechanismus před prachem, ten se však na její zadní část chytá a jde to jen velmi obtížně vyčistit. Přitom to vadí při základním focení se zasunutým fotoaparátem.
Horší je to s cenou a dostupností. Telefon se zatím (a možná i definitivně) v Evropě neprodává. K mání je jen v Číně a i tam je často vyprodaný. S ohledem na tamní cenu v přepočtu přes 30 tisíc korun to možná bude i tím, že Honor nevyrábí telefonů příliš. Určení pro Čínu má vliv i na některé funkce vysouvacího ramene a fotoaparátu, které lze využít jen na tamním trhu. Aplikace nejsou lokalizované a v Evropě jsou v podstatě nefunkční.