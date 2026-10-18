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Nic lepšího na machrování s mobilem dnes neexistuje. Jen se to špatně shání

Jan Matura
  8:01
Frajeřinka, ale i praktická věc. Nový Honor Robot Phone je velmi originální smartphone, který sice zpředu vypadá tak trochu jako iPhone, ale vzadu má nevídanou věc. Vysouvací foťák na gimbalu. Je to nepřehlédnutelné a je to dost drahé.

K hardwaru telefonu máme jen drobné připomínky, krytka zasunutého foťáku má chránit mechanismus před prachem, ten se však na její zadní část chytá a jde to jen velmi obtížně vyčistit. Přitom to vadí při základním focení se zasunutým fotoaparátem.

Horší je to s cenou a dostupností. Telefon se zatím (a možná i definitivně) v Evropě neprodává. K mání je jen v Číně a i tam je často vyprodaný. S ohledem na tamní cenu v přepočtu přes 30 tisíc korun to možná bude i tím, že Honor nevyrábí telefonů příliš. Určení pro Čínu má vliv i na některé funkce vysouvacího ramene a fotoaparátu, které lze využít jen na tamním trhu. Aplikace nejsou lokalizované a v Evropě jsou v podstatě nefunkční.

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