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Pokud se chcete s mobilem především předvádět, tak nic lepšího letos neseženete. Pokud ne a natáčení videí pro vás není důležité, tak Honor Robot Phone ani složitě shánět nemusíte. Navíc plné využití má své limity. Konstrukčně to však zcela jistě je fantastická věcička.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zepředu normální smartphone. Na první pohled si ho můžete splést třeba s iPhonem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na záda však ukazuje, že tady to obvyklá nuda nebude. A nejde jen o tradičně velký fotomodul, poznávací to znamení většiny smartphonů čínské provenience.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hlavní snímač fotoaparátu je ukrytý pod skleněným krytem a je ve zvláštní konstrukci. To opravdu běžné není. Zbytek snímačů v druhé polovině fotomodulu už má konvenční podobu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aby se z obyčejného telefonu stal neobyčejný, tak se musí skleněný kryt odsunout. To se dělá ručně a jde to dobře. Mechanismus není ani volný, ani není potřeba vyvíjet velkou sílu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A než se dostaneme o krok dál, tak jedna podstatná výtka. Pod kryt se snadno dostane prach a dostat ho pryč, je hodně nelehký úkol. Bohužel, krytka nejde sundat, což by tento nezbytný servis výrazně usnadnilo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Následuje spuštění aplikace fotoaparátu. V základním režimu vše funguje jak u každého jiného smartphonu. Pokud neposunete zadní krytku, tak můžete fotit a natáčet jako s obyčejným smartphonem. Ale pokud stisknete tlačítko robotického objektivu, tak se začnou dít věci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hlavní snímač v na první pohled podivném mechanismu se začne automaticky vyklánět ven.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Až se přesune do horní polohy a celá konstrukce začne dávat smysl.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z mobilu se tak stane akční kamera na gimbalu. Konkrétně zde je to tříosý gimbal s několika stupni volnosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Při natáčení videa vás nebo jiný objekt může kamerka sledovat, takže nevypadnete ze záběru. Kdo natáčí třeba na sociální sítě sám sebe, tak bude nadšený a využití tato konstrukce najde i jinde. Ale běžný uživatel buď natáčení propadne a nebo to párkrát vyzkouší a pak už kryt ani neodsune. Respektive to platí pro uživatele z Evropy, uživatel z Číny to může vidět úplně jinak.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Rameno s foťákem toho totiž umí víc. Vlastně to pak už ani není primárně foťák, ale spíš robůtek, který zatancuje, nebo umí udělat gesta. Jenže to vyžaduje software, který je k dispozici jen v Číně. V telefonu je, ale v Česku nefunguje a bez znalosti čínštiny ani nebudete vědět, o co jde.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samotný snímač hlavního fotoaparátu na rameni má rozlišení 200 Mpix, světelnost f/1.6 a je velmi schopný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výrobce do fotoaparátu integroval i filmový režim a funkce od společnosti ARRI. To je slavný producent filmové techniky, zde v podobě softwaru: ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 a ARRI Looks. Záznamy tak lze velmi dobře následně upravovat.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud vás integrace ARRI zajímá, tak brzy (asi na začátku příštího roku) bude dostupná v modelech Honor Magic 9.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Fotit lze samozřejmě i bez vytaženého gimbalu. Navíc jsou k dispozici další dva objektivy. Periskopický teleobjektiv má taktéž rozlišení 200 Mpix a má optickou stabilizaci obrazu. Třetím je širokoúhlý snímač s rozlišením 50 Mpix.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Přestože se v Honor Robot Phone ukrývá motorek a poměrně náročný mechanismus, tak je to docela kompaktní telefon. Rozměry jsou 151,4 × 72,9 × 9,6 mm. S hmotností je to už horší, necelých 250 gramů je dost.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zpracování je perfektní a s výjimkou nedomyšleného posuvného krytu, pod který se dostává prach, nemáme výhrady. Z dlouhodobého hlediska pak prach může nadělat problémy i mechanismu ramena, krytka je tak nezbytná.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Celkově je hardware telefonu na úrovni, pohání ho čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 a ani paměť není s ohledem na dnešní dobu ošizená. K dispozici jsou dvě verze: 12 GB operační a 512 GB uživatelské paměti nebo za příplatek 16 GB operační a 1 TB uživatelské paměti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud vás Honor Robot Phone zaujal, tak je zde několik problémů. První je dostupnost, telefon je v prodeji od srpna a je skoro pořád vyprodaný. Druhým problémem je, že vyprodaná je v Číně, jinde totiž v prodeji není a jak jsem již uvedli, dost funkcí je navázáno na tamní trh a specifické aplikace.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Základ by však fungoval i v Česku a v námi testovaném vzorku byla i čeština. Ale zpět k překážkám pořízení, ta třetí se vztahuje k ceně. V Číně, kde jsou obecně smartphony levnější či spíš výrazně levnější než v Česku telefon vyjde v přepočtu na 32 500 Kč a za více paměti se připlácí dalších téměř 10 000 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud by se tak telefon dovážel do Evropy, tak by se základní cena blížila padesáti tisícům korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz