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Foťák sám vyleze z telefonu a dokáže vás neustále sledovat. Jen pozor na kryt

Jan Matura
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Honor Robot Phone Honor Robot Phone Honor Robot Phone Honor Robot Phone Honor Robot Phone Honor Robot Phone Honor Robot Phone Honor Robot Phone Honor Robot Phone Honor Robot Phone Honor Robot Phone Honor Robot Phone
Pokud se chcete s mobilem především předvádět, tak nic lepšího letos neseženete. Pokud ne a natáčení videí pro vás není důležité, tak Robot Phone ani složitě shánět nemusíte. Navíc plné využití má své limity. Konstrukčně to však zcela jistě je fantastická věcička.

Honor Robot Phone je zřejmě nejzvláštnější a nejdivnější telefon roku. Má totiž fotoaparát na vysouvacím ramenu, které funguje jako gimbal. Především pro ty, co točí videa, je to velmi zajímavý nástroj, který může nahradit některé drahé vybavení. Ale na druhou stranu, samotný Robot Phone je dost drahý telefon.

Honor Robot Phone

85 %

Neobvyklý telefon s integrovaným gimbalem na vysouvacím rameni. Funkční a zajímavé řešení pro natáčení videí, ale s rizikem zanesení nečistot a poškození celého mechanismu. Telefon není dostupný v Evropě a plno funcí je vázaných na čínské aplikace.

Výbava a parametry jsou špičkové, telefon se řadí mezi top modely. Vedle cen je však problém s dostupností. Telefon je většinou vyprodaný, navíc ho lze koupit jen v Číně. A také jen tam lze využít všech schopností neobvyklého foťáku na výsuvném rameni. Pak totiž dokáže i tančit, pomáhat při streamování na tamních platformách a tak dále. Některé výjimečné funkce telefonu (ARRI), budou dostupné v jiných modelech značky, které přijdou na Evropský trh v následujích měsících.

Honor Robot Phone: technické parametry, specifikace
DisplejLTPO OLED, 6,31 palce, 1,5K rozlišení, 461 ppi
Rozměry a hmotnost151,4 × 72,9 × 9,6 mm, 248 g
Operační systémAndroid 16
HardwareProcesor Snapdragon 8 Elite gen 5, 12 nebo 16 GB operační paměti, 512 GB nebo 1 TB uživatelské paměti
Baterie a nabíjení7 060 mAh, Si/C článek, 120W nabíjení po drátě, 50W bezdrátové
Fotoaparát200 + 200 + 50 Mpix hlavní, 50 Mpix přední
CenaV prodeji pouze v Číně, v přepočtu od 32 500 Kč

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