Umělá inteligence proniká do chytrých telefonů čím dál výrazněji a zdá se, že v blízké budoucnosti může změnit podstatu těchto zařízení. Prototyp smartphonu představený na veletrhu MWC v Barceloně ukazuje jak. Chytré telefony se podle něj vlastně mohou stát branou k humanoidním robotům pro spotřebitele.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Svého humanoidního robota ukazuje v Barceloně čínská značka Honor. Do prodeje se zatím robot, který na prezentaci předvedl i efektní salto vzad, nechystá. Ale Honor ukazuje cestu, která nakonec k robotům pro spotřebitele povede.
Tou cestou je prototyp chytrého telefonu Honor Robot Phone, nebo také Alpha Phone, jak se oficiálně zařízení nazývá. Je to vlastně takový mix mezi chytrým telefonem a malým robotem poháněným umělou inteligencí.
Onu robotickou část obstarává malá kamerka, která se vyklopí ze zad telefonu a slouží nejen jako poročilá kamera s gimballovou stabilizací, ale zároveň je to vlastně taková „hlava“ robotického telefonu.
Kamerka umí různá gesta a telefon skrze ní může reagovat na různé uživatelské pokyny a dotazy: třeba přikývnout, nebo „zavrtět“ hlavou. Kamera sleduje svého uživatele a prostředí na displeji dodává telefonu určitý lidský rozměr.
Podle představ Honoru se tak uživatel bude moci se svým AI robotickým telefonem bavit úplně běžně jako s jiným člověkem. Kamera a grafické interakce mají dodat této konverzaci na přirozenosti.
Zároveň má právě taková interakce s jejich osobním zařízením, kterým smartpone bezpochyby je, naučit uživatele další interakci s pozdějšími roboty, kteří určitě přijdou.
Právě chytrý telefon pak má být i zdrojem poznání pro robotické pomocníky lidí. Tím, že s ním uživatel sdílí spoustu dat a svých návyků, právě mobil uživatele dobře zná - a tyto znalosti by měl následně předat AI robotickému asistentovi.
Jakkoli to vypadá jako sci-fi, Honor to se svým robotickým smartphonem myslí vážně a má ho na trh uvést někdy později v letošním roce. Nejspíš v jeho druhé polovině s tím, že do prodeje půjde zařízení asi jen „doma“ v Číně. Dalších generací bychom se ale mohli dočkat i u nás.
Kromě vize budoucnosti smartphonů fascinuje prototyp Honor Robot Phone i samotným technickým provedením. Výklopná kamera na speciálním kloubu je u smartphonu něco nevídaného.
Běžně je přitom kamera skrytá a Honor Robot Phone vypadá jako každý jiný smartphone. Výstupek foťáku je možná o malinko výraznější, než je obvyklé, ale nejde o žádný dramatický nárůst rozměrů.
Zadní výstupek fotoaparátu ovšem obsahuje posuvnou krytku, pod kterou se ukrývá právě celá revoluční mechanika tohoto telefonu.
Odsunutí krytky odhalí složený celý mechanismus „hlavy“ smartphonu. Honor za účelem realizace této myšlenky musel vyvinout například zbrusu nový motorek, který pohyb umožní.
V zavřeném stavu vypadá Honor Alpha Phone opravdu jako každý běžný smartphone a nic nenapovídá tomu, že má velmi nezvyklé technické řešení.
Vyklopená kamera je ale zcela nepřehlédnutelná. Tělo telefonu je přitom běžných proporcí a skoro to vypadá, že se kamera do něj nemůže vejít.
Otázkou je samozřejmě odolnost a trvanlivost celého mechanismu. Ta bude asi největší překážkou v masovém rozšíření takového řešení. Technika je to složitá a jistě vcelku choulostivá.
Honor se chlubí použítím vysokopevnostní oceli v konstrukci celého mechanismu, firma tu využila své zkušenosti ze smartphonů s ohebným displejem.
Mikromotor, který obstarává pohyb hlavy se čtyřmi stupni volnosti, je nejmenší svého druhu. Je o 70 % menší než dosud používaná gimballová řešení. Hlava ukrývá fotografický čip s rozlišením 200 megapixelů.
AI funkce telefonu budou zpočátku nejspíš hodně omezené. Na druhou stranu má ale kamera i bez nich praktické využití. Prozatím totiž nabídne perfektní stabilizaci obrazu.
Celé rameno s kamerou se totiž chová jako poročilý gimball. Honor během prezentace oznámil spolupráci se společnotí ARRI, výrobcem videokamer pro profesionální filmové produkce. Jejích znalostí z hlediska práce s videem má právě Robot Phone využít.
Kamera s gimballem umožní natáčení v různýchy pozicicích a samozřejmě nabídne velmi pokročilou stabilizaci obrazu. Honor slibuje, že s jeho Robot Phonem pořídíte záběry, jaké dosud mobilem pořídit nešly.
Gimball má mít řadu režimů, ovládat půjde také ručně. Standardem bude různé sledování subjektu a další efekty.
Prototypy, které představitelé Honoru v Barceloně nepustili z ruky, byly vcelku funkční. Tu a tam se kamera zasekla a telefon nereagoval, jak by měl, ale vesměs se zdá, že technologie je připravená.
Robot Phone se tedy skutčně dostane do prodeje. Otázkou je, jaká bude případná cena: dá se předpokládat, že vzhledem ke složitému mechanismu oproti standardním telefonům pořádně naroste.
Právě složitost celého řešení ve spojení s cenou bude jistě jednou z hlavních překážek rozšíření tohoto řešení. A v důsledku budou Honor Robot Phone a jeho případní následníci možná i průkopníky slepých uliček.
Honor (a další značky) však jistě najde i jinou cestu, jak „robotický“ telefon přiblížit širším masám. Ona pohyblivá hlava je totiž efektní, ale ne zcela nutná. Ukazuje ale cestu proměny smartphonů, která nakonec může vést i k robotickým společníkům lidí.
