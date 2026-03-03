Je to budoucnost lidstva? Roboti budou vylézat z mobilů a sledovat nás

Luděk Vokáč
  14:31
Umělá inteligence proniká do chytrých telefonů čím dál výrazněji a zdá se, že v blízké budoucnosti může změnit podstatu těchto zařízení. Prototyp smartphonu představený na veletrhu MWC v Barceloně ukazuje jak. Chytré telefony se podle něj vlastně mohou stát branou k humanoidním robotům pro spotřebitele.

Humanoidní robot Honor
Humanoidní robot Honor
Honor Alpha Phone
Honor Alpha Phone
Honor Alpha Phone
3. března 2026  14:31

Fotografické monstrum od Xiaomi neztrácí dech. Letos má dvě velké novinky

Xiaomi 17 Ultra by Leica

Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Prémiový fotomobil od Xiaomi je i letos o kus lepší. Nejde navíc jen o drobné změny, nýbrž o celkem zásadní posun. Polepšila si především kapacita baterie, ovšem fotografové ocení například schopnost...

28. února 2026  15:30

Nejpovedenější design mezi iPhony? Dva roky starý model. Překvapil iPhone 5s

iPhone 15 Pro

Čistý, přesto často kritizovaný. Takový je design iPhonů. Vy, čtenáři, jste rozhodli, které modely jsou těmi designově nejpovedenějšími. Do první pětice se probojovaly jak zástupci z posledních let,...

28. února 2026

