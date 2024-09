Fascinuje závratně tenkým tělem a s kupónem má překvapivě dobrou cenu

Samsung je prvním velkým výrobcem, který do své nabídky zařadil nový prvek nositelné elektroniky. Chytrý prsten ovšem má své limity.

Není to sice ten pravý top model, ale má k němu zatraceně blízko. Honor 200 Pro se snaží zaujmout zákazníky, kteří by rádi opravdu hezky vybavený telefon, ale zároveň chtějí oproti klasickým...

Nekupujte dětem smartphony, vyzval operátor. Ohrožují jejich duševní zdraví

Dětem mladším 11 let by neměli rodiče kupovat smartphony. V nových pokynech k tomu vyzval jeden z největších britských síťových operátorů. Žáci základních škol by si podle jeho doporučení měli...