Protekce by na to neměla mít vliv, králem fotomobilů je Honor

Žebříček fotomobilů DxO Mark má od začátku února nového vládce, kterým je smartphone Honor Magic5. Výsledky firma zveřejnila v rámci světové premiéry své novinky. Něco takového bývalo dřív u výrobců mobilních telefonů docela obvyklé, ale v posledních letech se hodnocení od DxO Mark většinou objevuje až s určitým zpožděním po uvedení přístroje na trh.

Důvod je jednoduchý: organizace si většinu telefonů za účelem testu kupuje, jen málokdy přístroje poskytne k testu sám výrobce. To je ovšem právě případ nejnovějšího smartphonu od Honoru, firma telefon k testům poskytla ještě před jeho oficiálním představením veřejnosti a tak mohlo být skóre k dispozici právě už během světové premiéry.

I když to ani jedna ze stran nepotvrzuje, Honor nejspíš za toto privilegium DxO Mark zaplatil. I to býval obvyklý model fungování žebříčku, na druhou stranu je potřeba upozornit, že si v takovém případě značka rozhodně neplatí za samotné umístění, hodnocení zůstává nadále nezávislé. Ze spolupráce s DxO Mark však může Honor přeci jenom těžit: tím, že je platícím zákazníkem a dává telefon k dispozici v předstihu, může firma získat od DxO Mark cenné rady, jak ještě foťák vyladit a tím dosáhnout lepšího skóre. A to je pravý důvod celé spolupráce. Zatímco konkurenti spolupracují na vývoji svých fotoaparátů s věhlasnými značkami jako Zeiss, Leica, Hasselblad a další, Honor kvality svého foťáku nejspíš konzultuje přímo s DxO Mark.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 152– Honor Magic5 Pro

149 – Huawei Mate 50 Pro

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Vivo X80 Pro (Snapdragon)

136 – Vivo X90 Pro

136– Xiaomi 13 Pro

136 – Xiaomi 12S Ultra

135 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

135 – Vivo X80 Pro (MediaTek)

134 – Google Pixel 6 Pro

134 – Vivo X70 Pro+

133 – Apple iPhone 14 Plus

133 – Apple iPhone 14

133 – Samsung Galaxy S23 Plus

133 – Samsung Galaxy S23

131 – Apple iPhone 12 Pro Max

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

130 – Oppo Find X5 Pro

130– Xiaomi 13

129 – Huawei P40 Pro

129 – Xiaomi 12T Pro

129 – Xiaomi 12 Pro

129 – Xiaomi Mi 10 Ultra

128 – Oppo Find X3 Pro

127 – Apple iPhone 12 Pro

127 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

126 – Google Pixel 6

126 – Honor Magic4 Pro

126 – Vivo X70 Pro (MediaTek)

126 – Vivo X60 Pro+

125 – Apple iPhone 13

125 – Apple iPhone 13 mini

125 – Samsung Galaxy S22+ (Exynos)

125 – Vivo X50 Pro+

Ano, foťák nejnovějšího modelu je oproti konkurentům asi víc vyladěný podle kritérií DxO Mark a telefon v tom ohledu získává určitou výhodu. Na druhou stranu jsou obzvlášť v poslední době kritéria DxO Mark čím dál všestrannější a nutí výrobce dělat fotomobily, které podávají napříč disciplínami vyrovnaný výkon a ne takové, které vynikají třeba v jednom nebo dvou scénářích. A i díky tomu je tedy výkon nejnovějšího Honoru v oblasti fotoaparátu opravdu úctyhodný.

Magic5 Pro získal v hodnocení DxO Mark 152 body, což představuje tříbodový náskok na Huawei Mate 50 Pro a pětibodový na Google Pixel 7 Pro a svého předchůdce Honor Magic4 Ultimate. Nejde tedy o dramatický posun, přesto je vidět právě důraz na všestrannost a také to, že v tom množství špičkových fotomobilů pomáhají k posunu různé malé detaily.

Vidět je to třeba na porovnání s předchůdcem, který je stále jedním z nejlepších fotomobilů. Překvapením je třeba to, že Honor oproti staršímu modelu změnil sestavu fotografických čipů, kterou používá. Hlavní foťák sice zůstal u padesátimegapixelového čipu s úhlopříčkou 1/1,12 palce, takže se Honor nevydal aktuálně „módní“ cestou palcového čipu, nicméně širokoúhlý foťák a teleobjektiv jsou nové. Tentokrát totiž mají všechny čipy rozlišení 50 megapixelů, zatímco u loňského typu měly širokoúhlý foťák a zoom rozlišení 64 megapixelů. I přes drobný pokles v rozlišení má Honor Magic5 Pro oproti modelu Magic4 Ultimate prakticky ve všech disciplínách lepší skóre. To je dané například i vylepšenou optikou s lepší světelností.

Lépe si vede u samotného focení, skvěle pak u bokeh efektu, u kterého je podle DxO Mark aktuálním šampionem. Zlepšila se kvalita náhledu při focení, ale tady Honor na nejlepší ztrácí, pokrok nastal u natáčení videa i u samotného zoomu. Tady ale v detailu přeci jen předchůdce vede. Za samotnou kvalitu snímků pořízených teleobjektivem má totiž Honor Magic5 Pro 115 bodů, předchůdce ale bodů 116. Naopak u širokoúhlého objektivu je skóre přesně obrácené. Přesto za celou tuto kategorii získala novinka 156 bodů, zatímco předchůdce 151 bod, což ukazuje, že mírný posun v kvalitě širokoúhlého foťáku je víc ku prospěchu než mírná ztráta u teleobjektivu.

Honor se často vymezuje vůči své konkurenci, zejména Samsungu, Applu a dalším čínským značkám. Oproti Samsungu Galaxy S23 Ultra má Honor Magic5 Pro v hodnocení DxO Mark už výrazný dvanáctibodový náskok, přičemž nejvíc získává u samotného focení a u zoomu. Zoom získává Honoru důležitý náskok třeba i v porovnání s Pixelem 7 Pro, který je jinak v kvalitě fotek a videa pořízených hlavním objektivem Honoru blíž, než soupeř od Samsungu. Ale třeba na iPhone 14 Pro Max v případě videa Honor stále nestačí, Apple je v natáčení stále premiantem, vede i v podobě náhledu při focení a s Honorem se také dělí o první pozici u bokeh efektu. U samotného focení a zoomu je ovšem ztráta iPhonu už výraznější.

Podle DxO Mark je Honor Magic5 Pro králem i ve čtyřech typických scénářích používání, které organizace hodnotí. Vede tedy jak v klasickém focení a natáčení v exteriéru, tak interiéru, při noční fotografii i při pořizování skupinových fotek a portrétů. To opět potvrzuje, že je to skutečně všestranný fotomobil, který by měl vyhovovat téměř jakýmkoli potřebám uživatele.

Mimochodem, testem organizace DxO Mark prošel i levný Honor Magic5 Lite. Výsledek testu jasně ukazuje, že odlehčená verze nemá se špičkovými modely vůbec nic společného. Celkové fotografické skóre 74 bodů je obecně hodně podprůměrné a řadí Magic5 Lite spíš na chvost žebříčku. Pravda, DxO Mark zase tak často cenově dostupné smartphony a jejich fotoaparáty netestuje, ale Magic5 Lite v hodnocení foťáku výrazněji ztrácí třeba i na loňský Samsung Galaxy A33 5G (85 bodů), ještě starší Galaxy A52 5G (88 bodů), nebo třeba soupeře Vivo X80 Lite (93 body).