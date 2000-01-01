náhledy
Honor představil v Barceloně nový smartphone Magic V6. Špičkový model s ohebným displejem opět v řadě ohledů posouvá hranice. Je opět tenčí, má skvělou výdrž baterie a přitom všem by měl být velmi odolný: výrobce ukazuje, že funguje i pod vodou.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Když se nad ním zavře hladina, není to rozhodně konec. Nový Honor Magic V6 má totiž plnou odolnost vůči vodě a prachu podle IP68 a IP69. To jsou hodnoty, které dosud nebyly u smarpthonů s ohebnými displeji obvyklé.
I když se Honor chlubí především schpoností telefonu dál bez problémů fungovat pod vodou, zajímavá je plná odolnost vůči prachu, která byla dosud vyhrazena smartphonům tradiční koncepce. Magic V6 je tedy velmi odolný.
U Honoru se chlubí mimo jiné tím, že kloub je testován na 500 000 otevření a zavření, což daleko převyšuje životnost smartphonu jako takového. Konstrukce novinky skutečně působí bytelně.
A to i přesto, že jde o dosud nejtenční smartphone s ohebným displejem, ze kterého jde udělat otevřením malý tablet. Novinka je jen 8,75 mm tenká v zavřeném stavu, tloušťka ale trochu záleží na konkrétním provedení zad telefonu.
Honor si v tomto případě připravil celkem čtyři barevné varianty, které se liší jak grafikou, tak materiálem zadního krytu. Velmi elegantně působí bílá barevná varianta novinky.
Červený Honor Magic V6 je pro změnu velmi výrazný a Honor u něj pro zadní kryt zvolil měkčený materiál, který by ale na rozdíl od podobných provedení známých z minulosti měl být skutečně odolný. Neměl by tedy časem degradovat a drolit se, což po letech používání smartphony se „soft touch“ povrchem dělaly.
Třetí varianta je spíš než zlatá v barvě zlata růžového. Není to vyloženě dámská verze, záda mají zajímavý reliéf, který jejich plochu trochu rozbíjí a budou nejspíš velmi dobře vypadat na přirozeném světle. Na premiéře Honoru bylo ale světlo tragické.
Poslední variantou je konzervativní černá. Ta dodává telefonu ještě trochu kompaktnější vzezření, než o čem vypovídají rozměry. Ty jsou mimochodem 156,7 × 145,6 × 4 mm v otevřeném stavu a 156,7 × 74,5 × 8,75 v zavřeném. Hmotnost začíná na 219 gramech podle provedení a stoupá až k 224 gramům.
Kloub telefonu působí přes tenkou konstrukci opravdu pevným dojmem a má i vcelku hezké provedení. Honor Magic V6 se i díky tomuto detailu neupatlává a vypadá opravdu parádně.
Pokročilý mechanismus kloubu má konstrukci nejen odolnou, ale také vcelku praktickou. Honoru se opět podařilo o něco zmenšit rýhu v displeji a tentokrát můžeme už opravdu prohlásit, že je skutečně minimální.
Hlavní displej má úhlopříčku 7,95 palce a maximální jas dosahuje 5 000 nitů. To jsou stejné hodnoty jako u předchůdce, zachováno zůstává i rozlišení.
To vnější displej si polepšil z hlediska maximálního jasu. Ten poskočil z 5 000 nitů na 6 000 nitů, což už je opravdu extrémní hodnota. Oba panely vypadají v praxi skvěle.
Drobnou nevýhodou tenké konstrukce Honoru Magic V6 a jeho odolného kloubu je fakt, že prioritou nebylo to, aby kloub držel otevřený v libovolné pozici. Najde se poloha, kde to jde, ale Honor tu počítá nejspíš s tím, že Magic V6 budou uživatelé používat buď plně otevřený, nebo zavřený.
Čím se Honor u novinky V6 hodně chlubí, je výdrž baterie. I přes veškerou tu tenkou konstrukci se podařilo dovnitř konstruktérům nacpat baterie s celkovou kapacitou 6 660 mAh. To je nadstandardní i pro klasický smartpone, natož pro „skládačku“.
Jak ale víme z praxe, vysoká kapacita sama o sobě dlouhou výdrž neznamená. Honor ale zapracoval na optimalizaci a z nového Snapdragonu 8 Elite Gen5 dovedl i v tomto ohledu vytěžit maximum.
Ve své prezentaci Honor hodně srovnával a v případě výdrže si vzal na paškál zařízení od Applu. Oproti iPhonu 17 Pro Max, který je skutečně v mnoha ohledech rekordmanem ve výdrži, vydrží například o 2 hodiny a 48 minut déle pří čtení webů. A při sledování videa o 1 hodinu a 43 minut déle.
Výdrž svého ohebného modelu porovnával Honor i s tablety a notebooky konkurence. Oproti iPadu Air má při přehrávání videa vydržet Magic V6 i víc než dvojnásobnou dobu, non-stop videokonference může na V6 trvat o téměř dvě hodiny déle než na MacBooku Air.
U baterie se mimochodem Honor chlubí energetickou hustotou 921 Wh na litr, což je asi o třetinu víc, než jaká je odpovídající hodnota u některých elektromobilů Tesla. Baterie sama o sobě je extrémně tenká.
Kvalitní je i fotovýbava Honoru Magic V6. Foťáky jsou tři, hlavní a širokoúhlý mají rozlíšení 50 megapixelů, teleobjektiv s trojnásobným přiblížením má 64 megapixelů. Standardem je automatické ostření u všech objektivů a stabilizace u hlavního a teleobjektivu.
Honor se u fotografií chlubí pokročíilými AI funkcemi a schopností zpracovávat barvy a světlo přirozeným způsobem. Na druhou stranu se hardware oproti předchůdci v zásadě nemění, takže zlepšení přinese především nový procesor a ladění softwaru.
Honor se hodně chlubí spoluprací s tradičními partnery jako Qualcomm a Google, ovšem také ve své prezentaci hodně ukazoval možnosti propojení svých zařízení s ekosystémem od Applu. Magic V6 má být podle něj tím nejlepším smartphonem pro spojení s notebooky i příslušenstvím značky Apple.
Honor dále u novinky láká na pokročilé AI funkce, z nichž ale mnohé nebudou u nás dostupné. Otázkou je, jaké funkce vůbec budou k mání v Evropě, protože třeba doma v Číně hodně firma sází na propojení s domácí AI Deep Seek.
Ostatně, otazníkem je i dostupnost nového špičkového smartphonu s ohebným displejem v Evropě. Honor zatím neoznámil žádné datum ani žádnou cenu.
Podle našich zákulisních informací se novinka začne prodávat až později během roku, a jestli se vůbec dostane na český trh, tak to bude nejspíš až někdy v létě.
Cena by asi měla odpovídat předchozímu modelu V5 v době jeho uvedení na trh, kdy telefon stál oficiálně 49 990 korun.
