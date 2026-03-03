Podrobnosti ve fotogalerii
Tento ohebný smartphone je nejtenčí na světě a funguje i pod vodou
Je oranžový a všichni ho chtějí. Kdo nemá fejkový iPhone, jako by nebyl
Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Na technologickém veletrhu v Barceloně byl i letos k vidění trend, který propojoval celou řadu výrobců mobilů. Letos se všichni rozhodli, že budou mít napodobeninu nejnovějšího iPhonu s...
Trapas, nebo geniální tah? Xiaomi překvapilo novým doplňkem k iPhonu
Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Nové příslušenství k iPhonu jsme na konferenci značky Xiaomi upřímně nečekali. Výrobce majitelům iPhonů nabídne tenkou powerbanku s bezdrátovým nabíjením – i v oblíbené oranžové barvě. Je...
Tak skvělý displej jsme ještě neviděli. Překonává i panely prémiových značek
Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už několik let vsází značka TCL především na smartphony a tablety s displejem s vlastní Nxtpaper technologií. Panely zajišťují díky antireflexní úpravě skvělou čitelnost za všech podmínek. Dosud ale...
To se nečekalo. Má jeden z nejlepších foťáků na trhu a šokuje i cenou
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Skládačky obvykle nemají zdaleka tak dobré foťáky jako klasické smartphony. Nová Motorola Razr Fold však pronikla mezi ty nejlepší přístroje na trhu. Jenže zároveň si za kvalitu nechá výrobce...
Samsung představil smartphony, na které (ne)budete chtít upgradovat
Korejský Samsung představil smartphony očekávané řady Galaxy S26. Portfolio špičkových modelů opět obsahuje tři smartphony: základní Galaxy S26, větší Galaxy S26+ a špičkový Galaxy S26 Ultra....
Je to budoucnost lidstva? Roboti budou vylézat z mobilů a sledovat nás
Umělá inteligence proniká do chytrých telefonů čím dál výrazněji a zdá se, že v blízké budoucnosti může změnit podstatu těchto zařízení. Prototyp smartphonu představený na veletrhu MWC v Barceloně...
Deutsche Telekom vymaže v Evropě zbývající bílá místa. Má řešení
Takzvaná bílá místa, tedy lokality bez pokrytí mobilním signálem, netrápí pouze tuzemské operátory. Místa, kde nelze využít mobilní data, jsou i jinde v Evropě. Německá skupina Deutsche Telekom hodlá...
Honor představil v Barceloně nový smartphone Magic V6. Špičkový model s ohebným displejem opět v řadě ohledů posouvá hranice. Je opět tenčí, má skvělou výdrž baterie a přitom všem by měl být velmi...
To je v dnešní době šok. Nový levný iPhone oproti předchůdci o dost zlevnil
Apple představil novou generaci svého cenově dostupnějšího iPhonu. Model 17e přímo navazuje na loňský typ 16e, oproti němu ovšem přináší výrazná vylepšení. Startovní cena telefonu přitom zůstala na...
Češi uvěznění v Zálivu nezůstanou na mobilu bez dat. Operátoři je dávají zdarma
Operátor T-Mobile má v zemích Perského zálivu zhruba 3 800 zákazníků, O2 a Vodafone počet klientů v oblasti neuvádí. Mnoho z nich se nemůže vrátit do Česka, protože letecká spojení jsou zrušená a...
Tak moc chtěl být iPhonem, že se mu přizpůsobil i číslem. Má víc funkcí
Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Xiaomi na český trh uvádí kompaktní novinku s číslem 17. Podle výbavy, názvu i ceny je naprosto jasné, komu chce s novým smartphonem konkurovat. Nepochybně potěší třeba kvalitní telefoto senzor nebo...
Fotografické monstrum od Xiaomi neztrácí dech. Letos má dvě velké novinky
Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Prémiový fotomobil od Xiaomi je i letos o kus lepší. Nejde navíc jen o drobné změny, nýbrž o celkem zásadní posun. Polepšila si především kapacita baterie, ovšem fotografové ocení například schopnost...
Nejpovedenější design mezi iPhony? Dva roky starý model. Překvapil iPhone 5s
Čistý, přesto často kritizovaný. Takový je design iPhonů. Vy, čtenáři, jste rozhodli, které modely jsou těmi designově nejpovedenějšími. Do první pětice se probojovaly jak zástupci z posledních let,...