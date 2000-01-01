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Ještě před tím, než nový skládací telefon Honor Magic V6 dorazí na český trh, jsme měli šanci si ho prohlédnout. Jde o evoluci loňského modelu, která však přidala několik celkem užitečných vylepšení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model Magic V6 odhalil Honor na domácím čínském trhu už v březnu, nyní se chystá na globální trhy. Je to stále jeden z mála ohebných modelů formátu „fold“, který se ve světě prodává.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stejně jako loňský model potěší i Magic V6 tenkým tělem s tloušťkou 9 mm. Ještě zajímavější je však fakt, že se vývojářům konečně povedlo zařízení plně utěsnit proti prachu, což se dosud jiným skládačkám tohoto typu nepovedlo. Honor Magic V6 se tedy chlubí certifikací IP69.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vnitřní ohebný displej má úhlopříčku 7,95 palce a rozlišení 2 172 × 2 352 pixelů se 120Hz obnovovací frekvencí. Ohebný panel je typu OLED s maximální svítivostí 5 000 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Rýha v displeji pořád je, ale už jsme u mnoha podobných smartphonů zmiňovali, že nejde o tak velký problém při používáni, jak by se mohlo zdát. Pozor byste však stále měli dávat na to, že se displej může snadněji poškrábat.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V displeji najdete průstřel pro selfie kamerku, čtečka otisků prstů se však ukrývá v bočním tlačítku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vnější displej modelu Magic V6 si oproti loňsku polepšil na 6,52 palce. Jde stále o OLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 1 080 × 2 420 pixelů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon pohání aktuální nejvýkonnější procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Na domácím trhu máte na výběr mezi 12 a16 GB operační a 256 GB až 1 TB uživatelské paměti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konektivitu dále zastupuje podpora 5G, NFC pro mobilní platby, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V konektorové výbavě je klasicky pouze USB-C, které je téměř stejně široké jako samotný mobil v rozloženém stavu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po systémové stránce pak Honor Magic V6 pohání Android 16 s grafickým rozhraním MagicOS 10.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení s telefonem na vás mimochodem čeká také pouzdro, které chrání vedle zad telefonu také ohebný pant.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Navíc přidává také praktický prvek v podobě stojánku, který zároveň slouží i jako držáček pro pevnější uchopení telefonu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vedle krytu už na vás v balení čeká pouze kabel, adaptéru do zásuvky se bohužel nedočkáte.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sestava fotoaparátů na zádech je totožná jako loni u modelu V5. Hlavní a širokoúhlý mají rozlišení 50 Mpix, teleobjektiv pak 64 Mpix.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Teleobjektiv je periskopické konstrukce a nabídne trojnásobné optické přiblížení. Optická stabilizace je na hlavním snímači a teleobjektivu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Baterie je rozdělená na dvě části, což je u skládaček obvyklé. Její kapacita je 6 660 mAh a podporuje rychlé nabíjení s výkonem až 80 W, případně 66 W bezdrátově.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na domácím čínském trhu má mobil dokonce ještě větší kapacitu baterie, ale ne o moc: 7 150 mAh.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jak už jsme zmínili, uvedení modelu Honor Magic V6 na evropský trh je prakticky jisté, jen ještě není oficiálně potvrzeno, kdy se tak stane.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Cena a dostupnost pro Česko je bohužel zatím neznámá. Kolik za tuto skládačku zaplatíme, to můžeme tedy pouze odhadovat podle čínské ceny. Honor Magic V6 stojí na domácím trhu 8 999 jüanů, tedy v přepočtu asi 28 tisíc korun bez daně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Česká cena bude nepochybně o dost vyšší, loňský model totiž startoval na částce 49 990 korun. Tedy na skoro dvojnásobku ceny na domácím trhu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz