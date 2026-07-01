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Odolá tomu, co jiným škodí. Tenká novinka řeší velký problém skládaček

Ondřej Martinů
Honor Magic V6 Honor Magic V6 Honor Magic V6 Honor Magic V6 Honor Magic V6 Honor Magic V6 Honor Magic V6 Honor Magic V6 Honor Magic V6 Honor Magic V6 Honor Magic V6 Honor Magic V6
Ještě před tím, než nový skládací telefon Honor Magic V6 dorazí na český trh, jsme měli šanci si ho prohlédnout. Jde o evoluci loňského modelu, která však přidala několik celkem užitečných vylepšení.

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