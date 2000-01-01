náhledy
Jednu z prvních letošních vlaštovek na trhu s prémiovými mobily chystá výrobce Honor. V redakci již před oficiálním představením testujeme novinku Magic 8 Pro, špičkový smartphone s prémiovou sestavou fotoaparátů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor Magic 8 Pro se již nějakou dobu prodává na domácím čínském trhu, na ten evropský se zatím teprve chystá. Honor jej zřejmě načasuje tak, aby šlo o prakticky první velký start androidího top modelu letošního roku.
OLED displej tohoto smartphonu má úhlopříčku 6,71 palce a rozlišení 1 256 × 2 808 pixelů. Obnovovací frekvence je 120Hz, maximální jas dosahuje 1 800 nitů (lokálně pak ještě více).
Displej si stejně jako předchůdce půjčuje design čelních senzorů a selfie fotoaparátu od iPhonů, jde rovněž o pilulkovitý průstřel, který softwarově umí měnit tvar.
Procesor je typu Snapdragon 8 Elite Gen 5, doplňuje jej 12 GB operační paměti a 512 GB místa pro uživatelská data.
Na těle si lze povšimnout dvou speciálních tlačítek. Jedno slouží na vyvolání asistenta umělé inteligence, druhé pak využijete při focení, jde stejně jako u iPhonu o dotykovou plošku kombinující funkci spouště a gesta posouvání prstem pro zoomování.
Do telefonu se vejdou dvě fyzické SIM, lze však využít i kombinaci jedné fyzické a jedné zabudované eSIM, případně i kombinovat dvě zabudované eSIM.
V bezdrátové konektivitě najdete jak podporu 5G sítí, tak Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC a také infraport.
Telefon má operační systém Android 16 spolu s grafickou nadstavbou MagicOS 10.
Zadní sestava fotoaparátů je po všech stránkách prémiová. Zahrnuje v první řadě 50Mpix hlavní fotoaparát (Honor označuje jako Ultra Night Camera) se světelností f/1,6 a optickou stabilizací.
Velký význam pak Honor přikládá telefoto senzoru s rozlišením 200 Mpix, světelností f/2,6 a optickou stabilizací. Ten nabízí 3,7× přiblížení obrazu. Digitální přiblížení pak může být až stonásobné.
Nakonec zde také najdete 50Mpix fotoaparát s širokoúhlým záběrem 122 stupňů. Kamerka slouží zároveň pro focení makrofotografií.
Telefon má baterii s kapacitou 6 270 mAh. Nabíjení je podporováno s výkonem 100 W pomocí kabelu nebo 80 W bezdrátově.
Telefon je také utěsněný proti vniknutí vody a prachu (certifikace IP69K).
Honor Magic 8 Pro výrobce oficiálně pro evropský trh odhalí v polovině ledna, kde se dozvíme přesnou dostupnost a cenu.
