Vrací se mezi elitu fotomobilů. Foťák modelu Pro je všestranný a vyladěný

Luděk Vokáč
  10:44
Nový Honor Magic 8 Pro patří podle organizace DxO Mark k nejlepším současným fotomobilům. Jde o návrat na špičku po menší roční pauze, kdy se Honoru podařilo vyladit sestavu foťáků, která je velmi podobné předchozí generaci Magic 7 Pro.
Honor Magic 8 Pro

Honor Magic 8 Pro | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Honor Magic 8 Pro
Honor Magic 8 Pro
Honor Magic 8 Pro
Honor Magic 8 Pro
17 fotografií

Starší Honor Magic 7 Pro získal podle nové šesté generace testovací metodiky DxO Mark v testu fotomobilů 148 bodů, což jej řadí řekněme do širší špičky, na ty nejlepší to ale nestačilo. Nový Honor Magic 8 Pro ale přináší návrat k elitě fotomobilů, jeho skóre 164 bodů ho aktuálně řadí na dělené šesté místo žebříčku, před ním jsou jen Vivo X200 Ultra, iPhone 17 Pro, Oppo Find X8 Pro, Vivo X300 Pro a Huawei Pura 80 Ultra.

Když vyřadíme Huawei, který sice fotí skvěle, ale má kvůli sankcím omezené funkce, a také Vivo X200 Ultra, což je model jen pro čínský trh, je nový Honor mezi fotomobily, které si u nás můžete pořídit, čtvrtý. Jeho fotoaparát je podle testu DxO Mark velmi všestranný. Zatímco třeba Motorola Signature, která získala stejné celkové skóre jako Honor, exceluje zejména ve focení hlavním foťákem, Honor vlastně nemá ve svém repertoáru jednu disciplínu, která by převyšovala ostatní. Nikde v hodnocení nedosáhl na absolutní vrchol, ale téměř všude se pohybuje těsně pod ním.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)

175 – Huawei Pura 80 Ultra
171 – Vivo X300 Pro
168 – Oppo Find X8 Ultra
168 – Apple iPhone 17 Pro
167 – Vivo X200 Ultra
164 – Honor Magic 8 Pro
164 – Motorola Signature
163 – Google Pixel 10 Pro XL
163 – Huawei Pura 70 Ultra
161 – Apple iPhone 16 Pro Max
160 – Google Pixel 9 Pro XL
159 – Xiaomi 15 Ultra
151 – Samsung Galaxy S25 Ultra
150 – Honor Magic V5
148 – Honor Magic7 Pro
145 – Samsung Galaxy Z Fold7
143 – Google Pixel 9
141 – Apple iPhone Air
140 – Samsung Galaxy S25 Edge
137 – Samsung Galaxy Z Flip7
130 – Samsung Galaxy Z Fold6
129 – Google Pixel 9 Pro Fold
129 – Samsung Galaxy Z Flip6
128 – Google Pixel 9a
118 – Samsung Galaxy S25 FE
114 – Samsung Galaxy A56
103 – Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Pokud máme vybrat přeci jen nějakou disciplínu, která novému Honoru Magic 8 Pro opravdu jde, tak je to zoomování. Za práci s teleobjektivem získala novinka 168 bodů, což je jen dva body za nejvyšším skóre, které v této oblasti drží Vivo X300 Pro. Honor tedy dovedl vytěžit maximum z podobného hardwaru, kterým disponuje Vivo. Teleobjektiv obou telefonů má totiž 3,7násobné optické přiblížení a 200 megapixelový čip o shodné velikosti. Honor má dokonce nepatrně lepší světelnost teleobjektivu (f/2.6 vs. f/2.7), nicméně v hodnocení na Vivo mírně ztrácí. V praxi nejspíš uživatel rozdíl nepozná.

Skvěle si vedou i jeho další dva fotoaparáty s 50megapixelovým rozlišením. Širokoúhlý je opět svým skóre velmi blízko špičce, hlavní také neztrácí mnoho, na Vivo nebo Motorolu tu Honor ztratil pouhé tři body: opět v praxi asi neznatelný rozdíl. Z hlediska samotného fotografování je na tom Honor skvěle, skóre 170 bodů ho řadí jen bod za Vivo X300 Pro a deset bodů za Huawei Pura 80 Pro. Motorola Signature a Oppo Find X8 Ultra mají za focení shodné skóre a třeba Pixel 10 Pro XL a iPhone 17 Pro na Honor trochu ztrácejí.

Kde tahá Honor přeci jen za trochu kratší provaz, je oblast natáčení videa. Tady získal telefon skóre 154 bodů, tedy stejně, jako Motorola. Oba telefony ztrácí jak na iPhone, tak Pixel, špičkové modely od Viva i na Oppo a Huawei. U videa má tedy Honor ještě trochu co zlepšovat, i tak ale podává Magic 8 Pro celkově velmi vyvážený výkon a patří právem mezi ty nejlepší fotomobily.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Našli jsme diamant mezi levnými mobily. Má tři velmi silné vlastnosti

Motorola Moto G57 Power

Je to dobrý příklad, že řídit se jen označením, by vás mohlo připravit o skrytý diamant mezi levnými mobily. Motorola Moto G57 Power má tři trumfy přesvědčit o svých kvalitách, přestože novější model...

Vodafone našel dobrovolníky, kteří mu budou nosit internet na zádech

Mobilní síť v batohu Vodafone Instant Network

Od roku 2012 funguje pod Nadací Vodafone program Instant Network Emergency Response (INER) sdružující dobrovolníky připravené vyrazit do oblastí postižených přírodními či humanitárními krizemi, aby...

KVÍZ: Škrtidlo nebo dropnutý hovor: Jak rozumíte řeči mobilních operátorů?

Soutěž
Pomocí tísňové linky číslo 112 se zdarma dovoláte na záchranáře ve...

Mobilní operátoři mají svůj vlastní slovník plný zkratek, přezdívek a výrazů, kterým běžný zákazník často stěží rozumí. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře rozumíte pojmům z oblasti tarifů, sítí, dat...

Motorola má rázem jeden z nejlepších fotomobilů světa. A s bonusem

Motorola Signature

Nová Motorola Signature je špičkový smartphone, který rozhodně stojí za pozornost. Přináší totiž výbavu bez kompromisů ve stále vcelku tenkém těle. A v Motorole si očividně dali velkou práci s...

Podívejte se, co dostanete navíc, když koupíte o tisícovku dražší smartphone

Motorola G67

Motorola se snaží vyplnit každou skulinku na trhu. Důkazem je i dvojice novinek z vyšší třídy řady G. Modely G67 a G77 se na první pohled tolik neliší, cenový rozdíl je tisíc korun. Navíc je zde o...

Vrací se mezi elitu fotomobilů. Foťák modelu Pro je všestranný a vyladěný

Honor Magic 8 Pro

Nový Honor Magic 8 Pro patří podle organizace DxO Mark k nejlepším současným fotomobilům. Jde o návrat na špičku po menší roční pauze, kdy se Honoru podařilo vyladit sestavu foťáků, která je velmi...

4. února 2026  10:44

O2 má nové dražší tarify. Přitom ještě do víkendu byly ty původní ve slevě

Ilustrační snímek

Zdražení mobilních tarifů se ze strany zákazníků nesetkává zrovna s pochopením. K tomuto kroku se nyní uchýlil i operátor O2, obměnil totiž svou tarifní nabídku. Zákazníci sice získají více než...

4. února 2026

Vodafone slaví v Česku jubileum. Je to závazek, říká jeho viceprezident

Dogu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment Vodafone Czech Republic

Značka Vodafone slaví 20 let působení na českém trhu. Operátor proto v letošním roce přijde s řadou novinek, které k oslavě tohoto výročí využije. A podle svého šéfa pro spotřebitelský segment, tedy...

3. února 2026  7:02

Motorola má rázem jeden z nejlepších fotomobilů světa. A s bonusem

Motorola Signature

Nová Motorola Signature je špičkový smartphone, který rozhodně stojí za pozornost. Přináší totiž výbavu bez kompromisů ve stále vcelku tenkém těle. A v Motorole si očividně dali velkou práci s...

3. února 2026

Podívejte se, co dostanete navíc, když koupíte o tisícovku dražší smartphone

Motorola G67

Motorola se snaží vyplnit každou skulinku na trhu. Důkazem je i dvojice novinek z vyšší třídy řady G. Modely G67 a G77 se na první pohled tolik neliší, cenový rozdíl je tisíc korun. Navíc je zde o...

2. února 2026

Byl by to skvělý mobil, nebýt jednoho velkého kompromisu. Test OnePlusu 15R

OnePlus 15R

OnePlus i u nové série nabízí model s přívlastkem R, který stojí těsně pod špičkou nabídky. Zatímco výkon, displej i software zvládl na jedničku, bohužel po stránce fotoaparátu výrobce přistoupil k...

1. února 2026

Nejočekávanější iPhone letošního roku si už můžeme osahat

Model možné podoby chystaného ohebného iPhonu vytištěný na 3D tiskárně

Zatímco ještě donedávna jsme se museli při odhadech podob chystaných modelů spolehnout jen na grafické rendery, tak doba pokročila a díky 3D tiskárně si je můžete vyrobit i sami. Na internetu se dají...

31. ledna 2026

Apple velebí nové iPhony 17. Má rekordní výsledky a pozici světové jedničky

ilustrační snímek

Poslední generace iPhonů se v závěru loňského roku prodávala skvěle. Apple má rekordní výsledky a podle předběžných údajů se za rok 2025 se stane světovou jedničkou, když předběhne dlouhá léta...

30. ledna 2026  11:34

Našli jsme diamant mezi levnými mobily. Má tři velmi silné vlastnosti

Motorola Moto G57 Power

Je to dobrý příklad, že řídit se jen označením, by vás mohlo připravit o skrytý diamant mezi levnými mobily. Motorola Moto G57 Power má tři trumfy přesvědčit o svých kvalitách, přestože novější model...

30. ledna 2026

KVÍZ: Škrtidlo nebo dropnutý hovor: Jak rozumíte řeči mobilních operátorů?

Soutěž
Pomocí tísňové linky číslo 112 se zdarma dovoláte na záchranáře ve...

Mobilní operátoři mají svůj vlastní slovník plný zkratek, přezdívek a výrazů, kterým běžný zákazník často stěží rozumí. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře rozumíte pojmům z oblasti tarifů, sítí, dat...

vydáno 29. ledna 2026

I ten, komu stačí datové drobky, může ušetřit. Záleží kolik a jak dlouho

Ilustrační snímek

Rozjezd operátorských slev v novém roce je stejně jako současné počasí chladný. Nic překotného tuzemští operátoři aktuálně nenabízejí, nicméně napříč jejich tarifní nabídkou lze najít paralelu v...

28. ledna 2026  14:04

Vodafone našel dobrovolníky, kteří mu budou nosit internet na zádech

Mobilní síť v batohu Vodafone Instant Network

Od roku 2012 funguje pod Nadací Vodafone program Instant Network Emergency Response (INER) sdružující dobrovolníky připravené vyrazit do oblastí postižených přírodními či humanitárními krizemi, aby...

28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.