Starší Honor Magic 7 Pro získal podle nové šesté generace testovací metodiky DxO Mark v testu fotomobilů 148 bodů, což jej řadí řekněme do širší špičky, na ty nejlepší to ale nestačilo. Nový Honor Magic 8 Pro ale přináší návrat k elitě fotomobilů, jeho skóre 164 bodů ho aktuálně řadí na dělené šesté místo žebříčku, před ním jsou jen Vivo X200 Ultra, iPhone 17 Pro, Oppo Find X8 Pro, Vivo X300 Pro a Huawei Pura 80 Ultra.
Když vyřadíme Huawei, který sice fotí skvěle, ale má kvůli sankcím omezené funkce, a také Vivo X200 Ultra, což je model jen pro čínský trh, je nový Honor mezi fotomobily, které si u nás můžete pořídit, čtvrtý. Jeho fotoaparát je podle testu DxO Mark velmi všestranný. Zatímco třeba Motorola Signature, která získala stejné celkové skóre jako Honor, exceluje zejména ve focení hlavním foťákem, Honor vlastně nemá ve svém repertoáru jednu disciplínu, která by převyšovala ostatní. Nikde v hodnocení nedosáhl na absolutní vrchol, ale téměř všude se pohybuje těsně pod ním.
Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)
175 – Huawei Pura 80 Ultra
Pokud máme vybrat přeci jen nějakou disciplínu, která novému Honoru Magic 8 Pro opravdu jde, tak je to zoomování. Za práci s teleobjektivem získala novinka 168 bodů, což je jen dva body za nejvyšším skóre, které v této oblasti drží Vivo X300 Pro. Honor tedy dovedl vytěžit maximum z podobného hardwaru, kterým disponuje Vivo. Teleobjektiv obou telefonů má totiž 3,7násobné optické přiblížení a 200 megapixelový čip o shodné velikosti. Honor má dokonce nepatrně lepší světelnost teleobjektivu (f/2.6 vs. f/2.7), nicméně v hodnocení na Vivo mírně ztrácí. V praxi nejspíš uživatel rozdíl nepozná.
Skvěle si vedou i jeho další dva fotoaparáty s 50megapixelovým rozlišením. Širokoúhlý je opět svým skóre velmi blízko špičce, hlavní také neztrácí mnoho, na Vivo nebo Motorolu tu Honor ztratil pouhé tři body: opět v praxi asi neznatelný rozdíl. Z hlediska samotného fotografování je na tom Honor skvěle, skóre 170 bodů ho řadí jen bod za Vivo X300 Pro a deset bodů za Huawei Pura 80 Pro. Motorola Signature a Oppo Find X8 Ultra mají za focení shodné skóre a třeba Pixel 10 Pro XL a iPhone 17 Pro na Honor trochu ztrácejí.
Kde tahá Honor přeci jen za trochu kratší provaz, je oblast natáčení videa. Tady získal telefon skóre 154 bodů, tedy stejně, jako Motorola. Oba telefony ztrácí jak na iPhone, tak Pixel, špičkové modely od Viva i na Oppo a Huawei. U videa má tedy Honor ještě trochu co zlepšovat, i tak ale podává Magic 8 Pro celkově velmi vyvážený výkon a patří právem mezi ty nejlepší fotomobily.