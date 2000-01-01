náhledy
Přestože tenké mobily od Samsungu a Applu žádný velký úspěch nezaznamenaly, neznamená to, že se podobné přístroje nebudou na trhu dál ukazovat. Vedle Motoroly tenkou novinku představil Honor a je to velmi povedený telefon. Vlastně řeší to, co se prvotinám Samsungu a Applu vyčítá.
Honor označením navazuje na současný top model Magic 8 Pro, tenkou konstrukci specifikuje označení Air. Které není vůbec originální, ale s tím se už mobilní svět naučil žít. Design je svébytný, řekněme bližší Applu než Samsungu.
Magic 8 Pro Air je z trojice nejtlustší, má v pase 6,1 mm (Apple 5,6, Samsung 5,8), ale to není až tak podstatné, jak ukázala praxe. Pro zákazníky není milimetr sem či tam důležitý. Dodejme, že Motorola Edge 70 má v pase 6 mm, ale je to telefon spíš střední třídy za výrazně nižší cenu.
Honor nemá nikterak ošizenou výbavu, vlastně je to klasický top model, jen s tenkým tělem. Displej je LTPO OLED s rozlišením 1,5K a úhlopříčkou 6,31 palce. Čtečka otisků prstů je pod displejem.
Jak je dnes u čínských smartphonů od střední třídy výše běžné, tak i tato tenká novinka plní normy IP68 a IP69, takže vydrží chvíli pod vodou a nevadí mu ani tlaková horká voda.
Zajímavé je, že telefon je velmi lehký, má jen 155 gramů, konkurenti jsou o zhruba 10 gramů těžší. Tělo je hliníkové a předek i zadek je skleněný. Výrobce tvrdí, že telefon plní „SGS Gold Standard“, což by mělo znamenat, že je odolný i proti pádům.
A jedna zajímavost, v Číně v segmentu prémiových přístrojů drtivě vládne Apple, takže místní značky se snaží o co největší kompatibilitu s iPhony. Honor slibuje snadný přenos souborů a sdílení notifikací.
A druhá zajímavost. Čínské telefony jsou obvykle duální, ale na dvě fyzické SIM. Třeba i iPhony pro Čínu mají toto specifikum (Pro USA jsou už jen na eSIM, pro Evropu je pak hybridní verze). Novinka Honoru však může být i na čínském trhu ve verzi s jednou fyzickou a jednou eSIM. Je to zjevně kvůli cestování a popularitě roamingových eSIM.
Tenkým telefonům od Samsungu a od Applu je všeobecně vyčítáno, že mají slabší výbavu, především v případě fotoaparátu a také že mají malou baterii. Zde je dobře vidět, že Honor by v případě foťáku měl nabídnout lepší možnosti.
Ale nejdřív baterie. iPhone Air má článek s kapacitou 3 150 mAh, Samsung S25 Edge pak s kapacitou 3 900 mAh. Tedy dost malé články. Honor má baterii Si/C s kapacitou 5 500 mAh. Tedy vlastně s nadprůměrnou kapacitou i v kontextu běžných telefonů.
A fotoaparát je podobný příběh jako baterie. Samsung S25 Edge má dva snímače, hlavní a širokoúhlý. iPhone Air pak má dokonce jediný snímač. A Honor? Ten má tři včetně teleobjektivu.
Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix, světelnost f/1.6 a je vybaven optickou stabilizací. Stejné rozlišení snímače má i širokoúhlý objektiv, ten už je tradičně bez optické stabilizace.
A v kontextu přímých konkurentů rozdílový snímač je periskopický teleobjektiv s rozlišením snímače 64 Mpix, trojnásobným optickým přiblížením a optickou stabilizací.
Díky baterii a fotoaparátu je Honor Magic 8 Pro Air asi nejzajímavějším tenkým telefonem na trhu. Podobně dobře vybavená je i chytaná Motorola Signature, ale ta je o milimetr silnější.
U tenkého Honoru je problém v tom, že se zřejmě v Česku prodávat nebude. A je otázkou, zda se vydá za hranice Číny. Ale s ohledem na to, jak mohutně ho propagují influenceři na všech možných sociálních sítích, tak se zřejmě bude v Evropě prodávat.
Levný určitě nebude, cenové podbízení není parketa této značky. V Číně stojí telefon v základu v přepočtu necelých 15 tisíc korun, vrcholné provedení s pamětí 16 GB operační a 1 TB uživatelské vyjde v přepočtu na 18 tisíc korun. V Evropě by podle našeho odhadu telefon měl stát okolo 25 tisíc korun.
Ještě dodejme, že přístroj pohání čip Mediatek Dimensity 9500, což je procesor nejvyšší třídy a konkurent Snapdragonu 8 Elite gen 5.
Na závěr ještě pohled na hliníkový rám, který je podle výrobce extrémně pevný a odolný.
