náhledy
Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani nenavazuje na minulou generaci. Vrací se totiž ještě dál do minulosti. Ale podstatné věci jsou ryze pozitivní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Novinka označením patří do vrcholné řady Magic, konkrétně do aktuální osmé. Ale je zde dovětek Lite, což znalému napoví, že příbuznost s top modely bude spíš jen morální. A je to přesně tak, jak to čínské značky dělají dlouhodobě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Novinka se představuje, respektive přichází na trh, společně s top modelem Magic 8 Pro (na fotce). Vrcholný model je vyloženě globálním přístrojem, prodává se v Číně i v Evropě. Model Lite je pak exportní záležitostí, v Číně v prodeji není.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Modely Magic 8 Pro a Magic 8 Lite prakticky nic společného nemají. Lite je za třetinu ceny verze Pro, a je to tedy telefon úplně jiné třídy a zaměření. Zde na fotce vrcholný Magic 8 Pro.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Magic 8 Lite tak sice není přístroj nejvyšší třídy, přesto má co nabídnout. Ale samozřejmě záleží na prioritách. Pokud chcete top foťák do 10 tisíc Kč, tak byste se měli podívat jinam. Ale pokud chcete velmi nadprůměrnou baterii nebo odolnost, tak máte před sebou jasného favorita.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor Magic 8 Lite se bude prodávat za 8 900 korun (do konce února výrobce přidává sluchátka Honor Choice Earbuds S8 a půl roku prémiové záruky zdarma). Diskontní cena to není, lze najít levnější nabídky ve své třídě, ale s ohledem na celkové schopnosti telefonu to není vůbec špatné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Magic 8 Lite samozřejmě není prvním takovým modelem, Honor měl modely Lite loni, předloni a vlastně i v dávné historii. Ten nejnovější z předchozích dvou generací pak přebírá některé vlastnosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Platí to například pro fotoaparát. A to jak po stránce jeho možností, tak i designu fotomodulu. Ten je paradoxně velmi podobný tomu, co měl Honor Magic 6 Lite, naopak Magic 7 Lite ho měl jiný. Ale jinak se sestava fotoaparátu vlastně moc neliší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kdo touží po špičkovém foťáku, najde zajímavější přístroje, dnes už jsou na trhu v kategorii do 10 tisíc Kč i smartphony s teleobjektivem. Ten zde nenajdeme a ani širokoúhlý snímač není žádný šampion.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Podstatný je hlavní snímač s rozlišením 108 Mpix a s optickou stabilizací. Což je vlastnost i dvou předchozích modelů Magic Lite. Šestka ovšem neměla optickou stabilizaci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Od loňského Magic 7 Lite má hlavní snímač optickou stabilizaci, což je velmi praktické. Hlavní foťák není špatný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Prstenec fotomodulu slibuje čtyři okénka. Jenže jedno patři blesku, další nese jen popisek, takže reálně je zde vedle hlavního snímače už jen pětimegapixelový širokoúhlý snímač.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vpředu je foťáček s rozlišením snímače 16 Mpix a podle všeho je to stejný snímač jako u loňského i předloňského předchůdce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mnohem zajímavější je deklarovaná odolnost telefonu. Vedle norem IP68 a IP69K – což znamená i výdrž pod vodou a zvládnutí horké tlakové vody, má podle výrobce telefon vydržet i pád z výšky 2,5 metru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ale to nejpodstatnější se ukrývá uvnitř, a je to baterie. Honor zde nasazuje Si-C článek, tedy Li-Ion baterii s křemíko-uhlíkovou anodou. Tyto baterie mají větší kapacitu než běžné články, a i proto má novinka baterii s kapacitou 7 500 mAh.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výrobce slibuje výdrž až tři dny na jedno nabití, odhadujeme, že v praxi to budou dva dny určitě. Honor umí dnes i větší články, na domácím trhu má modely s 10 000mAh bateriemi. Dodejme, že při standardních rozměrech.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výhodou je i poměrně rychlé nabíjení, maximem je 66 W, ale jen po drátu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon pohání procesor Snapdragon 6 gen 4, což je moderní čip pro střední třídu, který je vyráběný 4nm technologií. Takže je i docela úsporný. Paměťové sestavy budou 8 + 256 nebo 8 + 512 GB.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Bez výhrad je displej s 1,5K rozlišením při úhlopříčce 6,79 palce. AMOLED panel má špičkový jas až 6 000 nitů, typický pak 800 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz