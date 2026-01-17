|
Ten telefon budete chtít kvůli baterce. A nezklame ani výbava, ani cena
Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte
Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...
To nedává žádný smysl. Dvě značky prodávají téměř stejný mobil
Xiaomi a Poco jsou sice sourozenecké značky, ale vzájemně si jdou dost po krku. V současnosti však došla situace do bodu, kdy obě nabízejí na trhu prakticky stejný mobil, v podání jedné je však...
Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani...
Ukazují Applu, jak to má udělat. Jenže s tímto by ho zákazníci hnali
Od představení jejich první vize skládacího iPhonu brzy uplyne už sedm let. A jelikož Apple doposud žádný takový model do portfolia nezařadil, což by se tedy už letos mělo změnit, tak luxusní značka...
Hodinky mají technologii od známé značky. Výdrž bude dlouhá, cena nízká
Motorola se snaží být aktivnější i na poli mobilního příslušenství. Takže zjednodušeně řečeno: V ruce pero, na ruce hodinky, na stole reprák a v kapse tag, ukazuje novou sestavu příslušenství. Silnou...
Operátor vypíná mobilní aplikaci Můj Vodafone ke konci ledna 2026. Co dál?
Éra původní mobilní samoobsluhy od Vodafonu definitivně končí. Operátor oznámil, že k 31. lednu 2026 ukončí provoz své starší aplikace Můj Vodafone. Uživatelům doporučuje aplikaci z telefonů smazat a...
Samsung S26: premiéra se blíží. Jaké změny čekají modely, design a výbavu?
Premiéra vrcholné řady Samsungů S26 se blíží, takže mobilní svět je plný informací a spekulací, co by telefony měly umět a jak budou vypadat. Vcelku jasno je i nad sestavou modelů, protože už delší...
Dávejte si pozor, co kupujete. Stačí malá nepozornost a dostanete horší kus
Xiaomi v úvodu letošního roku vypustilo na trh hned pětici novinek střední třídy. Nabídka začíná na modelech se skromnější výbavou a příznivou cenou a končí u solidních zástupců na hranici vyšší...
Který operátor má nejlepší pevný a který mobilní internet? To uhodnete
Česko, co se týče spolehlivosti 5G sítě i kvality přenosu hovorů přes ni, patří ke světové špičce. Vyplývá to z analýzy nezávislé měřící společnosti Opensignal za rok 2025. Analýza nPerf pak...
Další výrobce mobilů si dává pauzu. Byl to průkopník slepých uliček
Tchajwanská značka Asus je silná na poli notebooků, ale uplynulých víc než dvacet let se věnovala také vývoji a výrobě smartphonů. V nich nikdy nepatřila ke kdovíjak velkým hráčům, ale dovedla...
Design telefonu si zvolíte sami, stačí šroubovák. Test Realme GT8 Pro
Nejnovější top model značky Realme má v rukávu hned několik triků. Vedle toho, že jde o skvěle vybavený smartphone, tak nabízí fotoaparáty vyladěné proslulou značkou Ricoh a má také nevídaný...
Ve výprodejích, nebo hned? Chytří zákazníci si odnesou i krabici věcí zadarmo
Donedávna platilo, že nejlepší ceny smartphonů jsou výhradně ve výprodejích, minimálně po půlroce na trhu. Dnes už to tak úplně neplatí a zajímavé nabídky lze získat i mnohem dřív. Jen bonus nebude v...
