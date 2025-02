Špičkový foťák, skvělá výbava a ještě se slevou. Test Honoru Magic 7 Pro

Část 1/6

Honor Magic 7 Pro

Honor už dlouho patří mezi smartphonovou elitu, a byť v poslední době ještě pozvedl nabídku díky supertenkým modelům Magic V, stále dbá na tradiční top modely série Magic. Na český trh se dostaly dvě novinky, které jsou ovšem dost odlišné. Standardní Magic 7 chybí, místo něj zaskakuje dostupnější model Magic 7 Lite a jako špička nabídky pak figuruje model Magic 7 Pro.

Honor Magic 7 Pro zastupuje segment špičkových mobilů, což se projevuje především vysokým důrazem na fotoaparátovou výbavu, výkonný hardware a nadstandardní softwarové funkce. Přidává se také velká baterie s rychlým nabíjením či kvalitní displej. Má tedy smysl na Magic 7 Pro nahlížet jako na váš vysněný špičkový android, nebo se najdou zajímavější konkurenti?

Bude se mi líbit?

Model Magic 7 Pro je fešák, ovšem máme i pár výhrad. Na jednu stranu se nám opravdu líbí materiálové zpracování a také design zad – telefon má tvrzené sklo na obou stranách a příjemná matná záda s úpravou, která se nešpiní otisky prstů. Boky jsou kovové, ploché a působí odolným dojmem, což Honor i sám přiznává: telefonu by nemělo vadit ani hrubší zacházení.

Samozřejmostí je i voděodolnost. Výrobce nám to na představovací akci demonstroval například zavřením telefonu do „myčky“, kde jej ostřikoval vodou ze všech stran. Oficiální certifikace je IP68 (odolnost proti prachu a ponoření do vody), potažmo IP69K, tedy zvýšená odolnost proti soustředěnému proudu vody.

Zároveň však musíme uznat, že telefon je spíše těžší (223 gramů) a kvůli velkému modulu s fotoaparáty na zádech si možná chvíli budete muset zvykat na správný styl uchopení. Ačkoliv to není vyloženě přerostlé zařízení, tak s rozměry 162,7 × 77,1 × 8,8 mm se rozhodně nedá označit jako kompaktní.