Honor přezbrojil na pořádný comeback. V Česku ho začíná Magic 4 Lite

Honor se od čínského koncernu Huawei kvůli embargům, která na koncern uvalily Spojené státy, osamostatnil v prosinci roku 2020 a koncem loňského roku tak oslavil první výročí samostatnosti. Za první rok toho značka zas tolik nestihla, v podstatě si především připravila půdu pro větší ofenzívu, která začíná právě s letošním jarem. Už v únoru na veletrhu MWC v Barceloně představil Honor novou modelovou řadu Magic 4, jejíž první vlaštovka se právě začíná dostávat na český trh.

Magic 4 Lite je přístroj, který má zaujmout široké publikum, a to především díky ceně 6 990 korun a solidní výbavě. Je tu třeba podpora 5G sítí, která by stále nemusela být v daném segmentu úplnou samozřejmostí, Honor tím ale chce dát mimo jiné i plně najevo, že se vymanil z amerických sankcí, které právě třeba jeho původnímu majiteli Huawei používání 5G čipů zapovídá. 5G ale nebude možná pro cílovou skupinu zákazníkům, kteří hledají solidní telefon za solidní peníze, tím hlavním lákadlem.

Rychlonabíjení s nabíječkou v ceně

Honor tak vsadil třeba na rychlé nabíjení, které má výkon 55 wattů a výrobce slibuje, že bude telefon na 50 procent nabitý za pouhých 15 minut. Nebo že za pět minut nabíjení získá přístroj energii na tři hodiny přehrávání videí. Sluší se dodat, že potřebnou nabíječku najde uživatel s telefonem v balení, takže se na rozdíl od některé konkurence nemusí po správné nabíječce shánět a připlácet za ni (v balení je jako bonus i silikonový kryt na telefon).

Telefon má také baterii s kapacitou 4 800 mAh, což je v dané třídě vcelku standard, ale v kombinaci s rychlým nabíjením to zajišťuje dobrou výdrž a solidní „akční rádius“ telefonu. Je dobré vědět, že i přes rychlé nabíjení neudělal Honor u baterie z hlediska kapacity kompromis.

Ty podle nás dělá Magic 4 Lite tam, kde to uživatelům příliš vadit nebude. Tak třeba displej je typu IPS, což znamená, že v sobě nemůže mít integrovanou čtečku otisků prstů – ta je namísto toho v bočním vypínacím tlačítku. Podle nás je to ve skutečnosti praktičtější řešení než „módní“ čtečka v displeji. Displej pak disponuje obnovovací frekvencí 120 Hz, přičemž ji umí dynamicky měnit. A to je daleko příjemnější detail než nějaká čtečka. Dodejme, že displej má rozlišení 2 388 x 1 080 pixelů a úhlopříčku 6,81 palce. Máme ale také jednu výtku – maximální jas displeje není zrovna hvězdný a displej se sám o sobě dost leskne, takže čitelnost na slunci není zrovna z nejlepších.

Starší Android a dva objektivy jen na parádu

Trochu zbytečným kompromisem je také operační systém: Honor Magic 4 Lite používá starší Android 11 místo aktuálního Androidu 12 a ohledně aktualizací není moc jasno. Grafická nadstavba Honoru Magic UI i ve verzi 4.2 pokračuje v trochu zvláštním mixu „ploché“ grafíky čistého Androidu a trochu výraznějších vlastních prvků v podobě některých ikon. Opět to ale většinou vadit nebude. Výkonu má telefon tak akorát, využívá procesor Snapdragon 695, RAM má kapacitu 6 GB a telefon si ji může rozšířit o další 2 GB virtuální RAM paměti.

Určitých ústupků jsme se dočkali i u fotoaparátu: Honor ale vlastně rozumně vsadil na to, že nemá smysl se hnát za kdovíjakým množstvím čoček, když by to stejně nemělo pro uživatele přínos. A říkáme to s plným vědomím toho, že na zádech telefonu jsou čočky tři. Jenže dvě jsou skutečně do počtu a Honor to tak trochu ví: dvoumegapixelový makro foťák a dvoumegapixelový snímač pro data o hloubce ostrosti budou pro většinu uživatelů nejspíš okrajovou záležitostí.

Důležité ale je to, že hlavní snímač má pořádné rozlišení 48 megapixelů, pracuje se spojováním pixelů a optika tu má světelnost f/1.8. Znamená to, že snímky jsou vcelku solidní a nemají na první pohled žádné závažné nedostatky. Ano, všímáme si třeba někdy trochu přehnané snahy o redukci šumu, co malinko rozmaže detaily, ale na danou cenovou kategorii vypadá fotoaparát nadějně.

Nadějně vypadá i design Honoru Magic 4 Lite, byť na druhou stranu nám připadá takový trochu „univerzální“. Po vzhledové stránce se snaží Honor zaujmout uspořádáním prvků fotoaparátu do velkého černého kruhu, jinak je lesklé tělo v modré barvě vcelku standardní. Příjemně tenké jsou rámečky okolo displeje, s výjimkou toho spodního, který je daní za využití IPS displeje.

Předprodej maskuje zaváděcí slevu

Jediné, co tedy může trochu kazit celkově pozitivní dojmy z telefonu, je určitá snaha Honoru udělat z něj „horké zboží“. Čínská značka (podobně jako její další čínští konkurenti, zejména Oppo či Vivo), servíruje telefon tak nějak „na etapy“. Od představení v Barceloně vlastně uplynulo docela dost doby, v tiskové zprávě k uvedení telefonu na trh pak firma mluví o předprodeji, který má probíhat do 1. května.

Nejde však o předprodej v pravém smyslu slova, telefon mají prodejci již skladem a lze ho bez problémů zakoupit. Po daném termínu ale může přístroj zdražit na 7 490 korun, tedy o pětistovku. Pořád půjde o zajímavou alternativu ke konkurenčním přístrojům, ale Honor by se měl soustředit spíš na získávání dlouhodobé důvěry zákazníků než na krátkodobá lákadla.