Stačilo pár ústupků a bratr krále fotomobilů vypadl z nejužší špičky

Se 146 body je Honor Magic 4 Ultimate prozatím vládcem žebříčku fotomobilů organizace DxO Mark. Jeho sourozenec, který bude nejspíš hrát roli top modelu značky na evropském trhu, v testu organizace získal bodů 131. Nižší skóre se dalo čekat, ale i tak je poměrně velký rozdíl možná trochu překvapením. Na druhou stranu i Honor Magic 4 Pro je stále špičkový fotomobil, byť mu v žebříčku patří „až“ čtrnáctá dělená pozice. Skóre je shodné jako u modelů Xiaomi 12 Pro nebo Samsung Galaxy S22 Ultra.

Co je důvodem poměrně značného rozdílu v kvalitě fotoaparátů obou nadupaných honorů? Je to především samotný hardware foťáků, který se na první pohled liší v detailech, ale ty jsou docela podstatné. Oba telefony mají hlavní, širokoúhlý a tele-objektiv. Třeba u hlavního foťáku se sice pod objektivem skrývá čip se shodným rozlišením 50 megapixelů, ale to je asi jediná shoda u tohoto fotoaparátu, který se na výsledném skóre DxO Mark podílí nejvýrazněji. Typ Magic 4 Ultimate tu totiž používá větší čip (tedy s většími pixely), optika hlavního foťáku má lepší světelnost (f/1.6 oproti f/1.8) a foťák má optickou stabilizaci obrazu, která u typu Magic 4 Pro chybí.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 146 – Honor Magic 4 Ultimate

144 – Huawei P50 Pro

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Apple iPhone 13 Pro Max

137 – Apple iPhone 13 Pro

136 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Google Pixel 6 Pro

135 – Vivo X70 Pro+

133 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Google Pixel 6

132 – Huawei P40 Pro

131 – Honor Magic 4 Pro

131 – Oppo Find X3 Pro

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos i Snapdragon)

131 – Vivo X70 Pro (MediaTek)

131 – Vivo X50 Pro+

131 – Xiaomi 12 Pro

130 – Apple iPhone 13

130 – Apple iPhone 13 mini

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Vivo X60 Pro+

128 – Xiaomi Mi 11 Pro

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

127 – OnePlus 10 Pro

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S22 (Exynos)

126 – Samsung Galaxy S22+ (Exynos)

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos)

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

124 – OnePlus 9 Pro

124 – Samsung Galaxy Z Fold 3

123 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

123 – Xiaomi 12

122 – Apple iPhone 12 / 12 mini

122 – Oppo Find X5

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

121 – Oppo Reno6 Pro 5G (Snapdragon)

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

120 – Asus Zenfone 8

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos)

120 – Samsung Galaxy Note 20 (Exynos)

120 – Xiaomi Mi 11

120 – Google Pixel 5

120 – Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon)

120 – Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon)

U širokoúhlého foťáku začínají foťáky už u rozlišení: Ultimate má 64 megapixelů, Pro megapixelů 50, opět platí, že má model Ultimate i větší čip. Světelnost optiky f/2.2 se shoduje, modelu Pro ale chybí u širokoúhlého fotoaparátu automatické ostření. Co se u obou modelů beze zbytku shoduje je provedení zoomového fotoaparátu: tady mají oba telefony 64megapixelový snímač shodné velikosti se zhruba čtyřnásobným přiblížením, světelností f/3.5 a optickou stabilizací obrazu. Honor Magic 4 Pro má dále ToF senzor, zatímco Magic 4 Ultimate ho nahrazuje snímač rozšířeného spektra, který má sbírat informace poblíž oblasti infračerveného spektra. Tento snímač ale do výsledků testu DxO Mark nepromluvil, jelikož v testované verzi telefonu nebyl ve firmwaru aktivní.

Rozdíly v hardwaru foťáku určují i rozdíly ve skóre v jednotlivých disciplínách. S jedním velkým a vlastně nevysvětleným překvapením. Za samotné focení dostal Honor Magic 4 Pro 138 bodů, zatímco Ultimate má bodů 153. Ve všech disciplínách má v tomto případě Magic 4 Pro na vybavenějšího sourozence určitý odstup, což je poměrně logické: že třeba menší čip neposkytne tolik detailů a bude produkovat více šumu, se dalo očekávat.

Překvapení ale přichází u zoomového skóre. Tady bychom totiž čekali mnohem menší rozdíl než 107 vs 82 body. U širokoúhlého foťáku je přitom rozdíl mezi modely v očekávatelné míře: Honor Magic 4 Ultimate za něj získal 58 bodů (zatím nejvíc ze všech) a Magic 4 Pro bodů 53. Ale proč se dramaticky liší skóre u teleobjektivu, který má u obou telefonů naprosto shodné provedení, to nechápeme. Rozdíl je přitom veliký, Magic 4 Pro získal 102 body, Ultimate rekordních 140 bodů. Vysvětlení tohoto rozdílu nenabízí ani DxO Mark, takže je to trochu záhada. Zcela shodný hardware produkuje podle testu dramaticky odlišné výsledky. Jako by Honor teleobjektiv modelu Pro uměle omezoval. U natáčení videa se pak rozdíly vrací do vcelku očekávaných mezí a skóre je 109 a 117 bodů opět ve prospěch modelu Ultimate.

Celkově si tedy Honor Magic 4 Pro, na jehož uvedení na náš trh stále čekáme, vede velmi dobře. Vedle zmíněných modelů, se kterými má shodné skóre, ztrácí v hodnocení třeba jediný bod na Pixel 6 a čtyři body na Pixel 6 Pro, iPhony 13 Pro a Pro Max mají náskok šestibodový, běžné iPhony 13 a 13 mini mají zase o bod méně než Honor, to skutečně nejsou žádná dramata.

Testem DxO Mark před časem prošel i další smartphone ambiciózní čínské značky, tentokrát to je Oppo Find X5. To se svou výbavou a svými ambicemi řadí o stupínek pod Honor Magic 4 Pro, jeho konkurentem by měl být model Oppo Find X5 Pro. A tomu v zásadě odpovídá i výsledek v testu DxO Mark. Skóre 122 bodů ho řadí na úroveň běžného iPhonu 12, bod pod Galaxy S21 Ultra, tedy o generaci starších modelů. Za focení má Oppo 129 bodů, zoom DxO Mark hodnotí 74 body a video 101 bodů. DxO Mark u foťáku Find X5 chválí dobrou expozici a dynamický rozsah, dobrou kresbu a detaily nebo dobré zvládání natáčení videa v intenzivním osvětlení. Naopak kritizuje pomalejší ostření a malou hloubku ostrosti snímků, nekonzistentní expozici, šum a další věci.

Špičkový model Oppo Find X5 Pro zatím testem DxO Mark neprošel, ale vzhledem k tomu, že jsou hardwarové rozdíly mezi fotoaparáty těchto modelů mnohem menší než u sourozenců Honoru, nedá se předpokládat, že by se X5 Pro dovedl na Honor Magic 4 Pro dotáhnout.