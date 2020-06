Mohl to být slušný telefon za čtyři tisíce. Jenže si ho koupí málokdo

Přestože se Huawei spolu s Honorem topí pod americkým embargem, představují stále nové mobily. A snaží se je prodávat v Evropě i na českém trhu. Platí to i o novince Honor 9A, který výrobce představil v úterý a prodej by měl začít v červenci.

Je to telefon low-endové kategorie, přesto je jeho výbava velmi slušná. Vlastně dobře reprezentuje současný stav, kdy i levné smartphony neznamenají zásadní ústupky. Samozřejmě nelze očekávat špičkovou výbavu, pro běžné použití ovšem takový telefon stačí. Tedy stačil by, kdyby netrpěl „americkou nemocí“, která trápí všechny nové honory a huaweie.

Honor 9A nemůže mít služby Googlu, takže do něj nelze běžným způsobem nahrát třeba YouTube aplikaci nebo Google Mapy. Vlastně se do něj nepřihlásíte Google účtem, musíte si vytvořit nový účet Huawei/Honor a využívat služby firmy. A to včetně jejich aplikačního obchodu, ve kterém je sice hodně aplikací, ale dost jich chybí a je otázkou, jestli v něm někdy budou. Bohužel, jsou to často ty nejoblíbenější.

Podrobně se problematice věnujeme v tomto článku. Nemůžeme tvrdit, že takový telefon je nepoužitelný, to rozhodně ne, ale především ten, kdo využívá sociální sítě a podobné služby, asi bude hledat jinde. Pro něj jsou omezení výrazná. Pokud by Huawei s Honorem podnikaly jen na světových trzích, dost pravděpodobně by už nové modely ani neuváděly. Jenže v Číně americká omezení neplatí a na tamním trhu Huawei dnes výrazně dominuje. Takže pro něj (a i Honor) není až takový problém vybrané modely nabízet i ve světě, ač jejich prodeje nebudou vysoké.

Ale zpět k telefonu. Pokud pomineme softwarová omezení, tak má jen dva ústupky. Tím prvním je procesor Mediatek Helio P22, což je dva roky starý čip průměrného výkonu. Druhým ústupkem je dnes už málo používaný konektor microUSB. Dodejme, že operační paměť má slušnou hodnotu 3 GB a uživatelská 64 GB. Tu pak lze rozšířit o paměťovou kartu až do velikosti 512 GB.

Displej má úhlopříčku 6,3 palce a zabírá většinu čelní plochy – rámečky jsou minimální. Je to IPS panel s rozlišením HD+, což je v dané kategorii dostatečná volba. Přední kamerka je v drobném výřezu uprostřed horní části displeje. Kamerka má rozlišení 8 Mpix a světelnost f/2.0. Zadní fotoaparát je trojitý. Hlavní snímač má rozlišení 13 Mpix, širokoúhlý má 5 Mpix a třetím je pomocný snímač pro hloubku ostrosti s rozlišením 2 Mpix. Světelnost je slušná, u hlavního je to f/1.8 a širokoúhlého f/2.2.

Telefon má velkou baterii s kapacitou 5 000 mAh, což by mělo stačit na dva dny provozu. Jen chybí rychlonabíjení. Z další výbavy stojí za zmínku senzor otisků prstů na zádech a NFC senzor. A pro někoho může být zajímavou funkcí vestavěné FM rádio.

Design je nenápadný, výrobce se drží měňavého barevného přechodu. Ten je dnes sice už poněkud okoukaný, ale mnoha zákazníkům se jistě bude líbit. A pokud ne, tak druhou možností je velmi nenápadné černé provedení.