náhledy
Nový smartphone Honor 600 Pro sice nestojí na špičce nabídky výrobce, ovšem letos se jeho cena vyhoupla až nepříjemně vysoko. Za zdražování sice nemůže pouze výrobce, ale i drahé komponenty, nicméně je celkem záhadou, proč dál šidí evropské zákazníky menší baterií, když od této praktiky konkurence už ustupuje.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor 600 Pro navazuje na loňský model 400 Pro, který se parametry a cenou ještě jakž takž vešel do vyšší střední třídy, letošní novinka však už směle vkročila do prémiové kategorie. Výbava však oproti té loňské není nijak dramaticky lepší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor se na českém trhu aktuálně snaží prorazit hned trojicí „šestistovek“, které je vesměs hezky vybavené, ale také až nezvykle drahé. Nedá se ovšem popřít fakt, že zdražuje prakticky celý trh.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Displej modelu Honor 600 Pro je tentokrát plochý a o něco menší, než předchůdce. Má úhlopříčku 6,57 palce, je to AMOLED panel s rozlišením 1 264 × 2 728 a obnovovací frekvencí 120 Hz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Loňský dvojitý průstřel střídá klasický s jedním čelním senzorem (50Mpix, f/2,0). Novinka vyniká v maximálním jasu, který dosahuje ohromující hodnoty 8 000 nitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon pohání procesor Snapdragon 8 Elite, opět se tedy výrobce uchýlil k využití nejvýkonnějšího čipu loňského roku. Doplňuje jej 12 GB operační paměti a hezkých 512 GB prostoru pro data.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon se rovněž chlubí i odolností proti prachu a vodě, včetně ponoření pod hladinu i vysokotlakového proudu vody (certifikace IP69).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Do telefonu se vejdou dvě SIM, případně můžete využít i funkcionalitu eSIM.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Fyzickou konektivitu zajišťuje USB-C, v té bezdrátové najdete 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 nebo infračervený port.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po softwarové stránce telefon funguje na Androidu 16 opatřeným grafickou nadstavbou MagicOS 10. Výrobce slibuje dlouhodobou softwarovou podporu zařízení, až šest nových verzí systému Android.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Balení s telefonem je hodně skromné, najdete zde pouze USB-C kabel, nabíjecí adaptér nebo kryt zde nehledejte.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Za zádech telefonu najdete tři foťáky. Hlavní slovo má fotoaparát s rozlišením 200 Mpix, standardním záběrem, světelností f/1,9 a optickou stabilizací.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Druhým do party je pak 3,5× přiblížený 50Mpix senzor (světelnost f/2,8), který je rovněž opticky stabilizovaný. To je na model vyšší střední třídy vlastně pořád celkem nadstandardní prvek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pro focení širokoúhlých fotek využijete 12Mpix foťák. Mobil umí natáčet video v rozlišení až 4K.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výrobce bohužel opakuje stejný prohřešek jako loni, kdy je kapacita baterie na evropském trhu nižší, než doma v Číně. Konkrétně dostanete 6 400mAh akumulátor, na domácím trhu má model pak kapacitu rovných 7 000 mAh. Rozdíl sice není tak propastný, jako loni, ale pořád to zamrzí, obzvlášť v kontextu konkurence, která v mnoha případech už šidit kapacitu baterie přestala.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nabíjení je dokonce o trochu pomalejší, než u loňského modelu, výkon je 80 W oproti loňským 100 W. Dále je také stále k dispozici 50W reverzní nabíjení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Největší slabinou novinky je bezpochyby cena, která činí 23 990 korun. Za tuto cenu můžete mít už celkem běžně i prémiové telefony, a to jak ty letošní, tak výprodejové loňské. Telefon jde aktuálně pořídit se slevou 2 000 korun, což je sice fajn, ale i tak je novinka o celé tři tisíce korun dražší, než kolik stál loni model 400 Pro.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz