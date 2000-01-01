náhledy
Nový základní model číselné řady Honoru je povedený telefon vyšší střední třídy. Působí luxusně, design je povedený, ač nasál trochu iPhone stylu. Výbava není vůbec špatná, mezigeneračně jsou zde i nějaká vylepšení. Jenže pak jsme narazili na dost důležitou nepříjemnost.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor 600 je aktuálně základní model nové číselné řady značky, ale to neznamená, že je nejslabší. Patří doprostřed řady, pod ním je model 600 Lite a nad ním 600 Pro. V podstatě je to stejná situace jako loni u řady 400. K té později přišel ještě levný model 400 Smart. Což se může stát i letos.
Zde jsou všechny tři modely pohromadě: zleva 600 Lite, uprostřed 600 a vpravo nejvyšší 600 Pro.
Telefony jednotlivě navazují na své loňské stejně označené předchůdce v řadě 400. Nejsou výrazně lepší, ale mají logicky nějaká vylepšení.
Honor tyto modely řadí do střední až vyšší střední třídy. Čemuž odpovídá i výbava – a u loňských modelů tomu více méně odpovídala i cena.
Jenže letos se zdražuje, nejsou paměti, a když už, tak dost drahé. Honor v tom není sám, ale mezigenerační nárůst cen je v případě řady 600 dost velký.
Design celé řady je podobný, modely 600 a 600 Pro si jsou hodně podobné a liší se primárně fotomodulem. Celkově jde o perfektně zpracované přístroje s plochým skleněným tělem i hliníkovými boky.
Balení je evropsky a ekologicky skromné, dostanete kabel a telefon.
Mezigeneračně, tedy v porovnání s Honorem 400, se samozřejmě liší design, loňský model měl trojúhelníkový fotomodul. Podstatnější je, že novinka splňuje odolnostní normy IP68 i IP69, Honor 400 plnil normu IP65.
Novinka má také hliníkový rám, loňský model ho měl plastový. Inovací je tlačítko pro fotoaparát po vzoru iPhonů.
Fotomodul je ve skleněné destičce, což nevypadá vůbec špatně. Jen ten tvar dost připomíná řešení podstavy fotomodulu u aktuálních iPhonů Pro a Pro Max. Samotné rozvržení objektivů je však jiné.
Honor zde sází na dva snímače. Hlavní má rozlišení 200 Mpix, širokoúhlý pak 12 Mpix. Hlavní je s optickou stabilizací a je to poměrně velký 1/1.4palcový čip.
Nutno dodat, že stejnou sestavu, minimálně papírově, měl už loňský model. Pokud chcete víc, tak model Pro přidává teleobjektiv.
Celkově celá řada 600 nemá špatné sestavy fotoaparátů, základní Lite má 108Mpix snímač, vyšší dva pak 200Mpix snímače. Takže i přiblížení z výřezu může být použitelné.
Zde je patrné, že Honor si dal záležet u displejů na jasu i maximálním pokrytí čelní strany. U modelu 600, který je uprostřed, mají rámečky pod 1 mm.
Displej je parádní. Má úhlopříčku 6,57 palce (telefon je příjemně kompaktní). Rozlišení je 1,5K a špičkový lokální jas je až neuvěřitelných 8 000 nitů.
V praxi je jas skvělý i na přímém slunci, takže displej je výborně čitelný v každé situaci. Vlastně je to důkaz, jak skvělé displeje v současnosti mobily mohou mít. Dodejme, že maximální obnovovací frekvence je 120 Hz.
Honor pro telefon použil čip Snpadragon 7 gen 4, loňský model měl Snapdragon 7 gen 3. Takže se Honor drží jedné řady čipů. Na druhou stranu, přeborník ve výkonu to není, ač pro běžné použité samozřejmě postačí.
Paměťová sestava je jen jedna, a to 8 GB operační a 512 GB uživatelské paměti. Což je zvláštní poměr, ale odpovídá to současné situaci, kdy operační paměti jsou extrémně drahé.
Baterie si mezigeneračně polepšila. Opět je to Si-C článek, ale místo loňských 5 300 mAh má 6 500 mAh. Rekord to není, ale solidní hodnota ano. Nabíjení je velmi rychlé s výkonem 80 W. Pokud samozřejmě budete mít adekvátní nabíječku.
Loni Honor nabízel model 400 při premiéře za 12 490 Kč. Letošní novinka, která je v některých ohledech lépe vybavená (větší baterie, rychlejší nabíjení, lepší konstrukce, odolnější atd.), startuje na částce 16 990 Kč.
Pokud vám cena vyrazila dech, tak drobně to vylepší startovní sleva, která bude platit do konce května. V rámci ní dostanete telefon za 15 490 Kč. Pokud vám to přijde drahé, tak vězte, že u novinek to je nový standard.
