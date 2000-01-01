Lite verze telefonů obvykle přinášejí dost kompromisů a velmi výhodnou cenu. U Honoru 600 Lite je to jinak. Vlastně zde přehršel kompromisů není, je to docela fajn střední třída. Ale také zřejmě úplně levný telefon to nebude. Někoho pak mohou nadchnout určité vizuální paralely s iPhony.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Honor vedle levných modelů a naopak prémiové řady Magic tradičně nabízí číselnou řadu. Pokud je počáteční číslo liché, tak je to ryze čínská záležitost, pokud sudé, je to globální model. Letos tak v Evropě vítáme řadu Honor 600 a zde je nejlevnější model 600 Lite.
Celá řada obsahuje, aspoň zatím, tři modely. Základní Honor 600 (vpravo), model 600 Pro (vpředu) a Lite (světle zelený vzadu).
Zde jsou všechny tři modely vedle sebe z boku. Modely 600 a 600 Pro představíme samostatně, to je už vyšší střední třída, či dokonce přelom střední a top třídy.
Model Lite dostanete už jen s kabelem, ani kryt výrobce nepřiložil. Ale samotný telefon je v reálu fakt hezký, ač ne úplně originální. Matná světlounce zelená barva mu sluší, zpracování je výborné a křivky příjemné do ruky i na pohled.
Zadní modul foťáku v případě modelu Lite rozvržením připomíná předloňský iPhone 16 Pro. Samotný modul je z průhledného skla, což je docela originální. Ostatní modely z řady mají tvar fotomodulu jiný.
Telefon je docela tenký, v pase má 7,34 mm. Což nikterak rekordní hodnota není, ale pocitově v ruce tam ta tenkost je. Ale samozřejmě, jako u všech telefonů, tloušťka u objektivů je vyšší.
Foťák má nadprůměrné rozlišení hlavního snímače 108 Mpix. To sice není žádný rekord a najdeme ho i u mnohem levnějších telefonů, ale proč ne. Horší je, že není opticky stabilizovaný a vedle něj je zde už jen pětimegový širokoúhlý snímač.
Hlavní snímač nefotí zle, ale v cenové kategorii okolo deseti tisíc korun koupíte i lepší fotokousky.
Místo třetího snímače je zde kroužek s bleskem a uvnitř s hrdým nápisem, který uvozuje rozlišení hlavního snímače. To je trochu laciné a je to naše jediná výtka k designu.
Pokud chcete lepší fotoaparáty, tak modely 600 a 600 Pro vás uspokojí víc. Ale také si zde za fotovýbavu připlatíte. Dodáváme, že celá řada 600 je první od Honoru se součástkami za nové vysoké ceny, a to se dost pravděpodobně v cenách modelů projeví. Ale to se dozvíme až koncem dubna.
Přední kamerka je v průstřelu, vizuálně opět ukazuje na iPhony a jejich Dynamic Island. Přední foťák má rozlišení 16 Mpix.
Jestliže foťák je kompromisní, tak displej je skvělý. Když si dáte jas na maximum, tak se na něj v místnosti téměř nedá dívat. Špičkový bodový jas je 6 500 nitů, lokální maximum pak 2 000 nitů a běžně 800 nitů.
Panel je typu AMOLED s úhlopříčkou 6,6 palce a nadprůměrným rozlišením 1,5K.
Telefon pohání čip MediaTek Dimensity 7100 Elite, což je procesor pro telefony střední třídy. V Antutu počítejte se zhruba 800 000 body. Je úsporný a výkon je ok.
Paměťové verze jsou 8+128, 8+256 a 12+256 GB. Náš kousek má tu prostřední variantu a očekáváme, že ta se bude v Česku prodávat.
Zajímavostí je, že všechny tři modely řady 600 mají fototlačítko po vzoru iPhonů. Někdo využije, jiný nikoliv. Ale proč ne.
Vyloženě vodotěsný telefon není, plní normu IP66. Výhodou je docela slušná kapacita baterie 6 250 mAh a rychlé 45W nabíjení.
Stereofonní reproduktory jsou dnes už ve střední třídě standardem, takže ani zde nechybí. Z další výbavy nás zaujala podpora nejnovějšího Bluetooth 6.
Cenu Honor prozradí koncem měsíce, my ji odhadujeme někde kolem deseti tisíc korun. Není to málo, spíš si na takové částky musíme zvykat, lépe už bylo. Celkově je to dobře vybavený model, který je velmi pohledný. Ač designově nepříliš originální.
