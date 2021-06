Návrat Honoru se blíží, novinky budou hodně zajímavé

O tom, že Honor připravuje nové modely řady 50, se ví z různých úniků již docela dlouho. Nyní firma na čínské sociální síti potvrdila termín premiéry, která se odehraje 16. června. Připravila k tomu i krátké video.

Pro Honor budou novinky řady 50 klíčové. Budou to první nové modely, na které se po osamostatnění značky od Huaweie nebude vztahovat americké embargo. To je klíčové především pro zahraniční trhy mimo domácí Čínu, protože v telefonech budou kompletní služby Googlu. Což nechtěně prozradila německá pobočka Honoru.

Ale důležitý model je to i pro Čínu, Honor bez Huaweie již má zavedené dodavatele hardwaru, třeba procesory bude dodávat Qualcomm, tedy alespoň v případě řady 50. Huawei má naopak problémy právě s dodávkami hardwaru.

Huawei Honor prodal loni na podzim konsorciu čínských distributorů a vlády v čínském regionu Šen-Čen právě z toho důvodu, aby se alespoň tato značka dostala z amerického embarga.

Řada Honor 50 by měla obsahovat tři modely: 50, 50 Pro a 50 Pro+. Není zatím jasné, jestli se budou v Evropě prodávat všechny tři, ale první dvě konfigurace by měly být určitě dostupné. Design bude zřejmě stejný, jen vyšší verze možná dostanou displej zahnutý do boků.

Honor 50 a 50 Pro by měl mít zcela nový procesor Snapdragon 778G, což je výkonný procesor pro vyšší střední třídu s podporou sítí 5G. Nejvyšší model 50 Pro+ by měl dostat ten úplně nejlepší současný čip Snapdragon 888.

Rozdíl bude ve fotoaparátech, které se vyznačují dalekohledovým designem modulu. V horním kruhu bude vždy hlavní snímač, v tom spodním u verze 50 Pro bude teleobjektiv a širokoúhlý snímač, v případě verze 50 pak místo teleobjektivu jen snímač hloubky ostrosti. Nejvyšší verze 50 Pro+ by pak mohl mít ještě něco navíc.

Displeje vyšších verzí budou mít obnovovací frekvenci 120 Hz. Nejlepší model dostane 100W nabíjení, levnější modely pak 66W nabíječku. Což je stále vysoce nadprůměrná hodnota. Ceny zatím známé nejsou, ani to, jestli premiéra 16. června bude zatím jen čínskou záležitostí a nebo globální.