Čím větší logo, tím lepší smartphone. Nové honory mají obrovský název

Nová série špičkových modelů Honor 30 se v Číně začne prodávat 21. dubna a zákazníci si budou moci vybírat ze tří modelů. Ty mají podle očekávání hodně společného se sourozenci od Huawei. Modelová řada čítá typy Honor 30, 30 Pro a 30 Pro+, které by mohly odpovídat modelům Huawei P30, P30 Pro a P30 Pro+, skutečnost je však taková, že to úplně nesedí. Zjednodušeně lze říci, že nejlepší honor má výbavu velmi podobnou typu Huawei P40 Pro, tedy prostřednímu modelu z řady.

I tady platí, že typy s přídomkem Pro jsou si velmi podobné a liší se jen drobnostmi ve výbavě. Základ je v obou případech stejný, je tu zahnutý OLED displej s úhlopříčkou 6,57 palce, integrovanou čtečkou otisků prstů a dvojitým průstřelem v levém horním rohu, procesor Kirin 990 a podpora 5G a nejméně 128 GB uživatelské paměti.

Design obou modelů je shodný, přičemž se i Honor snažil minimalizovat rámečky, ale sklo displeje není zahnuté nahoře a dole, jako to má Huawei P40 Pro. Novým výrazným poznávacím znakem je nápis Honor na zádech telefonu zarovnaný přes celou výšku přístroje vedle sestavy fotoaparátu. To je ovšem jen u některých variant, ty s matným krytem mají obvyklé malé logo.

Právě u foťáku najdeme mezi oběma modely největší rozdíly. Honor 30 Pro+ dostává špičkový padesátimegapixelový čip o velikosti 1/1.28 palce a s optikou o světelnosti f/1.9, který má i Huawei P40 Pro a Pro+. Širokoúhlý foťák je šestnáctimegapixelový (špičkové Huawei mají 40 megapixelů) a pětinásobná zoomová optika s f/3.4 (opět shoda s Huawei P40 Pro) má osmimegapixelový namisto dvanáctimegapixelového čipu. Dále je tu dvoumegapixelový senzor pro hloubku ostrosti (Huawei P40 Pro má lepší ToF senzor). I přes drobné ústupky patří podle testu DxO Mark Honor 30 Pro+ k nejlepším fotomobilům současnosti.

Drobný ústupek

Model 30 Pro má v podstatě jediný ústupek, jeho hlavní snímač má rozlišení 40 megapixelů a čip je o něco menší (1/1.7 palce), což bude znamenat trochu více šumu a horší detaily, ale pro většinu uživatelů budou rozdíly nejspíš nepodstatné. Další drobné ústupky jsou ve výbavě: displej nejlepšího modelu řady má obnovovací frekvenci 90 Hz, zatímco 30 Pro má základ v podobě 8 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti, 30 Pro+ začíná na 8 a 256 GB, nejlepší model má navíc bezdrátové dobíjení, to typu 30 Pro chybí.

Základní model Honor 30 se pak od dvou sourozenců liší výrazněji. Má 6,53palcový OLED displej se čtečkou otisků, ovšem bez zahnutí a jen s jednoduchým průstřelem, který skrývá 32megapixelovou selfie kameru (sourozenci mají 32 a 8 megapixelů pro selfie). Fotoaparát je tu shodný s Honorem 30 Pro, čipset je mírně slabší Kirin 985, ovšem rovněž s podporou 5G. Baterie tu zůstává na kapacitě 4 000 mAh, jako u obou sourozenců.

Slušné ceny

Honor 30 bude samozřejmě z modelové řady nejlevnější. Cena za provedení se 6 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti začíná v Číně na 2 999 jüanech, v přepočtu tedy na zhruba 10 500 korunách. S naší DPH by tedy měl nejdostupnější špičkový honor stát asi 13 tisíc korun, značka se cenově posouvá opět výše, i když na to má vliv i oslabující koruna. Kromě základní verze si mohou zákazníci pořídit i provedení s 8 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti a 8 GB RAM a 256 GB paměti. Příplatek je 200 a 500 jüanů oproti základnímu provedení.

Prostřední model Honor 30 Pro začíná cenou na 3 999 jüanech, v přepočtu tedy asi 14 tisících korunách, s naší DPH se cena šplhá na 17 tisíc korun. Je to cena za verzi s 8 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti, varianta s dvojnásobnou uživatelskou porcí je o 400 jüanů dražší. Špičkový Honor 30 Pro+ pak startuje na částce 4 999 jüanů, v přepočtu asi 17 500 korunách, což s českou DPH činí přes 21 200 korun. I tady si mohou zákazníci ještě připlatit, a to za provedení s 12 GB RAM a 256 GB uživatelské paměti, to se bude prodávat za 5 499 jüanů (cca 19 300 korun, přes 23 350 s českou DPH).

Do modelové řady 30 patří i cenově dostupnější Honor