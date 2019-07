Za to může Trump. Honor výrazně snížil cenu novinky, je velmi výhodná

Jak známo, Honor patří pod koncern Huawei, takže se na něj vztahovaly stejné restrikce jako na na mateřskou značku. Tyto restrikce postihující Huawei na žádost prezidenta Trumpa vyhlásila americká administrativa v květnu. V tu chvíli firma ztratila přístup k americkým technologiím včetně systému Android. Což bylo pro produkci smartphonů na světové trhy naprosto destruktivní.

Důvodem udělení obchodního embarga byly částečně obavy z bezpečnosti produktů firmy, ale spíš se Huawei stal rukojmím v probíhající obchodní či konkrétněji celní válce mezi USA a Čínou.

Honor si k premiéře modelu 20 a ještě lépe vybaveného Honoru 20 Pro vybral nešťastný termín. Telefony ukázal světu v Londýně 20. května, kdy spor kulminoval. Takže nakonec nebylo vůbec jasné, jestli se přístroje dotanou na trh.

Nakonec minimálně model 20 do prodeje jde, a to i na českém trhu. Jak to bude s vyšší variantou 20 Pro zatím úplně jasné není, ale s největší pravděpodobností se prodávat bude. Na konci června, po schůzce amerického a čínského prezidenta, americká administrativa restrikce pro Huawei zrušila.

Zpoždění v zahájení prodeje je však velké, model 20 se začne prodávat prvního srpna, tedy zhruba o dva měsíce později, než bylo původně plánováno. Předprodeje pak začínají už 15. července, a nejzajímavější je cena telefonu. Přestože při premiéře byla uvedena částka 499 euro pro evropské trhy, což je v přepočtu asi 12 800 korun, nakonec je cena výrazně nižší.

Honor 20 bude startovat na částce 9 990 Kč, což z něj činní jednu z nejzajímavějších nabídek na trhu. Výbava telefonu je skvělá a adekvátně vybavený příbuzný Huawei P30 se prodává za 15 990 Kč. Honor má oproti Huaweii o trochu horší fotoaparát, jinak však používá stejné špičkové komponenty.

Novinka by obstála s konkurencí i s původní cenou odhadovanou na 12 500 korun. Sleva je zcela jistě reakcí na situaci značky na trhu po skončení embarga.

Dodejme, že v prodeji je jen jedna varianta telefonu s operační pamětí 6 GB a uživatelskou 128 GB. Displej má úhlopříčku 6,26 palce při FHD+ rozlišení a poměru stran 19.5:9. Procesor Kirin 980 je aktuálně nejsilnějším čipem Huaweie. Hlavní fotoaparát má čtyři objektivy: hlavní, širokoúhlý a dva pomocné. Hlavní má rozlišení 48 Mpix. Přední pak disponuje rozlišením 32 Mpix.