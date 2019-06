Je to smolař, ale i skvělý smartphone. Recenze Honoru 20

Modelová řada 20 od Honoru je kandidátem na smolaře roku. Slavnostní představení dvojice modelů 20 a 20 Pro se uskutečnilo dva dny poté, co Spojené státy uvalily obchodní sankce na společnost Huawei, která zastřešuje značku Honor. Už bylo pozdě z akce vycouvat, takže Honor v květnu předvedl novinky alespoň s příslibem „brzy dostupné“ a musel počkat, jak se celá situace vyvine.

Nakonec to vypadá, že se konflikt podařilo vyřešit, alespoň nejnovější zprávy to naznačují. Oba modely Honoru celá kauza zasáhla přímo a jistě se podepíše na jejich úspěchu.

V redakci jsme nicméně telefon testovali několik týdnů, abychom vám přinesli naše postřehy, ať by situace dopadla tak nebo onak.

Honor 20 navazuje na populární loňskou „desítku“ a dá se očekávat, že zaujme podobnou skupinu zákazníků. Je to telefon s výbornou výbavou v čele s jedním z nejlepších fotoaparátů na trhu a příznivější cenou. Pojďme si ho prohlédnout podrobněji.

Bude se mi Honor 20 líbit?

Po stránce designu nejsou honory obecně žádné ošklivky, právě naopak. „Dvacítka“ je toho příkladem, byť nevymýšlí žádné extravagantní stylové prvky a spíše se drží klasiky. Dočkáme se tak skleněných zad a leštěných kovových boků. Námi testovaná modrá varianta z ostřejších úhlů kouzlila fialové odlesky, takže se opět můžeme kochat paletou barev.

Co se Honoru skutečně povedlo, je minimalizace rámečků okolo displeje. Sjednotil jejich tloušťku po stranách a nad displejem, brada pod ním je sice nepatrně širší, ale na dnešní dobu stále velmi tenká. Přední fotoaparát se schoval do módního průstřelu displeje v levém horním rohu. Samotný kruhový výřez pro kamerku je zhruba stejně velký jako u letošních prémiových samsungů, tedy jeden z těch menších.

Výrobce už dopředu počítal s tím, že lidé si rádi nastavují tapety obrazovky, které chytře využívají průstřelu a rovnou do základní výbavy telefonu přibalil tapetu s plameňákem nebo papouškem, kteří mají oko přesně v místě, kde se nachází fotoaparát. Honor evidentně pozorně sleduje trendy.

Samotný IPS displej má úhlopříčku 6,26 palce a rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů. Nechybí ani širokoúhlý poměr stran 19,5:9 a v základu nalepená krycí fólie. Obrazovka je velice pěkně barevná, ostrá i čitelná při slunečním světle. Zde skutečně není telefonu co vytýkat.



Jak je na tom po stránce výkonu a výbavy?

Telefon pohání procesor Kirin 980 společně s 6 GB operační paměti. Tento procesor už obsloužil čtyři generace různých top modelů (podzimní Mate 20 Pro, prosincový Honor View 20, březnové Huaweie P30 a P30 Pro a nyní oba nové honory) a ve srovnání s modely z prémiové třídy už po stránce výkonu není tím nejsilnějším. Na model někde na pomezí vyšší střední a prémiové třídy si ovšem stále vede velice dobře, zisk 273 tisíc bodů ve výkonnostním testu AnTuTu za uznání rozhodně stojí.

Vnitřní úložiště má kapacitu 128 GB, což je finální hodnota, karty microSD telefon nepodporuje. V dnešní době je však takové datové úložiště stále nadprůměrně štědré. Prostor pro dvě SIM tu ovšem je.

V konektorové výbavě chybí sluchátkový jack, přítomný je pouze USB-C konektor. Naopak jako bonus vnímáme infračervený port, který poslouží třeba jako univerzální dálkové ovládání. V bezdrátové výbavě nechybí NFC. Čtečka otisků prstů se nachází na boku, a to v tlačítku pro probuzení displeje. Je velmi přesná a rychlá.



Co se operačního systému Android týče, musíme zopakovat to, co jsme už napsali v recenzi modelu Honor 20 Lite: ohledně toho, jak to se softwarem bude do budoucna, můžeme jen spekulovat. Je na místě očekávat, že i při nejhorším možném scénáři pro firmu Huawei se výrobce postará o nějaké bezpečnostní záplaty, vyhlídky na nejnovější verzi Androidu ovšem v takovém případě nebudou vůbec dobré. Stejně tak se může situace uklidnit (v úvodu jsme už upozornili, že situace pro Huawei vypadá nadějně) a Honor 20 bude stejně jako ostatní smartphony dostávat aktualizace přímo od Googlu.



Po softwarové stránce dostáváme grafickou nadstavbu Magic, kterou se chce Honor odlišit od klasického EMUI u Huaweie. V praxi nicméně rozdíly zásadní nejsou. Stále najdete podobně upravená menu, vyhrazenou jednu domovskou stránku s chytrými kartami a aplikacemi na zbytku z nich. Telefon je opět plný aplikací nad rámec běžné výbavy, jsou tu různé tipy a triky na ovládání a funkce telefonu, vlastní aplikační obchod, fitness aplikace, nástroj pro psaní poznámek, správce zařízení i populární hra Fortnite.

Honor si dále připravil i speciální prvky výbavy jako třeba funkci GPU Turbo směřovanou na hráče pro zlepšení výkonu ve hrách (proto je zde rovnou předinstalovává hru Fortnite) a vylepšenou zvukovou produkci systému Virtual 9.1 Surround Sound.



Po stránce výdrže baterie je Honor 20 lehký nadprůměr, má 3 750mAh akumulátor a podporuje 22,5W rychlonabíjení. Během našeho testování obvykle vydržel necelé dva dny na jedno nabití, sem tam jej stačilo nabít až po dvou dnech, jindy jsme naopak hledali nabíječku hned druhý den.

Jak Honor 20 fotí?

Zde se dostáváme k tomu, co honoru skutečně moc hezky jde, tedy k focení. V současnosti to je třetí nejlépe fotografující smartphone podle skóre DxOMark. Musíme uznat, že kvalita fotografií pořízených tímto telefonem je velice dobrá.

Fotografie pořízené ve standardním režimu

Nejprve trochu specifikací. Základní snímač s čipem Sony IMX586 má rozlišení 48 MPix a světelnost f/1,8. Doplňuje jej širokoúhlý 16MPix senzor s úhlem záběru 117 stupňů a světelností f/2,2. Následují dva další 2MPix fotoaparáty, jeden pro lepší práci s hloubkou ostrosti, druhý pro speciální makro režim s ostřením na vzdálenost čtyř centimetrů. Chybí ovšem optická stabilizace.

Fotografie pořízené širokoúhlým snímačem

Celkem marně jsme hledali na fotoaparátu Honoru 20 nějaké zásadní chyby. Skutečně fotí vysoce nadprůměrně a kvalita předčila naše očekávání. Bezpochyby patří do stejné kategorie jako loňské prémiové huaweie a směle se může postavit i všem letošním topmodelům. Fotografie primárním snímačem jsou hezky ostré, snesou i drobnější ořezy a můžete fotit i v plných 48 MPix, v automatice však telefon fotí ve 12 MPix.

Noční režim s dlouhou expozicí

Širokoúhlý snímač se samozřejmě kvalitou tomu hlavnímu nevyrovná, ale to se nedá říci asi o žádném na současném trhu smartphonů. V rámci možností bychom jej označili jako celkem ostrý, ale zároveň stejně jako všechny ostatní zkresluje obraz. Smysl makro snímače pak příliš nechápeme, ostří totiž jen z nepatrně bližší vzdálenosti než základní senzor, ale zároveň můžete toho samého výsledku docílit pořízením fotografie v běžném režimu a lehkým ořezem.

Standardní detailní záběr proti makro režimu

Fotoaparát dále má celou řadu režimů včetně nočního (skládáním více fotografií do jedné), profesionálního, portrétního, malování světlem, panorama, HDR a také trendy „Qmojis“, tedy v podstatě tím samým, co už jsme viděli u Applu v podobě „animojis“. Při fotografování selfie váš obličej nahradí roztomilým animovaným zvířátkem, které kopíruje pomocí dat fotoaparátu mimiku vašeho obličeje.

Honor 20 umí pořizovat video až ve 4K rozlišení. Přední fotoaparát má rozlišení 32 MPix a světelnost f/2,0. To je mimochodem parametr, který sdílí i s levnějším modelem Honor 20 Lite.



Mám si Honor 20 pořídit?

V první řadě si zatím Honor 20 pořídit nemůžete, není na trhu. Zatím celou situaci berme tak, že se Honor 20 na český trh chystá „brzy“ za ekvivalent 499 eur, tedy v přepočtu asi 12,5 tisíce korun. Je podle nás celkem možné, že Honor se pokusí své zpoždění vykompenzovat slevou hned od startu prodeje, ale samozřejmě může být stejně tak finální cena i vyšší než čekáme.

Na ceně každopádně hodně záleží a předchozí prémiovější honory byly vždy důkazem toho, že se dá pořídit skutečně hodně muziky za málo peněz. Netroufáme si zatím tipovat, s jakou cenou pod výše zmíněnými 499 eury by musel Honor novinku na českém trhu nasadit, aby se z ní stal skutečný hit, ovšem i za tyto peníze by to nebyla vůbec špatná koupě.

Pokud dáme stranou neduhy jako chybějící sluchátkový jack, absenci slotu pro microSD kartu nebo nejistotu budoucích softwarových aktualizací Androidu, jde o velice dobře vybavený telefon, který stojí za pozornost. Zatím to však vypadá, že se potenciální zájemci dalších aktualizací operačního systému dočkají.



Tak či onak je Honor 20 velice elegantní telefon vhodný i na hraní her a přehrávání multimediálního obsahu, Má výborný fotoaparát a jde všeobecně o povedený kousek. Alternativy uvádíme v tuto chvíli vzhledem k nepotvrzené ceně a dostupnosti spíše ve smyslu „kdyby Honor 20 nakonec na trhu nebyl“. Podle nás jsou vhodnými adepty Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy S10e, případně sesterský Honor View 20.