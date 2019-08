Třetí nejlepší fotomobil současnosti jde do prodeje s příznivou cenou

Stejně jako u modelu Honor 20 i v případě jeho Pro varianty jsme se dočkali nebývale nízké ceny. Je to výsledek opožděného uvedení na trh kvůli nedávným obchodním restrikcím mezi Spojenými státy a Čínou. Honor 20 se tak dostal do prodeje až na začátku srpna, a to s velice příznivou cenou. Teď následuje Pro verze, kterou si můžete mezi 7. a 14. srpnem předobjednat, poté jde do prodeje.

Už u Honoru 20 nás překvapila nízká cena, která byla původně stanovena na 499 eur, tedy asi 12 800 korun, ale nakonec se na českém trhu začal prodávat za 9 990 korun (více v článku Za to může Trump. Honor výrazně snížil cenu novinky, je velmi výhodná). U Honoru 20 Pro je rozdíl v původním odhadu totožný, z původních 599 eur (asi 15,5 tisíce korun) je konečná cena 12 990 korun. Vzhledem k tomu, že jde veskrze o prémiový model s téměř nejlepším fotoaparátem na trhu, je to skvělá nabídka.

Honor 20 Pro má displej s úhlopříčkou 6,26 palce a rozlišením 1 080 x 2 340 pixelů. Přítomný je zde průstřel displeje s předním fotoaparátem, Pro verze má oproti té běžné ještě navíc zahnuté „3D“ sklo na bocích.

Srdcem telefonu je procesor Kirin 980. Honor 20 Pro má dále operační paměť s kapacitou 8 GB a vnitřní úložiště o velikosti 256 GB bez možnosti jej navýšit paměťovou kartou. Existuje pouze tato jedna paměťová varianta, takže odpadá starost s případným výběrem mezi vyšší nebo nižší pamětí.



Baterie tohoto modelu má kapacitu 4 000 mAh a pomocí rychlého 22,5W nabíjení Honor SuperCharge telefon nabijete na padesát procent kapacity za třicet minut. Telefon disponuje operačním systémem Android 9.0 s grafickou nadstavbou Magic UI 2.1.0. Nemusíte se bát o další aktualizace, hrozba ukončení spolupráce s Googlem zřejmě pominula.

Honor 20 Pro každopádně zaujme zejména svým fotoaparátem. Základní 48MPix snímač má rekordní světelnost f/1,4 a navíc je podpořen optickou stabilizací obrazu. Doplňuje jej širokoúhlý 16MPix senzor s úhlem záběru 117 stupňů a světelností f/2,2. Následuje telefoto senzor s trojnásobným optickým přiblížením, 8MPix rozlišením, světelností f/2,4 optickou stabilizací a možností pětinásobného hybridního zoomu a 30x digitálního přiblížení. Čtveřici uzavírá 2MPix makro snímač. V žebříčku DxOMark si vysloužil vysokých 111 bodů a obsadil třetí příčku.