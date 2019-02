Prémiový vzhled za příznivou cenu. Honor má nový model 10 Lite

Zástupci společnosti Honor telefon pro český trh poprvé ukázali na tiskové konferenci ve Špindlerově Mýně. Symbolika zde má být v „zimním“ barevném provedení, kterou má zdůrazňovat zadní kryt s přechodem od stříbrné ke světle modré barvě.



Model Honor 10 Lite prakticky potvrzuje, že výrobce už se přiklání k hodně agresivnímu čtvrtletnímu cyklu, novinky ve střední třídě tedy „sype“ na trh každé tři měsíce. Podobného, nicméně o něco lépe vybaveného Honoru 8X jsme se totiž dočkali v půlce října. Samotný předchůdce, prémiově laděný Honor 10, se dostal na český trh v polovině loňského roku.

Od něj si toho nicméně odlehčená verze Lite moc nepůjčuje, naopak je bližší spíše modelu 8X a to zejména zpracováním zadního fotoaparátu. Jinak je to ovšem poměrně svérázný model (až na sesterský P Smart 2019 od Huaweie, ale o tom jindy), který zaujme jak právě velmi drobným výřezem displeje, tak třeba na poměry střední třídy slušným hardwarem a samozřejmě i zajímavou cenou.

V první řadě na telefonu vyniká již zmíněný výřez displeje, který není už podlouhlý ve stylu iPhonu X, ale ve tvaru kapky pojme pouze přední fotoaparát. Reproduktor se přesunul do hrany čelní plochy, naopak notifikační dioda je teď ve spodním rámečku pod displejem. Obecně se dá říci, že rámečky okolo 6,21palcového displeje s rozlišením 1 080 x 2 340 pixelů a moderním poměrem stran 19,5:9 jsou tenké a telefon není rozhodně nijak přerostlý.

Na zádech telefonu najdete čtečku otisků prstů, v konektorové výbavě nechybí sluchátkový jack, ale jinak se musíte spokojit s microUSB portem. USB-C zkrátka stále ještě není ve střední třídě samozřejmostí. Nechybí ovšem NFC a podpora dvou SIM karet.

Telefon pohání výkonnější Kirin 710 společně s 3 GB operační paměti a dále do něj uložíte 64 GB dat plus tolik, kolik se vám jich vejde na paměťovou kartu. Z našich prvních dojmů musíme potvrdit, že telefon je svižný a výkon mu nechybí, byť operační paměť by mohla být vyšší.

Zadní duální fotoaparát opět spolupracuje s umělou inteligencí pro lepší přizpůsobení focené scény. Hlavní snímač má rozlišení 13 megapixelů a světelnost f/1,8, s hloubkou ostrosti mu pomáhá dvoumegapixelový senzor. Na své si ovšem přijdou příznivci autoportrétů, pro ně je zde 24megapixelový přední fotoaparát.

Baterie telefonu má kapacitu 3 400 mAh. Potěší také přítomnost nejnovější verze Androidu 9.0 Pie upravená grafickým rozhraním EMUI 9. Telefon bude dostupný ve třech barevných provedeních: Sky Blue, Sapphire Blue a Midnight Black, tedy v modré s přechodem do stříbrné, modré a černé.

Prodej telefonu startuje ve středu 16. ledna. Doporučená cena je 5 990 korun za 64GB variantu a 5 390 korun za 32GB verzi, která bude ovšem exkluzivně dostupná pouze u několika prodejců.