Novější nemusí být lepší, ukazuje skóre testu fotomobilů

Model X60 Pro+ totiž zaostal za svým předchůdcem. V testu si však vede velmi dobře a výborně si vede i u nás prodávaný levnější typ X60 Pro. Možná je to určitá známka toho, že další pokrok u fotoaparátů v mobilech už nebude tak překotný jako v uplynulých letech. A možná jen prostě výjimka, která potvrzuje pravidlo.

Horší skóre než předchůdce získal v testu fotomobilů DxO Mark letos třeba špičkový Samsung Galaxy S21 Ultra, před časem ho napodobilo Vivo X60 Pro+. To se skóre 128 bodů nestačilo na svého předchůdce s označením X50 Pro+, který v testu DxO Mark (podle aktualizované metodiky) získal 131 bodů.

U Viva se možná dal čekat útok na příčky nejvyšší, aktuální top model to ale nakonec dotáhl jen na závěr první desítky nejlepších fotomobilů s tím, že jeho předchůdce je na pozici číslo 7. Nejde o dramatický rozdíl, nicméně o neobvyklý výsledek ano. Když se ovšem podíváme detailněji na hardware novinky i na výsledky testu, není se v podstatě čemu divit. Vivo totiž u nového špičkového fotomobilu trochu experimentuje a navíc sáhlo i po nových technických řešeních, která ovšem nemusí být dokonale zvládnuta. A jejichž cena si nejspíš vyžádala i nějaký ten ústupek.

Smartphony Vivo v žebříčku DxO Mark 131 – Vivo X50 Pro+

128 – Vivo X60 Pro+

118 – Vivo X60 Pro (Exynos)

114 – Vivo X51 5G



Řeč je konkrétně o neobvyklém gimballovém fotoaparátu, který model X60 Pro+ využívá namísto běžného širokoúhlého objektivu. Hardware pak celkově u modelu řady X60 vypadá tak, že je tu hlavní snímač s 50 megapixely a optickou stabilizací, který je v podstatě shodný s předchůdcem. Dále je tu onen širokoúhlý gimball snímač se 48 megapixely, který nahradil předchozí 13megapixelový tradiční širokoúhlý foťák, což na posun vypadá. U zoomu pak najdeme dva objektivy a senzory: 32megapixelový za optikou s dvojnásobným přiblížením (stejné jako u předchůdce) a osmimegapixelový s pětinásobným přiblížením (předchůdce měl třináctimegapixelový snímač). Tady sice opět zůstala stabilizace, ale zhoršila se světelnost (z f/2.8 na f/3.4).

Z toho pak vyplývají i celkové výsledky. Kompletní skóre 128 bodů u novinky a 131 u předchůdce jsme zmiňovali, zajímavé je podívat se na jednotlivé disciplíny a kategorie. U zoomu je rozdíl očekávatelný: v této kategorii DxO Mark hodnotí jak teleobjektivy, tak i širokoúhlý objektiv, ale jeho výkon nemá takovou váhu jako výkon při přiblížení. Výsledkem je, že starší model má skóre 88 bodů, zatímco novější bodů 84. Za výkon svých teleobjektivů získal typ X50 Pro+ 122 body, model X60 Pro+ pak 107 bodů. U práce širokoúhlého objektivu je to naopak: novinka má 50 bodů, předchůdce bodů 38.

U natáčení videa vede mírně novější typ, získal 110 bodů, předchůdce „jen“ 108. Rozdíly jsou ale minimální, novější model prý víc šumí, na druhou stranu má lepší stabilizaci. Za rozdíl v celkovém průměrném skóre tak nejvíc může rozdíl u hlavního fotoaparátu.

Tam získal novější typ 131 bodů, zatímco ten starší dosáhl na 137 bodů. Většinou se opět modely přetahují o bodíky, byť Vivo X50 Pro+ má malinko konzistentnější výsledky, hlavní rozdíl je ale ve dvou disciplínách: ostření a šumu, což jsou věci, které novější X60 Pro+ v porovnání se soupeřem srážejí. Zrovna to jsou ale věci, které se dají napravit softwarovým updatem a v případě šumu jde možná o detail, který uživatel ani běžně nepostřehne, jelikož může být vidět až ve větším zvětšení snímku. Každopádně to vypadá, že si implementace gimballu vyžádala od inženýrů Viva dost pozornosti a zbytek foťáku proto nezvládli vyladit stejně u předchozího top modelu.

O to zajímavější je pak výsledek letošního typu X60 Pro, který stojí v nabídce stupínek pod špičkovým modelem X60 Pro+ a který tvoří vrchol nabídky značky na českém trhu. Tento model má totiž gimballový fotoaparát na místě hlavního objektivu a asi to trochu ukazuje, jak obtížné je tuto novou techniku vyladit. Celkové skóre dostupnějšího modelu je 118 bodů oproti 128 u špičky a ona zhruba desetibodová ztráta je vidět napříč kategoriemi hodnocení.



Ovšem hodnocení musíme z našeho hlediska brát s rezervou. Typ X60 Pro, který prošel testem DxO Mark, se liší od modelu, který je dostupný u nás: verze určená pro čínský trh je poháněna procesorem Exynos 1080 namísto Snapdragonu 870 určeného pro náš trh a model má i bohatší sadu teleobjektivů.



U zoomu totiž čísnký X60 zachovává sestavu teleobjektivů jako špičkový sourozenec, zatímco evropský model má jen jeden teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením. Jak by to ovlivnilo skóre v testu netušíme, u teleobjektivu by evropská verze asi ztratila, na druhou stranu procesory Snapdragon v poslední době překonávají v kvalitě zpracovávání obrazu konkurenční Exynosy, takže by možná celkové skóre mohlo být hodně podobné. Každopádně to v případě testovaných modelů znamená skóre 72 vs. 84 body v případě typů X60 Pro a X60 Pro+. U videa je mezi telefony rozdíl přesně 10 bodů, Vivo X60 Pro získalo bodů 100 a projevuje se tu slabina gimballového objektivu: ostření, ale horší je oproti dražšímu typu i stabilizace.

V případě hlavního foťáku pak získalo Vivo X60 Pro 123 bodů, o osm méně než „pluskový“ model. Opět se o hlavní propad stará ostření, které jsme (hlavně v horším světle) kritizovali i v našem testu tohoto modelu. Celkově ale platí, že Vivo X60 Pro fotí velmi dobře, na druhou stranu konkurence umí předvést podobné výkony i za podstatně nižší cenu (viz třeba překvapivý výsledek TCL 20 Pro 5G).