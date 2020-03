Nevídané. Nokia nabídne datové balíčky, za jedny peníze kdekoli na světě

V HMD Global mají v posledních týdnech docela smůlu, ale situace je velmi podobná pro všechny. Krize s koronavirem změnila plány nejedné firmy a platí to i pro výrobce a prodejce mobilních telefonů značky Nokia. Firma nejprve zrušila svou akci s premiérou novinek, která se měla konat před započetím zrušeného barcelonského veletrhu MWC.

Později firma oznámila, že se stává partnerem franšízy s Jamesem Bondem a svou historicky největší reklamní kampaň naváže na 25. bondovku Není čas zemřít, jejíž premiéra se ale odkládá na závěr roku. A teď firma představila překvapivou službu, která by za normálních okolností vzbudila asi veliký ohlas a rozruch, jenže v současnosti slouží jen jako ukázka dopadů světové pandemie nového koronaviru.

HMD Global totiž ve čtvrtek v podvečer oznámila, že nabídne zákazníkům datové balíčky, které mohou využít při cestování téměř po celém světě: konkrétně ve 120 zemích. Jenže právě cestování je teď něco, co prakticky ustalo, a produkt HMD Global, který bude firma nabízet nejen majitelům telefonů značky Nokia, je právě krátkodobým cestám šit na míru.

Ve finské firmě jednoduše vzali princip světových roamingových SIM a přizpůsobili si ho po svém. Vznikla jednoduchá a zajímavá nabídka, která sice není třeskutě levná, ale vzhledem k přímočarému použití by mohla spoustu cestovatelů opravdu zaujmout. Základ je jednoduchý: za částku necelých 10 eur získá zákazník datový balíček, který může využít právě v oněch 120 různých zemích. To, kolik dat v dané zemi může použít, určuje země, ve které se nachází.

Jednotlivé státy totiž služba HMD Connect, jak se jmenuje, dělí na tři zóny: v první zóně získá zákazník 1 GB dat, v druhé zóně 500 MB a v zóně třetí pak 250 MB. Pokud data vyčerpá, může si za částku pět eur přikoupit další balíček o stejné velikosti, za každých pět eur pak další a další. Balíček platí 14 dní od první aktivace, je tedy právě ideální pro kratší cesty a klasické dovolené.

Ocenit by ho mohli především lidé, kteří cestují vcelku často a na různá místa: pak jim totiž odpadne nutnost pořizovat si lokální SIM nebo v případě různých cestovatelských SIM shánět řešení pro danou lokalitu. Právě díky tomu by mohla být služba HMD Connect úspěšná: jakmile zákazník jednou získá SIM (za úvodní poplatek 20 eur – je v tom i první balíček dat), vše už si sám řídí a nastavuje v aplikaci HMD Connect: tarif si tak spustí ve chvíli, kdy to bude potřebovat, a pak ví, že má 14 dní na jeho využití. V aplikaci také uživatel uvidí svou aktuální spotřebu.

Za pozornost stojí i ono rozdělení států do zón: v té první, kde je nejvíce dat a služba je nejvýhodnější, jsou všechny země EU a evropského hospodářského prostoru, ale třeba i USA, Spojené království, Turecko či pro nás exotičtější destinace jako Malajsie, Šrí Lanka nebo Paraguay. Naopak v druhé zóně s 500 MB dat najdeme například Albánii, Rusko, Thajsko, Japonsko, Indonésii. Do třetí zóny s 250 MB patří Austrálie, Argentina, Brazílie, Čína, Kuba, Egypt, Ukrajina a mnoho dalších.

HMD Connect tak rozhodně není ideální pro každého a už vůbec nenahradí třeba váš domácí tarif. Nicméně pro řadu cestovatelů může jít o jednoduchý a uživatelsky přívětivý způsob, jak data na cestách používat. Až to opět bude možné. Zájemci si mohou aktuálně SIM předobjednat s tím, že distribuce by měla začít 30. března. Kromě první SIM za 19,95 eura si zaplatí zájemce za každou další jen 10 eur.