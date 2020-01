Slepá ulička. Zcela nový displej je v mobilu nepoužitelný

Displej s elektronickým inkoustem není nic převratného, už dlouho se používá v elektronických čtečkách knih. Pro ty je skvělou volbou, je dobře čitelný i na slunci, energeticky úsporný a pro text v knihách je černobílé provedení ideální.

Jenže Hisense se pokouší tento typ displeje uplatnit i v mobilech. Už před dvěma lety ukázal první model, který měl na jedné straně běžnou barevnou obrazovku a na zádech displej s elektronickým inkoustem. Sice to ani v tomto případě nebyla převratná novinka, ruská společnost Yota stejný koncept přinesla ještě o pět let dříve, ale řekněme, že to ještě dává smysl a funguje to. Pro běžné použití je tu přední běžný displej, ten zadní pak funguje buď v nouzi při slabé baterii nebo jako čtečka knih integrovaná do mobilu. Hit to není, ale dejme tomu, že okrajově taková koncepce má na trhu místo.

Jenže u Hisense šli ještě dál a na letošním CESu jsme si mohli vyzkoušet jejich první smartphone osazený jen e-ink displejem. Model A5 sice funguje, ale používat by ho chtěl málokdo. Tedy spíš asi jen někdo, kdo má neutuchající trpělivost.

Hisense A5 jsme vám představili v samostatném článku. Takže jen v krátkosti, displej s elektronickým inkoustem je extrémně pomalý ze své podstaty. Což velmi omezuje používání smartphonu. Model A5 má sice všechny běžné funkce, ale v praxi je to tak nouzovka na zavolání. Vše ostatní trvá tak dlouho a dochází k tolika překlepům – protože i trpělivý uživatel je mnohem rychlejší než překreslení displeje.

Dodejme, že telefon měl být levný, podle prvotních informací se jeho cena měla vejít pod 100 dolarů, tedy asi okolo 2 300 korun. Jenže reálně ho lze koupit jen na velmi omezeném počtu internetových obchodů a cena je více než dvojnásobná oproti té předpokládané či avizované. Takže ani spořílci nemají důvod si něco takového pořizovat.

To, že displej s elektronickým displejem se pro mobily nehodí, si jistě u Hisense museli sami ověřit. Jenže asi to vidí jinak, nebo se neradi vzdávají. A tak na letošním veletrhu CES ukázali prototyp vylepšeného e-ink displeje. A to displeje barevného!

Pokud však očekáváte něco převratného, budete asi zklamáni. Displej sice barevný je a lze to i poznat, ač sytost a kontrast barev je pod úrovní prvních barevných displejů v mobilech před dvaceti lety. A rychlost odezvy? Ta se nemění, je to prostě e-ink displej a ten rychlý nebude.

Vystavený model nenesl žádné konkrétní označení, zatím je to prototyp. Ale pravděpodobně vycházel z výše uvedeného modelu A5. Rozdíl v použití mezi ním a A5 byl prakticky nulový. Ano, displej je barevný, ale třeba u obrazu fotoaparátu to ani moc poznat nešlo.

Značka modely s e-ink displejem označuje jako čtenářské smartphony. Ano, pro elektronické knihy jsou displeje s elektronickým inkoustem ideální. Ale proč si pořizovat takový mobil, moc nechápeme. A když už, tak Hisense A6L, který kombinuje normální a e-ink displej, dává mnohem větší smysl.