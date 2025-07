Část 1/5

Google Pixel 9a

Vypadá to, že zákazníci smartphonů v posledních letech trochu upouštějí od přísně konzervativních voleb. Třeba taková Motorola tak ve svém katalogu v podstatě nemá právě „nudné“ černé a bílé odstíny, ostatní výrobci rozšiřují paletu barev. Však, jak jinak se u dnešních smartphonů, které mají displej přes celou přední stranu, odlišit než alespoň nějakou tou barvou.

Google to teď u Pixelu 9a dotáhl téměř k dokonalosti. Telefon má tak jednoduché a „anonymní“ tvary, že by asi mohl nést jakoukoli značku. Přitom stačil vlastně jen detail: přístroji výrobce sebral charakteristický pruh s fotoaparáty, který je léta „odznakem“ pixelů. Když k tomu přidáme právě obyčejnou černou barvu našeho testovaného kusu, je tu doslova prototyp konzervativního smartphonu.

Ale to může vlastně řadě zájemců vyhovovat – kdo chce vystoupit z řady, může sáhnout po některé z výrazných barevných variant Pixelu 9a. Obecně je ovšem důležité, že je to kvalitní přístroj, který v praxi funguje výtečně.

Vám se design nelíbí?

To není ani tak o tom, jestli líbí, nebo nelíbí. Na těle Pixelu 9a vlastně není nic zásadního, co může zaujmout oko pozorovatele. Plochu vpředu zabírá displej, kovový rám na bocích je plochý, záda taktéž, sestava fotoaparátů tu rovinu narušuje jen minimálně. Je to prostě úplně obyčejná placka, u které se snad nikdo ani o žádné designové detaily nepokoušel.

Takže vzhled telefonu je vlastně trochu nuda. Ovšem dokud nedojde na barevné varianty: fialová (Iris), malinově růžová (Peony) a vlastně i porcelánová bílá (Porcelain) Pixelu 9a sluší a jeho vzhled osvěží. Avšak v černé je to nenápadný kvádřík prakticky bez nápadu.

Na druhou stranu minimalistické tvary daly prostor vyniknout zpracování, které se meziročně rozhodně zlepšilo. Pixel 9a tak konečně působí prémiovým dojmem – loňský 8a i přes použití kovového rámu působil stále dost plastově, tady už máme dojem jako z luxusnějších smartphonů vyšších tříd. A to navzdory tomu, že záda telefonu zůstávají plastová. Jsou však kvalitně udělaná, dobře slícovaná a navíc je to podle nás z hlediska trvanlivosti telefonu praktičtější řešení než oblíbené sklo.

Celkově se svým vzhledem a zpracováním Pixel 9a hodně přiblížil dražším modelům řady 9 – jen mu chybí onen typický pruh fotoaparátu. Je to vlastně škoda, vždyť ho sem Google mohl třeba jen „namalovat“, když už telefon prakticky nemá výstupek foťáků. Takto trochu přišel o svou identitu a ukazuje, jak málo stačí, aby se design odlišil.