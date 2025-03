Je tu nový Pixel 9a. Má spoustu změn k lepšímu, výhodná cena zůstává

Google vloni svůj levnější smartphone řady Pixel představil v květnu, letos přichází premiéra téměř o dva měsíce dřív. Důvod dřívějšího představení se vcelku nabízí: Apple přišel před několika týdny s novým cenově dostupnějším iPhonem 16e a Google mu chce novým Pixelem 9a úspěšně konkurovat.

Novinka totiž přináší oproti předchůdcům významný posun vpřed, díku tomu působí Pixel 9a jako dospělejší a o něco prémiovější smartphone. Zatímco předchůdce svým zpracováním dělal jasné kompromisy, nový Pixel 9a přináší jak přepracovaný design ve stylu dražších modelů řady 9, tak především viditelný důraz na zpracování. Záda zůstávají podle všeho plastová, ale telefonu pomohla především změna designu s plochým a celkově vizuálně výraznějším hliníkovým rámem těla. Novinka se chlubí odolností podle IP68

Dospělejší provedení

To je detail, který Pixel 9a přebírá právě od dalších modelů řady 9. Pixel 9a se také vzadu obejde prakticky bez výstupku fotoaparátu. Dvojitá sestava (k ní se dostaneme později) je usazena v podobném „ostrově“, jako u dražších modelů, ten ale vystupuje nad povrch zad přístroje jen minimálně, takže telefon nemá onen výstupek přes celou šířku, který se stal pro Pixely v posledních letech tak charakteristický. Vzhled je tak podstatně minimalističtější, přitom stále zapadá do celé modelové řady.

Oproti předchůdci Pixel 9a mírně povyrostl, rozměry telefonu 154,7 × 73,3 × 8,9 mm tak mírně převyšují standardní Pixel 9. V praxi to znamená, že Pixel 9a má o malinko širší rámečky displeje než dražší model, protože podle technických specifikací přebírá jeho displej. Ten má tedy úhlopříčku 6,3 palce, zatímco loňský Pixel 8a měl 6,1palcový panel. Rozlišení je 2 424 × 1 080 pixelů, maximální lokální jas displeje pak až 2 700 nitů. AMOLED panel zvládá obnovovací frekvenci až 120 Hz.

Vyspělejší displej z dražšího modelu tak ve výbavě doplňuje už tradičně přebíraný aktuální procesor, kterým je tedy v případě Pixelu 9a čipset Google Tensor G4. Čím dokonce Pixel 9a běžné Pixely se 6,3palcovým displejem převyšuje, je kapacita baterie. Ta je 5 100 mAh, nabíjet jde baterii přes USB-C výkonem 27 W a bezdrátově výkonem 7,5 W. Google slibuje běžnou výdrž telefonu přes 30 hodin na jedno nabití a až 100 hodin v superúsporném režimu.

Foťák a moderní funkce

Stejně jako vloni má Pixel 9a i dvojitý fotoaparát. V sestavě najdeme hlavní 48megapixelový snímač, což je opět změna. Loňský model měl 64megapixelový, aktuální Pixely 9 mají hlavní fotoaparát s 50 megapixely, Google tu tedy opět zkouší něco nového. Čip s menším rozlišením je i fyzicky menší a to nejspíš umožnilo onu zástavbu do těla bez potřebných výstupků. Fotoaparát má nadále stabilizaci a zlepšila se jeho světelnost, ta má hodnotu f/1.7. Širokoúhlý foťák je převzatý z loňského modelu a má rozlišení 13 megapixelů.

Opět můžeme předpokládat, že Pixel 9a bude na svou kategorii fotit výtečně, nicméně bude zajímavé si v praxi výstupy ze staršího i novějšího modelu porovnat. Google je mistrem v softwarovém zpracování fotek a nový model má nejen optiku s malinko lepší světelností, ale především výkonnější procesor s novými možnostmi zpracování obrazu. Pixel 9a umí osminásobný Super Res zoom, fotoaparát by měl umět i solidní makro záběry, má funkce pro noční fotografování i astrografii, funkci Add Me a možnost upravovat snímky pomocí AI nástrojů. Vylepšení se dočkalo i natáčení videa, tady umí Pixel například vymazat či upozadit nechtěné hlasy a zvuky.

Cena zůstává

Nový Pixel 9a, který je mimochodem vyroben z 23 % recyklovaných materiálů, se na hlavních trzích má začít prodávat 26. března a to za cenu 549 eur. To je mimochodem stejná částka, za kterou se začínal vloni prodávat Pixel 8a a v globálním měřítku tak nový cenově dostupný Pixel nezdražuje. O to zajímavějším konkurentem pro iPhone 16e, jehož cena startuje na 699 eurech (16 999 korunách), novinka bude.

V Česku ale prodej v oficiálním obchodě Googlu i u dalších partnerů začne o něco později, nejspíš počátkem dubna. Českou cenu jsme v době přípravy textu k dispozici neměli, vloni se nový Pixel 8a začínal prodávat za 14 490 korun, ale Google a další prodejci přístroj nabízeli s různými zvýhodněními. Aktuální cena předchůdce se v internetových obchodech pohybuje kolem 11 tisíc korun.