Nový Pixel 9 přichází už před iPhonem. Míchá velikostmi a vsadil na AI

Smartphony s označením Google Pixel 9 jsou teď celkem čtyři. Ale jen tři z toho se budou prodávat u nás: Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. Nový Pixel 9 Pro Fold je určen pouze pro vybrané trhy a ten český mezi nimi není. Nejspíš proto, že půjde o velmi drahé zařízení, které by si tu pořídil jen velmi omezený okruh zákazníků. Každopádně zmíněné standardní Pixely 9, 9 Pro a 9 Pro XL lze rovnou po premiéře i v Česku předobjednávat.

Změna v designu i velikostech

Novinky pokračují v trendu dosavadních pixelů, který nastartovaly modely řady 6, ovšem poprvé dochází k trochu výraznější změně designu. Google letos zvolil kovový rám s plochým tvarováním, čímž se hodně základní silueta telefonů přiblížila aktuálním iPhonům, které dostanou náhradu za několik týdnů. Změnou prošel i pro pixely tak typický pruh fotoaparátu: teď už nepřechází do bočního rámu telefonu, je to jen výstupek na rovných zádech přístroje, který má do šířky protáhlý tvar a do půlkruhu zaoblené boční strany. Právě díky tomuto prvku zůstávají Pixely vzhledově odlišné od většiny konkurence a zároveň jsou jasně identifikovatelné jako telefony od Googlu.

Kromě změny designu ale přináší Pixely 9 i další důležité změny. Namísto dosud dvou obvyklých modelů tu budou tři: vedle základního Pixelu 9 tu budou dvě varianty modelu Pro. Ta s označením Pixel 9 Pro bude vlastně špičkový typ v těle o velikosti menšího Pixelu 9, zatímco provedení Pixel 9 Pro XL bude smartphone, který přímo navazuje na loňský větší Pixel 8 Pro. Google se tak rozhodl dát šanci těm uživatelům, kteří chtějí skutečně nadupaný smartphone, ovšem v kompaktním balení. Zároveň teď budou jeho Pixely 9 Pro a 9 Pro XL přímou konkurencí pro iPhony Pro a Pro Max.

Výbava obou Pro modelů se přitom liší minimálně, takže zájemci skutečně dostanou absolutní špičku. Úhlopříčka displeje těchto modelů je 6,3 a 6,8 palce, základní Pixel 9 má 6,3palcový panel. Rozlišení displeje základního modelu je 2 424 × 1 080 pixelů, jas až 2 700 nitů a obnovovací frekvence je plynule měnitelná v rozsahu 60–120 Hz. Pixel 9 Pro dostává displej s rozlišením 2 856 × 1 280 pixelů, maximální jas až 3 000 nitů a obnovovací frekvenci měnitelnou v rozmezí 1–120 Hz. Parametry displeje modelu Pixel 9 Pro XL jsou v podstatě stejné, jen rozlišení je 2 992 × 1 344 pixelů.

Oba menší modely mají shodné rozměry 152,8 × 72 × 8,5 mm a v hmotnosti se liší o jeden gram (198 g pro Pixel 9, 199 pro Pixel 9 Pro). Větší Pixel 9 Pro XL má míry 162,8 × 76,6 × 8,6 mm a hmotnost je 221 gramů. Rámy těla jsou podle všeho vždy hliníkové a v odstínu zadního krytu telefonu, modely Pro mají rám leštěný, základní typ ho má matný. Rám je vždy ze 100% recyklovaného hliníku a ve své hmotnosti používají telefony nejméně 18 % recyklovaných materiálů. Do těla menších provedení se vejde baterie s kapacitou 4 700 mAh, větší typ má baterii o kapacitě 5 060 mAh. To není příliš dramatický rozdíl, takže výdrž i menších verzí by mohla být slušná. Maximem nabíjení je výkon 45 W, samozřejmostí je bezdrátové dobíjení.

Opět důraz na foťák

Velký důraz, jako tradičně, klade Google u novinek na fotoaparát. Základní model má dva hlavní fotoaparáty a čelní foťák s rozlišením 10,5 megapixelu. V zadní sestavě najdeme 50megapixelový hlavní čip s optikou o světelnosti f/1,68 a širokoúhlý foťák se 48 megapixely a f/1,7. Ten má automatické ostření a měl by umět pořizovat atraktivní makro snímky. Modely Pro k této sestavě pak přidávají zoomový objektiv s pětinásobným přiblížením a 48 megapixelovým rozlišením. Světelnost je f/2,8. Mají také lepší čelní foťák, ten má rozlišení 42 megapixelů a automatické ostření.

Hardware je v případě fotoaparátů nových pixelů jedna věc, druhá ovšem software, který se snaží z dat vytvořit co nejpokročilejší snímky. U základního modelu Google opět, stejně jako u předchůdců, slibuje až dvojnásobný zoom v „optické kvalitě“ a až osminásobné „superostré“ přiblížení, u Pro modelů je to až desetinásobný zoom v kvalitě jako u optického zoomu a celkem až třicetinásobné přiblížení. Nechybí pokročilý noční režim nebo režim astrofotografie, nově je tu funkce nočního panoramatu a řada dalších novinek.

K AI fotografickým funkcím se řadí například ta nazvaná „Add me“: s ní vyfotíte skupinu lidí, pak foťák předáte někomu jinému, zařadíte se do skupiny a nový fotograf pořídí druhý snímek. Telefon oba složí do jednoho s kompletní skupinou. Telefon dále nově navrhuje třeba vhodný ořez snímku a je tu funkce, která do fotky dokreslí věci podle představ uživatele. Díky AI lze obraz videa natáčet až v rozlišení 8K, ale fyzicky telefon umí pouze poloviční rozlišení.

Sázka na AI

Na umělou inteligenci opět Google hodně vsází, otázkou trochu zůstává, kolik z toho si užijí uživatelé v Česku. Gemini AI teď bude standardní součástí telefonů a Google by měl k novinkám dát i na rok (u modelů Pro, základní dostane 6 měsíců) účet Advanced (nabídka platí jen pro nové uživatele Google One). Ale nejdůležitější funkce budou nejspíš stále dostupné jen v angličtině případně jiných světových jazycích, nikoli v naší mateřštině. I tak ale budou různé funkce dostupné, pixely používají AI třeba i ke zlepšování kvality hovorů.

Vše pohání nový procesor Google Tensor G4, který ale oproti předchozímu G3 nepředstavuje dramatický upgrade. Hrubý výkon by měl být asi o 20 % vyšší, což z Pixelů opět udělá v této disciplíně nejslabší špičkové smartphony. Jenže důraz je opět kladen na sladění se softwarem a třeba právě plynulou a snadnou práci s AI prvky. Základní model pak má 12 GB RAM, typy Pro dostanou 16 GB.

Za pozornost stojí fakt, že nové Pixely 9 přichází na trh se „starým“ Androidem 14, nikoli novým Androidem 15. Update na novou generaci systému přijde, ale Google zatím nezveřejnil kdy. Celkově mají telefony opět 7 let podpory aktualizací, počítá se od uvedení přístroje na trh.

Telefony budou k dispozici vždy ve čtyřech barvách (Pixel 9 v černé, krémové bílé, růžové a zelené, typy Pro v černé, krémové bílé, růžové a šedé) i velikostech paměti. Typy Pro nabídnou 128, 256, 512 GB i 1 TB paměti, základní Pixel 9 dává na výběr z variant se 128 a 256 GB úložištěm pro data. Na rok by k telefonům měly být zdarma 2 TB cloudového úložiště. Základní Pixel 9 startuje na 22 990 korunách, Pixel 9 Pro vyjde nejméně na 27 990 korun a Pixel 9 Pro XL stojí od 30 490 korun. Z počátku budou k dispozici základní model a provedení Pro XL, ta k zákazníkům dorazí už 22. srpna, Pixel 9 Pro se na pultech objeví až v září.