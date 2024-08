Google přitlačil na ceny. Nové Pixely 9 lze přesto mít výhodně

Ceníkové ceny nových smartphonů Google Pixel řady 9 jsou obecně vyšší než u loňských modelů. Základní Pixel 9 stoji 22 990 korun, zatímco při letošním květnovém uvedení na trh se předchozí Pixel 8 začínal prodávat za 20 990 korun.

Trochu jiná je situace u modelu Pixel 9 Pro. Ten totiž vlastně není nástupcem modelu Pixel 8 Pro, ale novým samostatný typem. Je to totiž smartphone velikosti základního Pixelu 9, tedy s displejem o úhlopříčce 6,3 palce, ovšem s lepší výbavou. Tento smartphone má ceníkovou cenu 27 990 korun, Pixel 8 Pro se u nás začínal prodávat za cenu o 500 korun vyšší. Jenže jeho nástupcem je teď model Pixel 9 Pro XL, který vyjde na nejméně 30 490 korun, je tedy o dva tisíce dražší než předchůdce.

To jsou navíc ceny základních paměťových variant, přičemž platí, že u pixelů je vždy dobré zvážit příplatek za více paměti. Vždy jde totiž o verze s kapacitou 128 GB a to je na špičkový smartphone trochu málo.

Svým způsobem by tento „problém“ mohl vyřešit sám Google, jenže jeho akční nabídka je v tomto případě trochu polovičatá. K telefonům Pixel 9 nabízí totiž 2 TB online úložiště i umělé inteligence Gemini Advanced zdarma. U Pixelu 9 na půl roku, u typů Pro na rok. Jenže tato nabídka platí jen pro nové uživatele služeb Google One, kdo už si službu předplácí, má podle všeho smůlu. Totéž mimochodem platí pro nabídky 6 měsíců Fitbit Premium a 3 měsíců YouTube Premium. Proto je příplatek za vyšší paměť jistotou (ceny jsou uvedeny v tabulce).

Mimochodem, u špičkového Pixelu 9 Pro XL lze mít i 1TB variantu, za tu se ale oproti základním 128 GB připlácí poněkud brutálních 12 500 korun. To je důkaz toho, jak na absenci slotu na karty výrobci vydělávají, protože kvalitní 1TB microSD karta stojí kolem 3 000 korun.

Ceníkové ceny nových Pixelů 9 model oficiální cena [Kč] Příplatek oproti základní verzi [Kč] Pixel 9 128 GB 22 990 0 Pixel 9 256 GB 25 490 2 500 Pixel 9 Pro 128 GB 27 990 0 Pixel 9 Pro 256 GB 30 490 2 500 Pixel 9 Pro 512 GB 33 990 6 000 Pixel 9 Pro XL 128 GB 30 490 0 Pixel 9 Pro XL 256 GB 32 990 2 500 Pixel 9 Pro XL 512 GB 36 490 6 000 Pixel 9 Pro XL 1 TB 42 990 12 500

V úvodu prodeje mají ale zájemci šanci získat větší paměť bez nutnosti připlácet. Google i jeho partneři O2, Alza a Datart totiž připravili úvodní nabídku. Do 5. září tak platí nabídka vyšší paměťové verze za cenu té nižší. Pak už se ale u jednotlivých prodejců akční pobídky trochu liší. Google například nabízí kredit až 6 160 korun do Google Store v případě Pro modelů a 5 000 korun u modelu Pixel 9. Tento kredit jde využít například na nákup hodinek nebo sluchátek od Googlu. U hodinek samotných nabízí Google kredit do svého obchodu ve výši 1 500 korun a při koupi sluchátek kredit 900 korun.

O2 pro změnu nabídne výkupní bonus, pokud uživatel při koupi nového Pixelu nabídne do O2 Výkupu svůj starý funkční smartphone. K výkupní hodnotě telefonu získá zájemce bonus 3 700 korun u modelů Pixel 9 a 5 000 korun u typů Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. Špičkovou paměťovou variantu Pixelu 9 Pro XL (1 TB) tak lze v takovém případě získat jen s tisícikorunovým příplatkem oproti oficiální startovní ceně modelu se základní pamětí.

Akční nabídka Pixelů 9 u O2 (do 5.9.2024) model Oficiální cena [Kč] Akční cena (vyšší paměť za cenu nižší) [Kč] Výkupní bonus[ Kč] Výsledná cena [Kč] Pixel 9 128 GB 22 989 22 989 3 700 19 289 Pixel 9 256 GB 25 489 22 989 3 700 19 289 Pixel 9 Pro 128 GB 27 989 27 989 5 000 22 989 Pixel 9 Pro 256 GB 30 489 27 989 5 000 22 989 Pixel 9 Pro 512 GB 33 989 30 489 5 000 25 489 Pixel 9 Pro XL 128 GB 30 489 30 489 5 000 25 489 Pixel 9 Pro XL 256 GB 32 989 30 489 5 000 25 489 Pixel 9 Pro XL 512 GB 36 489 32 989 5 000 27 989 Pixel 9 Pro XL 1 TB 42 989 36 489 5 000 31 489

Alza nabízí na Pixely 9 stejný výkupní bonus jako O2 a vlastní pobídku v podobě ročního členství AlzaPlus+ v hodnotě 299 korun. Prodejce ale inzeruje dostupnost telefonů až 9. září, je však možné, že se telefony z předobjednávek dostanou k zákazníkům dříve. I Datart má výkupní bonus ve stejné výši a inzeruje obvyklý termín doručení, tedy 22. srpna.

České ceny nových pixelů jinak víceméně odpovídají těm evropským. Pixel 9 se začíná prodávat za 899 eur, tedy v přepočtu asi 22 650 korun. Pixel 9 Pro stojí 1 099 eur, tedy asi 27 700 korun, Pixel 9 Pro XL pak 1 199 eur, tedy asi 30 200 korun. I jinde v Evropě nabízí Google namísto dalšího zařízení zdarma v předobjednávkách větší porci paměti za cenu té menší a výkupní bonusy v podobné výši, jako v Česku.

Podobné to je mimochodem u cen hodinek a sluchátek. Hodinky Pixel Watch 3 ve velikosti 41 mm stojí v Česku od 9 990 korun, evropská cena je 399 eur, což je v přepočtu asi 10 050 korun. Větší 45mm verze vyjde na 10 990 korun, zatímco v EU je to 449 eur, tedy asi 11 300 korun. Sluchátka Pixel Buds Pro 2 stojí 6 199 korun, v zemích eurozóny pak 249 eur, tedy asi 6 300 korun. I hodinky a sluchátka lze předobjednávat. Zatímco telefony se ale na pulty obchodů dostanou 22. srpna (Pixel 9 Pro později v průběhu září), hodinky dorazí 10. září a sluchátka 26. září.