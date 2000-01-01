náhledy
Google volí u smartphonů Pixel cestu postupné evoluce. Důkazem toho je i dvojice cenově dostupnějších modelů Pixel 9a a Pixel 8a. Letošní smartphone nabízí vylepšení, která ale nejsou možná na první pohled tak vidět. Víc viditelná změna v designu přitom tak zásadní není.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pixel 9a (vlevo) je evolucí loňského modelu 8a (vpravo). Oproti němu například dostal větší 6,3palcový displej místo 6,1palcového. Panel podle všeho pochází z „dospělejšího“ Pixelu 9
I když má mít displej Pixelu 9a podle všeho vyšší maximální jas (2 700 nitů oproti 2 000), v praxi není mezi panely vidět v čitelnosti na slunci zásadní rozdíl, naopak Pixel 8a se zdá být místy i čitelnější. Oba displeje přitom kryje Gorilla Glass 3.
Největší viditelná změna přišla mezigeneračně v oblasti designu. Pixel 9a (vlevo) má celkově plošší tělo s méně zaoblenými tvary a k tomu přišel o pruh, ve kterém pixely v posledních letech schovávají fotoaparát.
Rám těla obou telefonů je hliníkový, záda zůstala stále plastová, změnila se ale struktura plastu, ten u Pixelu 9a je trochu jemnější.
Výstupek fotoaparátu letošní Pixel 9a prakticky eliminoval, smartphone tak bude vyhovovat uživatelům, kteří preferují minimalistický vzhled.
Tomu odpovídá i provedení rámu telefonu. Je plochý, tak jak to mají Pixely 9 i spousta jiných smartphonů na trhu. Pixel 8a má rám oblejší, telefon i díky menším rozměrům dobře sedne do ruky.
Tedy ne, že by to bylo u Pixelu 9a špatné: rozměry 154,7 × 73,3 × 8,9 mm jsou stále příjemně kompaktní. Míry Pixelu 8a jsou 152,1 × 72,7 × 8,9 mm.
Do těla smartphonů se shodnou tloušťkou se u novějšího modelu vešla výrazně větší baterie: ta má kapacitu 5 100 mAh, loňský Pixel 8a má 4 492 mAh. Mírně se zvedl i výkon nabíjení (23 místo 18 W), bezdrátové nabíjení funguje výkonem 8 W.
Další mezigenerační změny v hardwaru telefonů jsou vcelku očekávatelné. Pixel 8a má starší procesor Tensor G3, Pixel 9a aktuální Tensor G4. Oba telefony ho kombinují s 8 GB RAM a 128 nebo 256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření kartami.
Jestli něco Google moc u pixelů neřeší, tak jsou to rámečky displeje. Platí to i pro špičkové modely, u levnějších typů řady A jsou tedy rámečky logicky vcelku výrazné. U loňského typu 8a jsou možná trochu lépe maskované.
Mimochodem, oblé tělo mnohdy smartphony zeštíhluje, ale v praxi na nás hranatější Pixel 9a působí trochu štíhlejším dojmem, než jeho zakulacenější předchůdce.
Důkazem evolučních změn je čelní fotoaparát: ten se mezigeneračně nezměnil, má stejně velký čip s rozlišením 13 megapixelů. U novějšího modelu ale působí jeho výřez trochu větším a nápadnějším dojmem.
To hlavní foťáky Pixelu 9a jsou nenápadnější právě díky absenci pruhu a minimalizaci výstupku. Letošní model v rámci upgradu sáhl po nižším rozlišení hlavního foťáku: to činí 48 megapixelů místo 64 u předchůdce. Novinka ale podle výsledků testů fotí o něco lépe než starší model.
Vděčí za to nejspíš lepší světelnosti: f/1.7 místo f/1.9. Ta kompenzuje fakt, že čip novinky je menší, čímž mohl být eliminován i výstupek. Širokoúhlý foťák zůstává na 13 megapixelech a f/2.2.
Pixel 9a má samozřejmě nový Android 15, update na něj ale dostal i starší Pixel 8a. U obou telefonů výrobce slibuje 7 let aktualizací systému, takže i životnost staršího pixelu je skvělá.
Oba smartphony tak mají na trhu místo vlastně elegantně vedle sebe. Nový Pixel 9a přináší vylepšení, ta jsou ale spjata i s trochu vyšší cenou: ta činí 13 990 korun, ale slevy ji dovedou srazit asi na 12 500 korun.
Starší Pixel 8a zůstává u některých prodejců v nabídce, oficiální cena je u něj 11 990 korun, ale sehnat se dá za částky pod 10 000 korun. Podle nás je to dostatečný odstup, takže si může zájemce vybrat dostupný pixel podle svých možností a preferencí.
