Google přidá teploměr. Nové Pixely si polepší i novými snímači

Portál Android Authority přinesl zajímavé informace o vylepšeních, které pro nové Pixely řady 8 chystá Google. Primárně jde o informace o fotoaparátech, což je tradičně silná stránka telefonů softwarového giganta. Proti současné řadě 7 dostanou novinky nové snímače a model Pro ještě jeden dost neobvyklý senzor.

Tím senzorem je teploměr, který bude usazený vedle modulu fotoaparátů pod bleskem. Hezky to ukazuje grafika, kterou zveřejnil Android Authority. Tím senzorem je Melexis MLX90632, což vylučuje, že by telefon disponoval termo kamerou, jakou má Cat S62 Pro. Tento senzor není kamerou, je to precizní bezkontaktní měřič teploty včetně tělesné. Ale i to je zajímavé vylepšení, které najde občasné uplatnění.

Koho víc zajímají funkce fotoaparátu, tak bude potěšen informací, že Google vymění hlavní snímače u obou modelů, tedy Pixelu 8 i 8 Pro. Opět budou od Samsungu a opět budou mít rozlišení 50 Mpix. Ale samotný snímač bude o generaci novější. Místo GN1 dostanou chystané modely snímač GN2.

Sestavy fotoaparátů u Pixelů 8 a 8 Pro

V případě širokoúhlého snímače nastane stejná změna jen u modelu 8 Pro. Ten dostane nový čip Sony IMX787 s rozlišením 64 Mpix. Základní Pixel 8 zůstane u snímače Sony IMX386 s rozlišením 12 Mpix, který mají Pixely 7 a 7 Pro. Nový snímač u Pixelu 8 Pro navíc dostane jinou optiku, takže úhel záběru bude širší.

Teleobjektiv se týká jen verzí Pro a zde k žádné změně nedojde. Novinka bude mít stejný čip Samsung GM5 s rozlišením 48 Mpix jako u Pixelu 7 Pro. Nezmění se ani maximální přiblížení, které bude pětinásobné. Změna neproběhne ani vpředu, selfie foťák bude stejný u obou modelů a bude to ten samý jako u současných Pixelů 7. Konkrétně jde o čip Samsung 3J1 s rozlišením 11 Mpix.

Poslední změna u sestavy fotoaparátu Pixelu 8 Pro proběhne v případě ToF senzoru. Nový bude místo jednobodového mít matici 8×8. Oba nové modely mají dostat i další hardwarová vylepšení. Design se naopak měnit zřejmě příliš nemá, což však nevadí, ten současný je velmi povedený.