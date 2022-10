Google zahušťuje nabídku. Má nové telefony, hodinky i tablet

Na letošních hardwarových novinkách Googlu toho tajného do premiéry zůstalo pomálu. Google sám postupně některé informace uvolňoval, design zařízení byl znám již měsíce a co neprozradil sám Google, o to se postaraly úniky. Google ovšem i vzhledem k této taktice neotálí a většinu novinek uvádí ihned na trh.

Telefony letošní řady Pixel 7 jsou evolucí loňských „šestek“. Zatímco ty přinesly oproti předchozím modelům zásadní změnu, letos Google spíše ladil detaily a přidával funkce. Nové pixely tak mají design vycházející z loňských modelů, jen tentokrát výrobce zvolil větší kontrast mezi hliníkovým rámem telefonu, který teď přechází i na záda do modulu fotoaparátu, a skleněnými zády těla. Telefony budou k mání vždy ve třech barvách: bílé, černé a také zelené. „Standardní“ Pixel 7 má trochu výraznější zelenou barvu a kovový rám je u něj vždy matný, špičkový Pixel 7 Pro pak dostává trochu tlumenější zelený odstín a lesklý hliníkový rám.

Co se hardwaru týče, tak je to opět evoluce loňské sestavy. Google v novinkách používá novou generaci svého vlastního čipu, která nese označení Tensor G2. Čip je výkonnější, má především dále vyladěné různé bezpečnostní funkce a funkce související se strojovým učením a umělou inteligencí. Díky tomu Google slibuje různá vylepšení v celé řadě oblastí, třeba u fotoaparátu, úpravy fotek nebo samotného telefonování. Jako jednu z novinek letošních modelů totiž Google slibuje automatické „vyčištění“ zvuku příchozího hovoru od nežádoucích ruchů. Jednou z dalších zajímavých softwarových novinek, která přijde do telefonů Pixel 7 v příštím roce, by měla být funkce VPN zcela zdarma.

Otázkou nicméně zůstává, které funkce budou v kterých regionech dostupné. Stejně jako loni totiž platí, že Google se svými chytrými funkcemi telefonů Pixel rozděluje svět na část, kde dostupné jsou (typicky v anglofonních zemích), a část, kde nejsou. Podobně třeba firma u stávajících pixelů „zamkla“ 5G v sítích operátorů, kteří telefon neprodávají. Čeští majitelé pixelů se tak museli obejít bez 5G. Jestli se na těchto restrikcích u novinek něco změní, to zatím není jasné, Google v jejich případě o takových detailech nemluvil.

Jasné však je, že letošní Pixel 7 se oproti loňskému typu malinko zmenšil, může za to mírně menší úhlopříčka displeje 6,3 palce. Rozlišení zůstává u Full HD+. Větší model zůstává u 6,7palcového displeje s QHD+ rozlišením. Oba displeje slibují o 25 % vyšší jas než u loňských modelů. A delší by měla být i výdrž baterie, menší z pixelů dosáhne v extrémně úsporném režimu až na 72 hodin výdrže, přitom baterie je o něco menší než u loňského typu.

Významná vylepšení se odehrávají u fotoaparátu, kde Google využívá sílu své umělé inteligence. Pixely 7 by měly v nočním režimu fotit dvakrát rychleji než předchozí modely, Google slibuje také novou funkci doostření fotografií. Tu půjde dokonce aplikovat i na fotky, které má uživatel v Google Photos ze starších telefonů, ale funkce bude dostupná jen u nových pixelů letošní řady. U videa nové modely nabídnou třeba i umělecké rozmazání pozadí v reálném čase.

Po hardwarové stránce zůstávají fotoaparáty podobné těm loňským. Hlavní snímač má rozlišení 50 megapixelů, širokoúhlý pak 12 megapixelů. U modelu Pixel 7 Pro je v sestavě foťáků ještě zoom, tentokrát s pětinásobným optickým přiblížením. Google nicméně slibuje, že zhruba do desetinásobného zoomu budou mít snímky kvalitu, jako by byly pořízeny optikou s takovým přiblížením – postarají se o to opět softwarová kouzla takzvané výpočetní fotografie. Maximem má být třicetinásobný zoom. Širokoúhlý foťák novinek dostal oproti loňsku navíc automatické ostření a zvládá tak fotit i v makro režimu od tří centimetrů.

Hodinky teď, tablet příští rok

Zbrusu novým produktem v portfoliu Googlu jsou chytré hodinky Pixel Watch. Na rozdíl od konkurence budou k mání v jedné velikosti. Ale ve třech barvách a s novým systémem výměnných náramků, který zaručuje snadnou a bezpečnou výměnu řemínků a náramků, ale zároveň znamená, že si uživatel nemůže pořídit jiný standardní hodinkový pásek. Uživatelé si mohou vybrat mezi běžnou verzí a verzí s podporou LTE. Hodinky mají v průměru 41 mm a jejich displej má průměr 1,2 palce, kryje ho Gorilla Glass 5 a deklarovaná voděodolnost je do 50 metrů. Překvapením může být použitý procesor, tím je postarší Exynos 9110, který Samsung používá ve svých hodinkách už od roku 2018.

Ale hodinky spíše než na výkonný hardware sázejí na softwarové funkce. Umožněno tak bude placení hodinkami (Google Pay). Nechybějí senzory pro měření tepu ani dalších parametrů, Google na vývoji algoritmů pro přesné sledování zdravotních parametrů uživatele pracoval s experty ze společnosti Fitbit, kterou předloni koupil. Hodinky by tak měly nabídnout pokročilé analýzy fyzické zátěže uživatele a měly by třeba samy doporučit, kdy by si měl uživatel odpočinout.

Další novinkou v portfoliu Googlu pak bude nový Pixel Tablet. O něm ovšem společnost v podstatě nic neprozradila, na trh se totiž dostane až příští rok, takže na detaily o něm je ještě čas. Jednoduchý a oblý design nicméně zapadá do designového pojetí nových telefonů i hodinek a Google prozradil, že jako příslušenství bude k tabletu k dispozici i stojánek ve formě reproduktoru Google Home s magnetickou plochou, na kterou půjde tablet jednoduše přichytit. Dodejme, že do rodiny zařízení Pixel patří ještě sluchátka Pixel Buds Pro, která však Google představil už v létě.

Zatímco na tablet si musí ještě zákazníci počkat, telefony Pixel řady 7 a nové hodinky Pixel Watch si mohou již objednávat. Menší Pixel 7 vyjde na 659 eur (zhruba 16 200 Kč), větší Pixel 7 Pro na 899 eur (zhruba 22 tisíc korun). Zajímavé je, že ve Spojených státech jsou ceny na 599 a 899 dolarech (zhruba 15 a 22,5 tisíce korun), u dražšího z modelů tak vlastně platí, že je v Evropě maličko výhodnější než v USA. Zatímco evropská cena totiž obsahuje daň, v USA je k ní nutné připočítat ještě místní „sales tax“. A kurz dolaru k euru je teď téměř 1:1.

Hodinky Pixel Watch stojí v základu 379 eur (zhruba 9,3 tisíce Kč), LTE verze vyjde na 429 eur (10,5 tisíce Kč). Dokoupit k nim půjde různé řemínky, nejdražší kovový náramek bude stát 199 eur (necelých pět tisíc korun). Dodávky zákazníkům by měl Google zahájit příští týden. Ovšem opět jen ve vybraných zemích, Česká republika mezi nimi není a zařízení od Googlu tu oficiálně koupit nepůjdou. České e-shopy je nicméně nakonec dříve nebo později nabídnou.