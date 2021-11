Jsou to nejlepší Androidy, přesto jsou nové Pixely 6 plné potíží

Potíže nových pixelů od Googlu jsou v podstatě již tradiční záležitostí. Každý rok u svých smartphonů Google něco nevychytá, nedoladí, či opomene a jsou z toho potíže. Ani letošním modelům Pixel 6 se různé chybky, chyby, zádrhele a problémy nevyhnuly, naopak se možná zdá, že se jich vyrojilo více než v minulých letech. Něco na tom asi bude, letošní modely Pixel 6 jsou totiž oproti předchůdcům tak významnou změnou, že vzhledem k novinkám bylo prostoru pro chyby určitě víc.

Může se zdát, že Google tedy svou roli výrobce chytrých telefonů nezvládá a na trh dodává nevyladěné produkty. To je svým způsobem pravda, na druhou stranu to ukazuje, že Google funguje i v případě pixelů trochu jinak než běžní výrobci smartphonů a že má trochu jiné priority. Těmi jsou samotné funkce operačního systému: vlastní smartphony prodává Google v podstatě proto, aby tlačil operační systém Android kupředu a ukazoval cestu. A průkopníci to mají vždy z hlediska spolehlivosti trochu komplikované.

Cesty průkopníků

Google se totiž musí při vývoji svých telefonů rozhodovat: dá jim tu a onu novou funkci, nebo raději věnuje více času vyladění některých stávajících aspektů softwaru? I takový gigant jako Google má v tomto případě omezené zdroje, ať už finanční, nebo časové. A většinou Google zvolí inovaci, onu stabilitu a spolehlivost dožene později. To je cesta, kterou si Google zvolil a kterou svým způsobem zákazníci, kteří si jeho smartphony kupují, akceptují. Riziko, že s novým modelem Pixel bude v prvních týdnech po softwarové stránce něco v nepořádku, je vysoké, ale je vyváženo inovativními funkcemi, které tyto telefony v mnoha případech přinášejí.

Potíže se nevyhýbají ani soupeřům Apple iPhone 13, na domácím trhu asi hlavní soupeř nových pixelů, také není zcela bez potíží, byť letos bylo stížností na problémy méně (u evoluční řady to tak u Applu bývá). I tak se iPhonům 13 nevyhýbají například potíže s konektivitou, nefukčností vyšší obnovovací frekvence displeje, odemykáním (hlavně Face ID s alternativním vzhledem s obličejovou maskou), reakcemi dotykového displeje či svévolným přepínáním fotoaparátů. Náš redakční iPhone 13 Pro Max má navíc třeba potíže se spolehlivým kopírováním souborů (hlavně fotek) z vnitřní paměti do PC pomocí USB-C kabelu. Samsung Galaxy S21 Ultra se také při uvedení potížím úplně nevyhnul. Uživatelé hlásili například podivně se zpomalující fotoaparát, potíže s výdrží baterie a přehříváním telefonu, náhodnými dotyky displeje, nebo nefunkčním Bluetooth. Vyskytovaly se i pády aplikací a další problémy, většinu ale Samsung již od uvedení napravil softwarovými aktualizacemi.



Povšimněte si také, že největší potíže hlásí uživatelé doma v USA. Ano, bude to samozřejmě proto, že tam jsou smartphony od Googlu ze všech (no, těch několika málo, kde se prodávají) světových trhů nejpopulárnějších, ale má to i jiný důvod: právě v USA je aktivní největší škála inovativních funkcí. Na trzích, jako je třeba ten náš, kde se Pixely neprodávají a kde pořádně nefunguje ani Google Assistant, je docela ticho po pěšině.

S našimi modely Pixel 6 a Pixel 6 Pro, které máme v redakci k dispozici, žádné potíže nemáme. Ano, některé body kritiky se týkají spíše vlastností telefonů, ale to rozebereme dále.

Potíže nových Pixelů 6 můžeme rozdělit vlastně do dvou kategorií: softwarové chyby, které Google asi poměrně rychle opraví (typicky do několika týdnů) a nedokonalosti, se kterými se musí uživatelé naučit žít. Takové má ale v podstatě každý smartphone, byť samozřejmě každý jiné.

Z těch softwarových chyb můžeme jmenovat třeba zelenání displeje, které uživatelé zaznamenávají při stisknutí zapínacího tlačítka. Nebo relativně čerstvě probírané automatické vytáčení libovolných kontaktů, za které může chyba mikrofonu a funkce Google Assistant. Některé Pixely 6 si také vymýšlejí větší průstřel okolo čelního fotoaparátu, uživatelé hlásí nekonzistentní výkon v některých hrách a podobně.

Proklaté hodiny

Uživatelé si stěžují i na drobnosti nového uživatelského prostředí: mnohé například štve práce s hodinami na zamčené obrazovce při spuštěné funkci always-on (nebo po probuzení obrazovky vypínacím tlačítkem). Toto je asi jediné divné chování, které jsme u našich Pixelů 6 zaznamenali, jednoduše proto, že Google takto funkci navrhl.

O co jde? Digitální hodiny jsou standardně velmi velké a na displeji zabírají dva řádky uprostřed panelu: hodina se zobrazí v horním řádku, minuty ve spodním. Už toto samotné řešení mnohým nevyhovuje: nemusí se líbit z estetického hlediska, ale především si například dyslektici stěžují, že se jim takto časový údaj špatně čte. A to je už poměrně závažný prohřešek. Přitom Google sám hodiny navrhl tak, že se takto zobrazovat nemusí: když se na displeji objeví jakákoli notifikace, přesune se digitální ukazatel času ze středu obrazovky do levého horního rohu, tak jako tomu bylo u předchozích verzí Androidu. Tady je už menší a hezky v jednom řádku.

Dvojí zobrazení hodin, které si vysloužilo kritiku

Ano, primárně vůbec nechápeme, proč Google k takovému dvojímu chování ukazatele času na zamykací obrazovce přistoupil. A když už, proč uživatelům nedá vybrat, jak mají hodiny konkrétně vypadat. Takto je zatím jediným řešením nainstalovat si nějakou aplikaci, která notifikace zobrazuje neustále, pak budou hodiny pořád v horním rohu.

Na rozdíl od výše uvedených chyb je toto chyba zcela záměrná a je otázkou, nakolik se jí bude Google v opravách systému věnovat. Zatímco výše zmíněné jsou totiž skutečně chyby, které si žádají opravu, tady jde o návrh uživatelského prostředí nového Androidu 12 a je otázkou, jak moc do něj bude chtít Google sahat. Navíc zjevné chyby mají samozřejmě prioritu.

Ach to odemykání

Takže hodiny možná Google nespraví. Podobně jako nespraví i další vlastnosti telefonů, které jim jsou vrozeny a jednoduše patří k negativům, která mohou někoho štvát a od Pixelů 6 odradit. Jde například o chování čtečky otisků prstů, kterou uživatelé často označují jako pomalou. Ano, naše zkušenosti říkají, že čtečka není z nejbleskurychlejších, ale na druhou stranu rozhodně nepatří ani k té špatné části spektra, kde by byla vyloženě k vzteku. Google nedávno vydal prohlášení, že chování čtečky, které někdy odemčení může trvat malinko déle (jde skutečně o zlomky sekundy), než by uživatel očekával či chtěl, je vlastnost daná úrovní zabezpečení.

Uživatelé nových Pixelů 6 si stěžují na čtečku otisků prstů

Je otázkou, zda Googlu samozřejmě jeho výklad budeme věřit. Je jeho implementace čtečky skutečně bezpečnější, než u konkurence? Nebo jen zabudování čtečky do displeje, což je u pixelů premiéra, firma prostě nezvládla? Ať tak či tak, zdá se, že s tím Google nic moc dělat nechce a kdo koupi Pixelu 6 zvažuje, musí na misku vah dát i ne zcela dokonalou čtečku otisků. Jak říkáme, není to tragédie a čtečka má výhodu třeba v tom, že je dobře umístěná (není zbytečně nízko u spodního kraje), ale rozhodně stojí její chování za zvážení.

Obzvlášť, když Pixely 6 stále nepodporují odemykání obličejem – opět z bezpečnostních důvodů. Google čtečku časem asi malinko vyladí, nebude to ovšem nejspíš v oblasti rychlosti odemykání, ale spíš spolehlivosti jejího startu. Občas se nám stává, že se po přiložení prstu nic nestane a je třeba telefon nejprve probudit tlačítkem, pak čtečka reaguje. Zásadní změny v odemykání ale čekat asi nemůžeme (že by Google přidal odemykání obličejem v jedné z budoucích aktualizací Feature Drop je spíš zbožné přání).

Rychlost nebo životnost?

Čím se asi Google také nebude příliš zabývat jsou stížnosti na nabíjení pixelů. Upřímně, tady jsme zatím chování telefonů do detailu nezkoumali, ale uživatelé hlásí, že se do zhruba 50 % nabíjení telefony nabíjí plným výkonem tak, jak Google slibuje, pak výkon nabíjení výrazně poklesne a zbylá polovina baterie se plní podstatně déle. Jenže to asi bude skutečně vlastnost telefonu.

Rychlé nabíjení totiž bateriím z hlediska životnosti škodí a čím víc se kapacita baterie při takovém nabíjení blíží maximu, tím víc ona rychlost škod napáchá. Baterie degraduje rychleji a uživatelé si začnou stěžovat na klesající výdrž.

Nabíjení nabízí maximální výkon 30 W, ale podle uživatelů jen někdy

Google u modelů Pixel 6 zvolil jakousi střední cestu. Jednak není maximální výkon nabíjení nijak ohromující (30 W a tedy nabití z 0 na 50 % za 30 minut), za druhé po úvodní fázi očividně výkon omezuje (toto ještě otestujeme důkladněji). Podle nás je to z hlediska životnosti baterie dobrý počin: půlka baterie za 30 minut je dobrý výkon, když uvážíme, že z nuly většinou uživatel startovat nebude, má za 20 minut telefon dost energie klidně i na celý další den – nouzové nabití přitom většinou ani tolik energie nevyžaduje. Pomalejší další nabíjení prostě šetří hardware telefonu.

Ano, je otázkou, jestli mohl Google nabíjení vyřešit jinak. Telefon v menu nabízí funkci adaptivního nabíjení baterie, která počítá s časem, kdy obvykle uživatel vstává a baterii se snaží nabíjet přes noc pomalu tak, aby byl přístroj ráno připraven. Tento způsob je ještě šetrnější a možná by mohl řadě uživatelů stačit. Zrovna tak někteří výrobci dávají uživatelům při zapojení nabíječky vybrat, zda chtějí nabíjet rychle, nebo pomalu. Google se ovšem rozhodl jít svou cestou, která sice možná nedává největší volby, ale zase je nejméně náročná z hlediska obsluhy. Většinu uživatelů totiž asi nebude bavit odklikávání hlášky u nabíjení moc dlouho a o existenci adaptivního nabíjení (byť to je v továrním stavu zapnuté) ví jen málokdo. Takže baterii telefon chrání v podstatě logickou a přirozenou cestou.

Něco za něco

Přitom se zdá, že právě důraz na životnost kladl Google u svých letošních novinek velikou. Není divu: tradičně poskytuje pro své telefony dlouhou podporu. U Pixelů 6 jsou to tři roky aktualizací systému a celkem pět let bezpečnostních aktualizací. I když tady Google sklidil kritiku, že to není pět let kompletních updatů Androidu, i tak je jeho přístup tím zatím nejlepším na poli telefonů s Androidem. A co víc, nedávné testy známého YouTubera známého jako JerryRigEverything ukázaly, že Pixely 6 mají celkově bytelnou a trvanlivou konstrukci. A to je asi důležitější, než že Google „odflákl“ některé softwarové detaily.

Právě svým důrazem na dlouhověkost v kombinaci s letos skutečně špičkovými funkcemi (ano, hardware není z hlediska absolutního výkonu na vrcholu, ale nejde o propadák) dělá z nových Pixelů 6 jedny z nejlepších špičkových smartphonů s Androidem. Čistý Android tak, jak ho Google zamýšlel má řadu výhod a telefony dostávají funkce, které může konkurence závidět.

Pixely v mnohém ukazují cestu a jsou na špičce. Ano, Google implementuje svůj systém, ale má to jen o něco málo snazší, než ostatní výrobci. V telefonech s ním může pořádně začít pracovat v podstatě ve stejnou chvíli jako další výrobci, proces vývoje nové verze Androidu je vždy velmi transparentní. Google k tomu vždy pixelům přidá nějakou extra porci funkcí. A podívejte se, jak dlouho trvají aktualizace na novou verzi Androidu a kdy výrobci představují první telefony s novou verzí systému. Možná, ale opravdu jen možná, stihne Android 12 některá z velkých značek implementovat do konce roku.