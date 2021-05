Krásný Pixel překvapí výbavou. Bude ho pohánět vlastní procesor Googlu

Operační systém Android je od Googlu a používají ho prakticky všechny smartphony na světě s výjimkou iPhonů. Google je především softwarová firma a prodej smartphonů je pro něj okrajová záležitost. Jenže zřejmě chce víc než jen vlastní referenční přístroje – vlastní přístroje jsou otázkou prestiže. A jistě se inspiroval úspěchem konkurenčních iPhonů.

V každém případě Google prodává Pixely jen na vybraných trzích. Poslední pětková řada se navíc moc nepovedla. Designově nudné telefony mají jen průměrnou výbavu. Jsou sice levnější, ale nikterak nevybočují. Což je škoda, protože minimálně některá softwarová kouzla, například fotoaparátu, předchozích řad udávala trendy.

To chystaná řada Pixel 6 by měla téměř vše změnit. Design bude přímo výjimečný a Pixely 6 se mohou stát jedněmi z nejhezčích telefonů na trhu. Výrazný vzhled telefonů můžete posoudit v galerii.

Na nejnovějších z dílny serveru digit.in je zobrazený model Pro, který bude mít do boků zahnutý displej. Základní model bude mít displej plochý, což je patrné z původních renderů.

O výbavě pak promluvil Max Weinbach, novinář a únikář, jehož informace jsou většinou velmi přesné. Podle něj se nové modely budou prodávat v několika barevných variantách. Na obrázcích je to především oranžová, další možností by měla být černá, zelená a stříbrná.

Další zajímavostí je procesor. Doposud Pixely používaly Snapdragony, šestky však dostanou vlastní procesor. Ano, Google vyvíjí vlastní čip ve spolupráci se Samsungem. Ten by ho měl i vyrábět, a to nejmodernější 5nm technologií. Což znamená, že by to měl být procesor nejvyšší třídy. Ne nutně nejvýkonnější, spíš na úrovni vyšší střední třídy.

Kódové označení procesoru je Whitechapel GS101 a měl by být částečně příbuzný s top čipy Samsungu z řady Exynos. Ale nakolik, zatím není jasné. Koncepce by měla být tříklastrová, sestávající z dvou jader Cortex-A78, dvou Cortex-A76 a čtyř Cortex-A55. Grafická jednotka bude Mali, ale zatím není jasné, zda G68, nebo vyšší G77 či G78.

Součástí procesoru bude zřejmě i několik speciálních jednotek. První pro fotoaparát, druhý pro umělou inteligenci a třetí pro bezpečnost. Ale zde si na detaily ještě budeme muset počkat. Lépe vybavený model 6 Pro bude mít fotoaparát s třemi objektivy. Hlavní by měl mít rozlišení 50 Mpix, dále zde bude širokoúhlý a třetí bude teleobjektiv. Ten by měl mít rozlišení 8 Mpix a pětinásobné optické přiblížení.

Telefony pak dostanou i další výbavu, kterou předchozí modely neměly. Premiéra Pixelů 6 zřejmě proběhne na podzim a oficiálně se s největší pravděpodobností na českém trhu prodávat nebudou, ale obchodníci je jistě do nabídky zařadí.