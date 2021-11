Vlajková loď Androidu patří k elitě mezi fotomobily. iPhone ale nedohnala

Na mnoha trzích je to nejlepší fotomobil s operačním systémem Android, Google tak podle výsledků testu organizace DxO Mark dosáhl svého. Pixel 6 Pro skutečně patří k nejužší fotografické špičce. V žebříčku DxO Mark nestačil jen na trojicí modelů Huawei (které jsou bez služeb Googlu, mnohde se neprodávají a nemají pro zákazníky moc smysl), Xiaomi Mi 11 Ultra (ani to u nás běžně k sehnání není) a dvojici letošních iPhonů 13, Pro a Pro Max.

Celkové skóre Pixelu 6 Pro má hodnotu 135 bodů, což znamená, že na špičkové iPhony ztratil Google pouze dva body, na nejlepší Huawei P50 Pro pak ztrácí bodů 9. To už je větší, ale pořád nikoli propastná ztráta. Oproti loňskému předchůdci, modelu Pixel 5, který byl doposud nejlepším fotomobilem od Googlu, si pak nový Pixel 6 Pro polepšil o 15 bodů, což je jeden z největších v testu zaznamenaných mezigeneračních skoků.

A není divu, že tomu tak je: Google u letošních novinek dramaticky přepracoval hardware fotoaparátů – namísto dvou relativně „obyčejných“ foťáků u předchůdce je tu kromě hlavního a širokoúhlého foťáku také teleobjektiv se čtyřnásobným přiblížením a periskopicky uspořádanou optickou. Kromě toho doznaly výrazných změn i čipy: Google naznal, že stávající dvanáctimegapixelový senzor hlavního foťáku už moc prostoru ke zlepšení nedává, takže u nového Pixelu 6 Pro použil padesátimegapixelový hlavní snímač a zoomový objektiv disponuje čipem s rozlišením 48 megapixelů. Tím mohl Google posunout hranice možností svých softwarových kouzel opět o něco dále.

Na druhou stranu test DxO Mark jasně ukazuje, že tento nový začátek sice přinesl významný posun vpřed, ale Google má ještě co vylepšovat. Ve fotoaparátech nových pixelů se tak ještě skrývá potenciál, který může Google odkrýt třeba budoucími softwarovými aktualizacemi. A rozhodně ho může rozvíjet v dalších generacích svých smartphonů, základ je tu velmi obstojný.

144 – Huawei P50 Pro

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Apple iPhone 13 Pro Max

137 – Apple iPhone 13 Pro

136 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Google Pixel 6 Pro

133 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

133 – Xiaomi Mi 10 Ultra

132 – Huawei P40 Pro

131 – Oppo Find X3 Pro

131 – Vivo X50 Pro+

130 – Apple iPhone 13

130 – Apple iPhone 13 mini

130 – Apple iPhone 12 Pro Max

128 – Apple iPhone 12 Pro

128 – Vivo X60 Pro+

128 – Xiaomi Mi 10 Pro

126 – Oppo Find X2 Pro

126 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos)

125 – Honor 30 Pro+*

124 – Apple iPhone 11 Pro Max

124 – OnePlus 9 Pro

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G*

123 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon)

122 – Apple iPhone 12 / 12 mini

122 – Honor V30 Pro*

121 – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos)

121 – Huawei Mate 30 Pro*

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)*

120 – Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition*

120 – Asus Zenfone 8

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Exynos)

120 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Exynos)

120 – Xiaomi Mi 11

120 – Google Pixel 5

Hvězdičkou označené přístroje byly testovány podle starší metodiky.



Zajímavé je v tomto ohledu zejména srovnání s iPhonem 13 Pro Max, pro mnohé etalonem na poli fotomobilů. V oblasti fotografování samotného je rozdíl mezi telefony nicotný: iPhone zde získal 144 body, Pixel 6 Pro pak 143 body. Pixel přitom na konkurenta ztrácí třeba v ostření, šumu, nočních snímcích nebo bokeh efektu. Naopak lépe nebo stejně jako iPhone si vede třeba v podání barev, expozici, kresbě nebo u obrazových artefaktů. To v zásadě znamená, že hardware, včetně optiky, je dobře zvolený, ale Google se ještě musí naučit pracovat s některými algoritmy, které zjevně nemohl převzít od předchozích generací. Oproti nim je tu posun v každé kategorii, ale ne tak výrazný, jak by se dal vzhledem k hardwaru někdy očekávat.

Třeba za noční snímky sklidil Pixel 6 Pro i kritiku a to proto, že nedává uživateli možnost automatické aktivace blesku: uživatel musí sám rozhodnout, kdy blesk chce a kdy nikoli. Na druhou stranu testy DxO Mark nekladou velký důraz třeba na super-noční režimy, kde Pixel 6 Pro, pravda, za cenu zvýšeného šumu, který je tradičně trochu bolístkou pixelů, vytváří až nečekaně prokreslené snímky. Testy DxO Mark rovněž neberou v potaz různé kreativní režimy. Ty mají i soupeři, ale Google má navrch třeba v nové funkci pro odstraňování nechtěných osob a objektů ze snímků nebo v možnosti pořizovat 360stupňová panoramata.

Mimochodem, tato možnost zlepšuje schopnosti Pixelu 6 Pro v oblasti širokoúhlé fotografie. Širokoúhlý foťák tohoto smartphonu totiž nemá tak velkou šířku záběru, jako konkurenti, Pixel to ale dovede dohnat právě funkcí PhotoSphere – ale jen ve scénách, kde není příliš pohybu. To se ale v testu DxO Mark neprojeví, takže za výkon svého 12,5megapixelového širokoúhlého fotoaparátu získal Pixel 6 Pro 38 bodů, zatímco iPhone 13 Pro Max za svůj dvanáctimegapixelový foťák získal 44 body. Podobně ztrácí Pixel u teleobjektivu: za zoom se čtyřnásobným přiblížením získal 93 body, zatímco iPhone bodů 97. Mimochodem, na mistra v tomto oboru, Huawei P50 Pro s jeho 140 body mají oba modely ztrátu propastnou.

Na iPhone ztrácí Pixel 6 Pro také v oblasti videa. Tu sice letos Google vylepšil opravdu důkladně, ale stále tu jsou drobné nedokonalosti, takže se Pixel 6 Pro musí spokojit s velmi solidním skóre 115 bodů, zatímco soupeř od Applu má bodů 119.

Mimochodem, se 102 body patří Pixel 6 Pro k nejlepším i v další disciplíně, kterou DxO Mark zveřejňuje ve zvláštním žebříčku: v kvalitě selfie fotoaparátu. Tady je Pixel 6 Pro čtvrtý za trojicí modelů Huawei (P50 Pro, Mate 40 Pro a P40 Pro), iPhone 13 Pro Max s 99 body vypadl mimo první desítku.



Celkově si tedy Google Pixel 6 Pro vede v testech DxO Mark výtečně, ale zároveň je vidět, že má vyladění softwaru fotoaparátu ještě své rezervy. Google je známý tím, že na softwaru svých telefonů postupně pracuje a tak můžeme očekávat, že i fotoaparát se díky různým softwarovým aktualizacím dočká různých vylepšení. Špičkový výkon foťáků telefonu je pak zajímavý i vzhledem k ceně, která je u Pixelu 6 Pro nižší, než u soupeřů, kteří jsou v žebříčku před ním. Na absolutní špičce je to tak fotomobil s jedním z nejlepších poměrů cena/výkon. Ještě zajímavější by v tomto ohledu mohl být levnější Pixel 6, který ale testem DxO Mark neprošel. Tomu sice chybí zoomový objektiv, takže by skóre v oblasti zoomu spadlo, ale celkově je jinak foťák stejně schopný.