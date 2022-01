Nejsou dokonalé, ale jsou perfektní. Test Google Pixel 6 a 6 Pro

Jak jsme napsali již po prvních zkušenostech s novými pixely v polovině listopadu, Google mívá u svých nových telefonů tradičně potíže s vyladěním některých detailů. A letos to i vzhledem k zásadním hardwarovým změnám, kterými telefony mezigeneračně prošly, platí dvojnásob. Zákazníci, kteří si jeden z modelů Pixel 6 nebo Pixel 6 Pro pořídili krátce po jejich uvedení na trh, jsou tak trochu pokusnými králíky – a občas trochu trnou, co se vlastně bude s jejich telefony dít.

Letos se pixelům ve větší míře vyhnuly zásadní potíže, které by z telefonů dělaly nepoužitelná těžítka (i to se v minulosti stalo), zato různých drobných a o to otravnějších komplikací se objevilo až až. Je to jasný vzkaz – kdo chce bezproblémový smartphone, který prostě bude fungovat, ten by koupi nového pixelu krátce po jeho uvedení na trh riskovat neměl.

Teď však nadešla doba, kdy už můžeme koupi pixelů řady 6 doporučit (samozřejmě s určitými výhradami) i běžným uživatelům. Google totiž před nedávnem přinesl zásadní aktualizaci systému (číslo sestavení SQ1D.220105.007), která většinu oněch otravných drobností řeší a telefony tedy fungují víceméně tak, jak bychom očekávali.

Jsou tedy Pixely 6 bez potíží?

Inu, tak jednoduché to není. Zcela bez potíží není snad žádný smartphone. Ale drtivá většina oněch otravných drobností, které uživatele (a občas tedy i nás) u nových pixelů trápila, by měla být skutečně pryč. Původně jsme psali, že se našich telefonů vlastně žádný z obvykle hlášených problémů netýká, časem se však přeci jenom sem tam něco projevilo. A to zejména u obyčejnějšího Pixelu 6 – tady nás více zlobila čtečka otisků prstů, i když v podstatě v míře, která se občas objeví i u jiných smartphonů. Objevilo se tu také občasné zvláštní chování fotoaparátu při ostření. U Pixelu 6 Pro pro změnu docházelo k občasnému „zamrznutí“ launcheru a následnému restartu uživatelského prostředí, občas „zamrzal“ i always-on displej.

S novou aktualizací jsou tyto potíže pryč a můžeme potvrdit, že například chování čtečky otisků prstů je teď mnohem konzistentnější. Pořád určitě nepatří k nejrychlejším na trhu, ale v zásadě funguje tak, jak má. Obecně se zdá, že se s aktualizací podařilo eliminovat i ony různé záseky, včetně občasné nutnosti restartovat některé aplikace (obzvlášť náladová uměla být u Pixelů 6 aplikace Facebooku). Ostatní hlášené potíže jako třeba zelenání displeje při stisku zapínacího tlačítka, samovolné vytáčení kontaktů, „falešný“ průstřel na displeji, kolísavý výkon a podobné jsme nezaznamenali. To neznamená, že by ovšem některé věci, které na pixelu nejsou úplně ideální, v praxi nezůstaly.

A jaké neduhy přetrvávají?

Plusy a mínusy Proč koupit? Vyladěné uživatelské prostředí

Rychlý systém, dobrý výkon

Špičkový fotoaparát

Dlouhodobá podpora Proč nekoupit? Obtížnější dostupnost

Absence slotu na microSD a jacku

Chybí podpora 5G pro české operátory

Softwarové chyby Kdy? V prodeji Za kolik? od cca 15 900 (Pixel 6) a 22 000 (Pixel 6 Pro) Kč

Jde spíše o vlastnosti, které Google svým novým telefonům dal. I s novou aktualizací tak zůstává třeba podivné chování hodin na always-on obrazovce, kdy je čas v digitální podobě bez notifikací zobrazen ve dvou řádcích, jakmile se objeví nějaká notifikace, „smrsknou“ se hodiny najednou do menšího zobrazení v jednom řádku (což je příjemnější a pro mnohé uživatele čitelnější). Zůstává i pomalejší nabíjení – Google slibuje 30 W, ale v praxi telefony často nedosáhnou ani na tuto hodnotu a hlavně nad 50 % stavu baterie se nabíjení zpomalí. Google tím šetří baterii telefonu, která není tak namáhaná, ale uživatelé, kteří potřebují telefon někdy rychle dobít, z toho moc nadšeni nebudou. Ano, pixely se prostě nabíjí o něco pomaleji než někteří konkurenti (i když rychlost u vrcholných modelů Samsungu je velmi podobná), je to tedy důvod ke kritice. Nadále chybí i odemykání obličejem, o kterém se spekulovalo, že by mohlo přijít právě s některou aktualizací. Ano, je možné, že tyto věci časem dovede Google pomocí softwaru vyřešit, ale rozhodně bychom na to nespoléhali.

Pak jsou tu některé drobné ústupky, které jsou dané tím, že pixely se na českém trhu oficiálně neprodávají a Google tak zde telefonům neposkytuje náležitou podporu. Mnoho moderních funkcí pixelů navázaných na Asistent Google v Česku nefunguje, nebo není zcela využitelných. Stále tedy nemůžeme využívat třeba funkci asistenta pro přijetí a „prověření“ hovoru třeba z neznámého čísla, nefunguje tu třeba pokročilá detekce nehody a následné automatické volání na tísňovou linku. Google zatím neumí v češtině řešit třeba ani automatický přepis textu ve svém velmi pokročilém diktafonu, který mají pixely vestavěný. Uživatelé v anglofonních zemích a některých dalších zemích tak mají mnohem širší možnosti, což ovšem v tomto ohledu vlastně platí pro všechny smartphony s Androidem.

Na jeden detail však musíme upozornit zvlášť. Ačkoli hardwarově telefony Pixel 6 a Pixel 6 Pro podporují 5G sítě, tak v Česku si 5G rychlosti uživatelé pixelů nevyzkouší. Google totiž dostupnost 5G omezuje pouze na podporované operátory a jelikož se na tuzemském trhu přístroje oficiálně neprodávají, nejsou čeští operátoři mezi těmi podporovanými. Někteří uživatelé hlásí, že toto omezení jde obejít rootem systému, ale pro běžného uživatele je to neschůdná cesta. Google v tomto ohledu má uživatele svých smartphonů stejně pod kontrolou jako Apple u iPhonů. 5G zatím není v Česku tak zásadní technologií, ale jeho nefunkčnost u špičkových smartphonů rozhodně zamrzí. Obzvlášť, když Google klade u pixelů důraz na jejich dlouhou životnost. Uvidíme, třeba se toto omezení časem změní, ale opět – nelze se na to spoléhat.

Čím si vás telefony získaly?

I přes výše uvedené výtky si stále myslíme, že jsou smartphony Pixel 6 a Pixel 6 Pro skvělé přístroje a patří k tomu nejlepšímu, co si mohou uživatelé koupit. Má to hned několik důvodů. Systém je opět velmi dobře vyladěn z hlediska rychlosti a plynulosti reakcí na uživatelské pokyny, líbí se nám i vlastní pojetí Androidu od Googlu. Americký gigant tentokrát pro své přístroje nezvolil cestu úplně čistého Androidu a má vlastně svou grafickou nadstavbu.

V telefonech tedy běží prostředí Pixel Launcher, které u aktuálních modelů s Androidem 12 přineslo vítanou změnu v pojetí grafiky, která nadále ctí zásady „plochého“ designu. Google však doslova a do písmene systému vyhladil hrany a zaměřil se třeba na takové detaily, jako je sladění barev. Barvám tapety se tak například automaticky přizpůsobí různé akcenty ovládacích prvků. Je to detail, který většina uživatelů možná ani nezaznamená, nebo pro ně bude důležitý při prvotním nastavení telefonu, a pak už ne. Ale je to příjemný detail. Možností nastavení chování a vzhledu systému je v menu víc než dost.

Velmi kladně hodnotíme celkový výkon telefonů. Ano, první generace vlastního procesoru Tensor od Googlu sice není úplně nejvýkonnější a na nejsilnější snapdragony, exynosy i čipy od Applu v tomto ohledu Google ztrácí, ale v praxi to není u pixelů vidět. Snad jen k intenzivnímu hraní náročných her se pixely nehodí, tady po nějakém čase ke snížení výkonu v důsledku zahřívání dochází. Rozdíl ve výkonu mezi oběma variantami není v praxi nijak znatelný, přitom Pixel 6 má 8 GB RAM a Pixel 6 Pro 12 GB (jinak je hardware stejný). Velkou radost nám samozřejmě dělají fotoaparáty nových pixelů.

Stojí foťák opravdu za to?

Ano, stojí. Vedle „čistého“ softwaru od Googlu a garantovaným aktualizacím je fotoaparát jedním z hlavních důvodů, proč o koupi nových pixelů vůbec uvažovat. Telefony fotí skvěle a s fotoaparáty se pojí i řada chytrých funkcí, od užitečného skeneru až po možnost upravovat fotky s využitím algoritmů umělé inteligence v aplikaci Fotky. Nástroj „kouzelná guma“, který umožní z fotografií vymazat nežádoucí objekty, funguje v mnoha případech opravdu perfektně.

Ale zpět k fotoaparátům. Oceňujeme především konzistentní chování napříč různými podmínkami. S pixelem se prostě fotí tak, že se na něj můžete spolehnout, většinou se skvělá fotka povede napoprvé a není třeba „pro jistotu“ pořizovat násobně více snímků. Ať už za intenzivního světla, nebo naopak v pořádném šeru, Pixely 6 podávají skvělý výkon a vždy ze svých fotografických čipů „vytáhnou“ maximum. V konzistenci je asi jediný malý ústupek – širokoúhlý, hlavní a zoomový (u modelu Pro) foťák nemají tak absolutně sladěné podání barev jako třeba iPhony 13, ale je to detail, který většina uživatelů asi řešit nebude.

Rozsah zoomu modelu Pixel 6: širokoúhlý, hlavní, 2x digitální a 4x optický

Foťáky jsou (zejména po poslední aktualizaci) rychlé a spolehlivé i v ostření. Google nadále využívá při vytváření snímků velkou sílu softwaru a umělé inteligence, přičemž tentokrát u svých smartphonů vychází z mnohem většího množství dat než doposud. Zatímco doteď měly pixely 12Mpix fotoaparáty, teď je hlavní snímač padesátimegapixelový. Telefony používají spojování pixelů, takže výsledné snímky mají rozlišení 12,5 Mpix.

Vedle hardwarového zoomu lze využít i následné digitální přiblížení

Trochu překvapením je, že u pixelů chybí ve fotoaplikaci plně manuální režim focení. Namísto toho nabízí Google různé kreativní režimy, které v různých příležitostech vytvoří až nečekané snímky. Většinou absenci manuálního režimu u foťáků kritizujeme, nicméně u pixelů nám doposud vlastně nechyběl. Je to dáno tím, že software fotoaparátu je velmi chytrý, zároveň však dává uživateli v mnoha případech nad výslednou fotografií zajímavou kontrolu. U snímků lze při fotografování libovolně nastavovat jas, expozici i teplotu barev, což většinu manuálních nastavení nahradí.

Režim Astrography poslouží nejen k zachycení noční oblohy

Chybět tak může pouze ruční nastavení času expozice, ale i tady to lze uživatelsky snadno obejít. Dlouhý čas expozice totiž většinou potřebujeme ve chvíli, kdy telefon používáme na stativu při nočním focení, na to ovšem mají Pixely 6 a 6 Pro speciální režim. Ve chvíli, kdy telefon s fotoaparátem přepnutým do nočního režimu detekuje, že je umístěn ve stativu, zapne automaticky režim „Astrografie“, který slouží třeba k focení hvězdné oblohy. V něm telefon sám určí potřebnou maximální dobu expozice a takto snímá scénu až čtyři minuty, v extrémních případech i déle. Snímek postupně přístroj vylepšuje s tím, jak sbírá další a další světlo (respektive zbytky světla). Na druhou stranu může uživatel kdykoli klepnutím na spoušť focení přerušit, což umožní docílit požadované úrovně prosvětlení snímku. Možná to takto zní trochu složitě, ve skutečnosti je to ovšem právě velmi jednoduché a pro běžného uživatele daleko srozumitelnější a použitelnější než manuální režim. To ovšem neznamená, že by ho telefon nemohl mít.

Fotoaparát Pixelů 6 zvládá opravdu široký rozsah situací. Často pomáhá docílit kýženého efektu AI

Nicméně – po iPhonu je Pixel 6 opravdu asi prvním telefonem, kde může uživatel fotit opravdu prakticky bezstarostně a o manuální nastavení snímků se vůbec nemusí starat. Foťák je rychlý, spolehlivý, výsledky výborné. Jediný rozdíl mezi oběma pixely pak v případě fotoaparátu je, že model Pro nabízí čtyřnásobné optické přiblížení se 48Mpix snímačem (a tedy 12Mpix snímky), má tedy tři objektivy, zatímco „normální“ Pixel 6 má objektivy dva (hlavní a širokoúhlý, který je nadále dvanáctimegapixelový).

Rozsah zoomu v místnosti se slabým umělým osvětlením

Upřímně, zoom opět nemusí být pro mnoho uživatelů důležitý, navíc i čtyřnásobné „hybridní“ přiblížení u Pixelu 6 vypadá dobře. A často ho používá i Pixel 6 Pro – zoomový objektiv totiž ostří až na delší vzdálenost zhruba tak jednoho metru, pokud je fotografovaný objekt blíže a uživatel zoom použije, stejně funguje digitálně. Teleobjektiv je tak použitelný hlavně při focení venku, nikoli třeba pro makro snímky. Mimochodem, na ty opět pixel nemá žádný speciální režim, ale kombinace čipu s velkým rozlišením a digitálním přiblížením funguje překvapivě dobře.

Ještě jeden malý rozdíl mezi oběma pixely v oblasti foťáků panuje: selfie fotoaparát běžného modelu má rozlišení 8 Mpix, Pixel 6 Pro má 11,1Mpix foťák. Rozlišení není tak důležité, ale typ Pro zároveň disponuje širším úhlem záběru a selfie snímky z něj vypadají rozhodně lépe. Na druhou stranu to asi nemusí být zásadní důvod pro koupi typu Pro.

Existují důvody, proč koupit dražší Pixel 6 Pro?

Inu, to bude asi dost individuální, ale po více než dvou měsících používání obou přístrojů vidíme příplatek za typ Pro pro většinu uživatelů jako zbytečný. To, co totiž dostanou navíc, nemusí být 100% praktické: zoom ocení jen někdo, totéž platí o větším displeji (6,71 vs. 6,4 palce) s vyšším rozlišením a vyšší obnovovací frekvencí (120 oproti 90 Hz). Upřímně, ani jedno nám v praxi nepřijde tak zásadní, naopak pro někoho může být dokonce odrazující mírné zahnutí displeje přes boční hrany u modelu Pro. Plochý displej standardního provedení může být pro řadu uživatelů příjemnější.

Typ Pro je také kompaktnější, přitom jeho displej je stále dost velký, za nás je to ideální kompromis. I vzhledem k menším rozměrům (158,6 × 74,8 × 8,9 mm vs. 163,9 × 75,9 × 8,9 mm) se nám jeví standardní model jako zajímavější volba. Za pozornost mimochodem stojí to, že rozdíl v hmotnosti je zanedbatelný: 207 vs. 210 gramů. Zpracování u obou přístrojů je výtečné, Pixel 6 působí se svým matným rámem oproti lesklému u typu Pro elegantněji, zároveň si u něj mohou uživatelé vybrat zajímavější barevné varianty.

Oba telefony mají drobnosti, jako bezdrátové dobíjení či odolnost vůči vodě a prachu podle IP68, chybí jim slot na paměťové karty nebo sluchátkový jack. Pixel 6 Pro má navrch v kapacitě baterie (5 003 mAh oproti 4 614 mAh), ale v praxi opět nepozorujeme ve výdrži zásadní rozdíl – pixely nepatří k rekordmanům, ale výdrž není ani nepříjemně nízká. Den na jedno nabití je standard a dva dny lze „přežít“ bez nabíječky docela bez potíží.

Mám si Pixel 6 pořídit? A který?

Oba aktuální pixely jsou špičkové a v praxi velmi příjemné smartphony, byť se jim nevyhýbají určité potíže. Rozhodně to nejsou telefony pro každého. Ale kdo hledá špičkový fotomobil a k tomu dlouhodobou podporu (a očekává celkově dobrou životnost – pixely působí odolně a robustně), pro toho může být jeden z modelů Pixel 6 nebo Pixel 6 Pro ideální volbou. Kdo chce absolutní špičku, zvolí model Pro, ale podle nás je plně dostačující i „základní“ provedení, které má překvapivě málo ústupků a přitom jeho koupí hodně ušetříte.

Nicméně české ceny jsou v tomto ohledu 649 nevýhodné. U tuzemských prodejců najdeme Pixel 6 za zhruba 20 000 korun a 6 Pro za 27 000. Ne že by to nebyly konkurenceschopné částky, ale jinde v EU stojí přístroje 649 a 899 eur (v základní verzi se 128 GB paměti). To je v přepočtu zhruba 15 800 a 22 000 korun – a to je dramatický rozdíl. Přitom koupit telefon třeba z Německa by neměl být problém (byť Google oficiálně ve svém obchodě poslání do ČR nenabízí, ale jde to obejít). Záruku pak Google uznat musí, jen prostě telefon v případě poruchy neponesete do nejbližší pobočky oblíbeného e-shopu, ale budete jej muset poslat poštou zpět Googlu. Koupě pixelů tedy není bez určitých úskalí, ale ta lze řešit.

V konkurenci pak především za „evropské“ ceny pixely obstojí. Hlavně základní Pixel 6 můžeme s cenou pod 16 tisíc korun nazvat za skutečného „zabijáka top modelů“. Pixel 6 v podstatě míří přímo proti novému Samsungu Galaxy S21 FE, který stojí 18 990 korun – pokud budete trvat na koupi z Česka, pak je Samsung výhodnější volbou, ale při koupi z EU to neplatí. Model Pro pak směle obstojí proti špičkovému Samsungu Galaxy S21 Ultra, který se blíží konci svého životního cyklu a je tak nabízen za „výhodných“ 27 000 korun. Aktuální iPhony řady 13 jsou výrazně dražší a vysoké jsou ceny třeba i u špičkových modelů OnePlus, Xiaomi i dalších značek.

Ani u „výhodných“ modelů nemá konkurence dramatický náskok. Například Vivo X60 Pro 5G, které na Pixel 6 nemá v oblasti foťáku a má i další ústupky (ale nabízí funkční 5G a třeba rychlejší nabíjení) stojí 15 000 korun. OnePlus 9 vyjde na podobné peníze. Kompaktní Asus Zenfone 8 stojí 18 500 korun. Výraznější cenovou převahu má snad jen Realme GT v provedeních se Snapdragonem 888, tady v závislosti na verzi zákazník zaplatí od deseti to čtrnácti a půl tisíce korun.