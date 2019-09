Google představí nové „astronomické“ Pixely za měsíc. Budou i oranžové

Oranžový Pixel ukázal Google už oficiálně na reklamním panelu na newyorském náměstí Times Square. Není ale jasné, zda oranžový bude základní model, nebo oba dva nové telefony včetně většího XL.

Nové Pixely 4 mimo dalších už zveřejněných funkcí, jako je ovládání radarem nebo pokročilé odemykání obličejem, budou vsázet především na špičkové fotoaparáty. A že to s nimi Google umí, dokazují už stávající pixely, které oproti konkurenci mají pouze jeden objektiv, s kterým však dokážou „udělat hodně muziky“.

Novinky budou mít dva fotoaparáty: 12megapixelový základní a 16megapixelový telefoto. Nyní se objevily další zatím neoficiální informace o fotografických schopnostech novinek. A mají to být doslova divy.

Podle informací serveru 9to5Google bude novinkou funkce Motion Mode, která díky umělé inteligenci dokáže chytře odstínit pořizovaný pohyblivý objekt od pozadí. Vylepšena má být funkce Night Sight pro fotografování při slabém světle. Dokonce nebude chybět funkce Astrophotography, která umožní fotit noční oblohu. V tom smartphony zatím propadají. Navíc mají mít Pixely 4 až osminásobný zoom. Pravděpodobně hybridní, rozsah čistě optického bude menší.

Displeje mají mít skvělé zobrazovací schopnosti díky 90Hz obnovovací frekvenci. Hovoří se o 6,3palcovém displeji u verze XL a 5,8palcovém displeji u základní verze. Použit má být stále špičkový procesor Snapdragon 855 a operační paměti má mít hodnotu 6 GB. Chybět samozřejmě nebude nový Android 10. Baterie mají mít kapacitu 3 700 mAh a 2 800 mAh.

Chybět ale na rozdíl od letošních Pixelů 3a budou audio konektory jack. Existovat má i 5G verze, to nás na našem trhu ale příliš zajímat nemusí. Ostatně, v Česku se nebudou Pixely 4 oficiálně prodávat, tak jak tomu bylo u předchůdců doposud. V prodeji však budou, mnohé obchody je dovážejí individuálně. Ceny můžeme očekávat vysoké. Pixely vyjma levnějších alternativ s dovětkem „a“ jsou přímými konkurenty iPhonů a top modelů Samsungu a Huaweie.

Trochu kontroverzní bude pro někoho design očekávaných novinek. Google už oficiálně vypustil před časem do světa obrázky uspořádání fotoaparátu. To bude podobné jako u nových iPhonů, tedy ve čtverci, což nepůsobí příliš elegantně.

Google u novinek upustí od výřezu displeje nebo dnes tolik módních průstřelů. Ty by použít ani nešlo, jelikož by se do průstřelu nevešly senzory pro pokročilý sken obličeje. A tak budou mít nové pixely nad displejem, ale i ve spodní části, dost výrazný pruh. To se už v dnešní době „nenosí“. Pixely 4 však budou excelovat především svými schopnostmi.