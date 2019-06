PRVNÍ DOJMY: Nejlepší smartphone střední třídy je v Česku příliš drahý

Modely Pixel 3a a 3a XL jsou nejnovějšími a popravdě vcelku dlouho očekávanými přírůstky do rodiny smartphonů od Googlu. O tom, že internetový gigant chystá levnější alternativu ke špičkovým pixelům, se šuškalo už hodně dlouho. Snad už v dobách před uvedením modelů Pixel 3 a 3 XL.

S představením smartphonů střední třídy si dal Google načas. A nakonec jsme se dočkali přesně toho, co jsme očekávali. Nové pixely jsou trochu osekanými verzemi špičkových modelů, dělají však ústupky jen v několika pro mnoho uživatelů ne příliš podstatných oblastech. A podle našich prvních zkušeností tak patří tyto modely k tomu nejlepšímu ve střední třídě. Navzdory vcelku vysoké ceně.

Jenže situace v Česku je ještě komplikovanější. V redakci testujeme „základní“ Google Pixel 3a, který v USA stojí 399 dolarů a v Německu a dalších zemích EU, kde ho Google nabízí, si za něj prodejci řeknou 385 eur. Americká cena vychází v přepočtu s lokální daní asi na 9 000 korun, k tomu by však bylo v Česku třeba připočíst DPH. Německá cena už je s daní a v přepočtu činí něco málo pod deset tisíc korun. V Česku ovšem Google Pixel 3a koupíte u některých prodejců za neuvěřitelných 13 490 korun, tedy o více než 30 % dráže.

Je to důsledek toho, že Google u nás pixely oficiálně nenabízí a prodejci musí tyto smartphony, po kterých pak ovšem touží jen omezená skupina uživatelů (třeba i proto, že se nevyplatí dělat na ně reklamní kampaň), dovážet individuálně. Na telefony dovezené nejspíš od dodavatelů z EU si pak musí přirazit pořádné částky, aby se jim vyplatilo je vůbec v relativně malém množství nabídnout. Jenže pro českého zákazníka, který po pixelech touží, je tak daleko výhodnější vyrazit pro takový smartphone za hranice, třeba právě do Německa.

Dokonalý fotoaparát

A že se ten výlet v případě Pixelu 3a opravdu vyplatí. Telefon už na první pohled razí stejnou filosofii jako „dospělý“ Pixel 3 – tedy, že se nežene za módními trendy a nemusí za každou cenu mít ty nejmodernější funkce. Co ovšem často ztrácí na soupeře na papíře, získává v praxi svým přímočarým fungováním, svižným softwarem s pravidelnými aktualizacemi a hlavně úchvatným fotoaparátem. Garantujeme vám, že mezi smartphony s cenou pod deset tisíc korun neseženete lepší fotomobil.

Ono upřímně neseženete o moc lepší fotomobily ani za dvojnásobek částky. Ačkoli má i Google Pixel 3a pouze jednoduchý fotoaparát namísto dnes čím dál oblíbenějších dvojitých, trojitých či vícenásobných řešení, tak fotí skvěle. Hardware foťáku i logika zpracovávající snímky totiž pochází přímo z Pixelu 3, a tak se od něj kvalita snímků v podstatě neliší. Jediným rozdílem v praxi je to, že Pixel 3a ušetřil na speciálním grafickém čipu Pixel Visual Core – ten zůstává výsadou špičkových modelů. V praxi to má jediný důsledek: Pixel 3a některé snímky zpracovává o chlup déle než Pixel 3.

Platí to třeba i v případě jedinečných 360stupňových panoramat, která jsou už několik let speciální výsadou modelů Pixel od Googlu. Foťáku nechybí ani režim Night Sight pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách. I tady Pixel 3a „chroupe“ snímky o trochu déle než dospělejší sourozenec.

To však bude vadit málokomu, stejně jako fakt, že telefon s procesorem Snapdragon 670 (a 4 GB RAM) je trochu méně svižný než špičkový model. Hlavní je, že pohyb systémem je plynulý a vše funguje tak, jak uživatel očekává.

Chytré ústupky

Google Pixel 3a stojí zhruba polovinu toho, za kolik se oficiálně nabízí dospělejší model, takže z tohoto pohledu se zdá být velmi výhodnou koupí. Google ovšem samozřejmě musel sáhnout k nějakým těm ústupkům, podle nás jsou snesitelné. Asi za největší ústupek považujeme fakt, že levnější modely Pixel 3a a 3a XL nedostávají v ceně možnost nahrávání fotografií do Google Photos v plné kvalitě zdarma. Do cloudu se tak zdarma mohou nahrávat fotky jen v nižším rozlišení (Google tomu říká Ve vysoké kvalitě), služba to obstará sama.

Což o to, takto fungují i další smartphony s Androidem, ale u Pixelu 3a je to škoda především proto, že má jen 64GB vnitřní paměť. Opět ji nejde rozšířit paměťovými kartami, takže místo pro ty skvělé fotky je trochu omezené. Zatímco u dospělého pixelu nám to nevadí, protože jsou v cloudu fotografie v plné kvalitě, tady to může být trochu omezující, nebo si uživatel musí zvyknout snímky v plném rozlišení zálohovat jinam.

Dalším ústupkem je plastové tělo smartphonu – design vlastně zůstal zachován, plast vůbec nevypadá levně, takže je to akceptovatelný krok. Navíc to má i pár výhod: plast bude při pádu telefonu méně náchylný na poškození než sklo a Pixel 3a je díky tomu také příjemně lehký. Pocitově se zdá lehčí než Pixel 3, i když oficiální údaje hovoří jen o rozdílu v hmotnosti o jeden gram.

Dalšími ústupky jsou chybějící bezdrátové nabíjení nebo odolnost vůči vodě a prachu, což ve střední třídě chápeme. Naopak Google Pixel 3a dostal klasický 3,5mm jack, to pro změnu může někomu imponovat.

Pozitivní kroky

Podobně pozitivní jsou i některé další prvky ve výbavě. Například displej s úhlopříčkou 5,6 palce (tedy malinko větší než u Pixelu 3) zůstal u AMOLED techniky, takže obraz vypadá výborně. Jen ty rámečky okolo nejsou podle poslední módy.

Velmi dobře také zatím hodnotíme výdrž baterie. Kapacita je tu mírně vyšší než u klasického Pixelu 3, ale 3 000 mAh není žádná rekordní hodnota. Přesto čistý software a dobré vyladění znamenají, že výdrž zaslouží pochvalu a že je na tom Pixel 3a v praxi o něco lépe než dražší Pixel 3.

To je další střípek do skládačky, díky které je podle nás Pixel 3A jedním z nejlepších smartphonů střední třídy. Ano, zaujme asi jen fanoušky Googlu a čistého Androidu, někoho pak možná dovede přesvědčit svým fotoaparátem. Pokud máte možnost pořídit si jej za rozumnou (tedy ne onu českou) cenu, neváhejte, v kategorii do deseti tisíc korun opravdu moc lepších možností nenajdete, byť některé na papíře vypadají lákavěji.